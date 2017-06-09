Ford Trucks, Haziran ayında faizleri sıfırlıyor

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09 Haziran 2017, 16:18

Ford Trucks, Haziran ayında düzenlediği kampanyalarla bu yaz da müşterilerine avantajlı ve cazip teklifler sunuyor.

Haziran’da Ford Trucks Yol Serisi modellerinde 130.000 TL, 12 Ay ve %0 faiz destekli kredi kampanyası* devam ederken, Çekici Serisi modellerinde de 200.000 TL, 12 ay, %0 faiz veya 50.000 Euro, 24 ay, %0 faiz destekli iki yeni kredi kampanyası daha müşterilere sunuluyor.



Yeni Ford Trucks Çekici Serisinde artan verimlilik ön planda

Güç, verimlilik ve teknoloji özellikleri ile donatılan, E6 Ecotorq motorlu Ford Trucks Çekici Serisi, 480 PS’e kadar çıkabilen gücü ve 2500 Nm’ye ulaşan tork değeri ile yüksek sürüş performansı sunuyor. Ford Trucks Çekici Serisi %20 daha yüksek torkun yanı sıra, iki katına çıkartılan bakım aralığı sayesinde %25 daha düşük işletim maliyetleri sunmayı da başarıyor. Çekici serisinde sunulan 120.000 km’ye kadar uzatılmış bakım aralığı ile müşteriler, lojistik sektöründeki en rekabetçi bakım aralığı avantajına sahip oluyor. Ford Trucks Çekici serisi yüksek verimliliği ile de öne çıkıyor. Yakıt ekonomisinde bir önceki modele göre %8,5 iyileşme sağlayan Ford Trucks Çekici Serisinin bu yakıt tasarrufu bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan yol testleri ile kanıtlandı. Ford Trucks, çekici modellerinde gücün yanı sıra frenleme konusunda da önemli iyileştirmeler sağlıyor. Bir önceki nesle göre 7 kat daha güçlü frenleme sistemine sahip Ford Trucks çekici serisi; 400 KW’ lık motor frenine ek olarak 600 KW’lık Intarder opsiyonu sunuyor. Toplamda ulaşılan 1000 KW’lık frenleme gücü, Ford Trucks Serilerinde, yol seyri kadar frenlemeye de verilen önemi ortaya koyuyor. Tüm bu yenilikleriyle Ford Trucks modelleri üst düzey güvenlik sunuyor. Ford Trucks Çekici Serisi, Şerit Takip, Aktif Acil Durum Frenleme, Geliştirilmiş Ek Fren Sistemleri gibi yeni teknolojiler ile de fark yaratıyor.

Yol Serisinde 9 ve 13 litre motor seçenekleriyle her ihtiyaca yönelik araçlar

Ford Trucks Yol serisi 9 ve 13 litre motor seçenekleriyle 2150 Nm’ye varan tork sağlarken, 4x2 6x2 ve 8x2 aks konfigürasyonlarıyla da müşterilerin her ihtiyacına yönelik tipte araç sunabiliyor. Her modelinde manuel ve otomatik şanzıman seçebilme imkanı sunan Ford Trucks yol kamyonlarında motor freni standart verilirken, yardımcı fren görevi gören intarder ise 13 litre motorlarda opsiyonel olarak sunuluyor. Yol Serisi yeni araçlarda; arka dingilde mekanik süspansiyon yerine havalı körük sisteminin ve kampana fren sistemi yerine disk fren sisteminin kullanımı, sürücünün konforunu daha da artırıyor. Arka tarafta kullanılan Havalı Süspansiyon sayesinde hem bir ton fazladan yük taşınabiliyor hem de sürücünün konforu en üst seviyeye çıkartılıyor. Şerit takip, Aktif Acil Durum Frenleme, Geliştirilmiş Ek Fren Sistemleri gibi yeni teknolojiler; herhangi bir dalgınlık anında sürücünün dikkatini toplamasına yardımcı olurken sürüş güvenliğini maksimum seviyede sunuyor.

