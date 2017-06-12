Otokar'ın ödüllü otobüsü Doruk T yenilendi

Anasayfa » Otobüs

12 Haziran 2017, 17:18

Otokar, hem şehirlerarası hem de turizm taşımacılığında kazanç artıran, ödüllü otobüsü Doruk T'yi yeniledi.

Otokar, otobüs pazarında rekabet çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip olan Otokar, şehirlerarası ve turizm taşımacılığının en gözde araçlarından biri olan 10 metrelik otobüsü Doruk T'yi tamamen yeniledi.

Yeni Doruk T’nin sektör ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül şunları söyledi: “Karayolu yolcu taşımacılığında ekonomi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Özellikle kısa mesafeli şehirlerarası taşımacılıkta doluluğun her zaman istenilen seviyelerde olmaması, firmaları maliyetleri azaltma zorunluluğu ile karşı karşıya getiriyor. Doruk T’yi sektörün bu sorununu ele alarak geliştirdik. Doruk T, konfor ve güvenlikten hiçbir ödün vermeden, bir yolcuyu aynı güzergahta çok daha düşük işletme maliyetleriyle taşıma fırsatı sunuyor. Yeni Doruk T’nin güçlenen motoru, performans beklentilerini karşılarken; düşük yakıt tüketimi ile firmaların beklentilerine en uygun çözüm olacak.”

Doruk T’nin pazara sunulduğu ilk günden bu yana turizm taşımacılığının gözde araçlarından biri olduğunu belirten Akgül sözlerine şöyle devam etti: “Yeni Doruk T, turizm sektöründeki yüksek yolcu beklentilerine en iyi şekilde cevap verirken; turizm acentaları için de hem yolcu memnuniyetini hem de kazançlarını artırmak için ideal çözüm oluyor.”

Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da büyük ilgi gören; sahip olduğu özelliklerle Avrupa'nın en prestijli ve en büyük ödüllerinden "ECW Grand Award" ile ödüllendirilen Doruk T, Otokar’ın Ar-Ge kabiliyetleri ve 50 yılı aşkın deneyimini biraraya getiriyor. Yeni Doruk T’nin, ekonomik yakıt tüketimi, düşük parça ve işletme giderleri ile de pazara yeni bir hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Sert hatlar, ince detaylar

Doruk T’nin yeni görünümü, Otokar’ın yeni tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Yeni Doruk T, dış görünümündeki yeniliklerle daha sert ve dinç bir görünüme kavuşturuldu. Gündüz farları tasarımı, otomotivdeki son trendler dikkate alınarak yenilenirken arkada LED farlar kullanıldı. Doruk T’nin mevcut yan grafik çıtası yeni tasarımda da korundu, ancak yapılan yeni çizgi ilaveleri ve arka camla birleştirilen yan camlarla tasarım öğeleri ön plana çıkarıldı. Yüksek ön cam sadece dış görünümde değil, araç içinde de ferahlığı artırdı. Sürücü paneli ve Otokar için özel olarak tasarlanan yeni anahtar takımı, otobüs kullanıcısının beklentilerine göre yenilendi. Sürücü için eklenen donanımlarla sürüş keyfi artırıldı. Yenilenen geniş ve lüks koltuklar; ferah iç mekan ile yolcu konforu ön planda tutuldu.

Kazancı da, performansı da katlandı

Doruk T’nin yeni nesil Euro 6 OBDC, 6700 cc, 6 silindirli güçlü motoru ile performansı artırıldı. 10 metre uzunluğuna sahip Doruk T, 43+1+1 standart ve isteğe bağlı 39+1+1 yolcu taşıma kapasitesi alternatifleriyle pazara sunuldu. Düşük işletme giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile Doruk T, yolcu başına düşen taşıma maliyetlerini de azaltıyor.

Artan güvenlik

Doruk T, tam kuru havalı disk fren sistemi, ABS, EBS gibi güvenlik sistemlerine ilave olarak şerit takip sistemi (LDWS), gelişmiş AEBS fren sistemi, ASR, ESP gibi özellikleri de standart olarak sunuyor.

