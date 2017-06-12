Gökbora 2019'a kadar Michelin ile çalışacak

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12 Haziran 2017, 17:26

5 yıldır Michelin'den 360 derece çözüm desteği alan Gökbora, 2 yıl daha Michelin'in ayrıcalıklı ve inovatif hizmetlerinden yararlanacak.

Michelin, Türkiye’nin lider lojistik şirketlerinden Gökbora ile 2012 yılından bu yana süregelen işbirliğini 2019 yılına kadar uzattı. 5 yıldır bütün dünyanın en büyük lastik ve lastik teknolojileri üreticilerinden biri olan Michelin’den 360 derece çözüm desteği alan Gökbora, anlaşma ile 2 yıl daha Michelin’in ayrıcalıklı ve inovatif hizmetlerinden yararlanacak.

Kara, hava ve deniz nakliyesi, proje taşımacılığı, depolama ve lojistik hizmetleri ile sektörün liderleri arasına girmeyi başaran Gökbora, bu sayede lastik yönetimini operasyonunu tamamen Michelin’e emanet ediyor.

Gökbora, operasyonel maliyetlerini Michelin ile düşürüyor

Türkiye’nin dış ticaret alanında kaydettiği gelişmeye paralel olarak nakliye sektörüne hizmet gösteren ve taşımacılık sektöründe bir Dünya markası olmayı başaran Gökbora, işbirliği sayesinde Michelin’in geniş hizmet ağından faydalanacak. Filoların elverişliliğini optimize edip, operasyonel maliyetlerini düşürerek işletmelerin lastik yönetimini kolaylaştıran Michelin Solutions sayesinde önemli avantaj sağlayacak olan Gökbora, kendisi için özel olarak hazırlanan lastik yönetimiyle filosundaki araçların lastik bakımı, kaplaması ve diş açma işlemlerini kolaylaştıracak.

Akçagöz: Gökbora’ya destek verecek olmaktan mutluyuz

Gökbora İdari Başkanı Şeref Çak, Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Avrupa Direktörü Laurent Bourrut, Gökbora Satın Alma Müdürü Aytaç Gürsoy, Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz ve Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın’ında katılımıyla Gökbora Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sertan Akçagöz, “Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede sürdürdüğümüz Michelin Solutions hizmetlerimizi Türkiye’de lojistik sektörüne yön veren lider şirketlerden Gökbora ile sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. 5 yıldır Gökbora’ya 360 derece sunduğumuz hizmetler sektördeki farkımızı kanıtlar nitelikte. Bu başarılı ortaklık sayesinde işbirliğimizi 2 yıl daha uzattık. Eminim ki Michelin’in teknolojik ve yenilikçi duruşu işbirliğimizin devamında Gökbora’ya çok daha büyük avantajlar sağlamaya devam edecek.” dedi.

Yalçın: Michelin, 360 derece lastik hizmeti sunuyor

Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın ise “2012 yılından bu yana süregelen işbirliğimizi uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gökbora, her türlü kullanım şartlarına uygun lastiklerimiz ve düzenli denetim, yol yardımı gibi hizmetlerimiz sayesinde güvenle seyahat etmeye devam edecek. Gökbora filosu için oluşturulan özel Michelin Solutions ekibi, her gün operasyonel mükemmellik sunarak, filonun işlerini kolaylaştırıyor ve filo kaynaklarını optimize ederek, operasyonel maliyetleri düşürmenin yanı sıra tam güvenlik sağlıyor. Yakıt tasarrufu için tasarlanan lastikleri sayesinde, yol tutuş, aşınma performansından ödün vermeksizin yuvarlanma direncinde düşüş sağlayan Michelin lastikleri, minimize edilmiş karbondioksit emisyonu ve doğru lastik yönetimi ile doğaya karşı borcunu ödeyerek Gökbora ve diğer filolara en çevreci çözümü sunuyor.” dedi.

Çak: Filolarımızın verimliliği için Michelin diyoruz

Gökbora İdari Başkanı Şerek Çak imza töreninde, Michelin markasıyla 5 yıldır sürdürdükleri işbirliğinin Gökbora’nın performansına olumlu katkılar sunduğunu belirterek, “Gökbora olarak, kara, hava ve deniz nakliyesi, proje taşımacılığı, depolama ve lojistik alanlarında 1983 yılından bu yana uluslararası anlamda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizim için müşterilerimize kaliteli hizmet sunarken verimliliğimizi korumak çok büyük bir öncelik. Bu anlamda Michelin ile birbirimize karşılıklı fayda sağladığımıza inanıyor, uzun süreli işbirliğimizin daha kaliteli hizmet için kritik olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile 2019’a kadar uzattığımız işbirliğimizin bütün sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

