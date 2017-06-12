Lastik sektörünün Ar-Ge Merkezleri Pirelli'den

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12 Haziran 2017, 17:34

2015 yılında lastik sektöründe ilk kez Ar-ge Merkezi seçilen TP Endüstriyel Lastikler'in ardından Pirelli Otomobil Lastikleri de Ar-Ge Merkezi unvanına layık görüldü.

Her yıl toplam cirosunun yaklaşık yüzde 3’ünü ve premium lastiklerden elde ettiği cirosunun yaklaşık yüzde 7’sini Ar-Ge çalışmalarına ayıran Pirelli Grubu, Türkiye’nin 394. Ar-Ge Merkezi seçildi. ‘Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’ hükümleri çerçevesinde bu ödüle layık görülen Pirelli Otomobil Lastikleri, öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği projelerle de dikkat çekiyor.

2007 yılında hayata geçirilen Ar-Ge Departmanı, ilk olarak Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) lastiklerini İzmit Fabrikası’nda geliştirdi. Yarış lastiklerinde yeni projelerin de geliştirilmesiyle, ardından yeni bir üretim tesisi olan Motorsport bölümü kuruldu. Motor sporları lastiklerinin gelişmesinde ve Türkiye’de üretilmesinde etkin rol oynayan Pirelli Ar-ge Merkezi, bugün 59 kişinin çalıştığı ve yıllık 300 binden fazla motor sporları lastiğinin üretildiği, son derece modern ve teknolojik bir bölüm olarak çalışmaya devam ediyor.

Pirelli Otomobil Lastikleri CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, “Türkiye’nin güçlü ekonomisine, insan kaynağına ve potansiyeline çok güveniyoruz. Türkiye de bu konuda hiçbir zaman bizi yanıltmıyor. Bu insan kaynağının bize verdiği katkı ile Türkiye’de sadece lastik değil, bilgi de üretiyoruz. Bugün böyle 1 Ar-Ge merkezinin sahibi olmak bize ayrıca gurur veriyor” dedi.

AR-GE çalışmaları, büyük ölçüde Pirelli bünyesindeki gelişmeler ile kendini göstermekle beraber, TÜBİTAK TEYDEP projeleri ile de zaman zaman destekleniyor. Bugüne kadar 20’nin üzerinde TEYDEP tarafından onaylanmış proje geliştirildi. Bunun yanı sıra üniversiteler ile işbirliği ile Sanayi Tezleri (San-Tez) projeleri de gerçekleştiriliyor.

