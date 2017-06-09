Anadolu Isuzu, AR-GE merkezleri zirvesine katıldı

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09 Haziran 2017, 16:14

Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulamalar Zirvesi'ne katılan Anadolu Isuzu'nun 'Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu' konulu sunumu büyük ilgi gördü.

Anadolu Isuzu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2’ncisi düzenlenen Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulamalar Zirvesine katıldı. Firmanın “Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu” konulu sunumu büyük ilgi gördü.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 16-17 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi’nde Anadolu Isuzu, önemli bir sunum yaptı. Amacı Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen başarılı yönetimsel uygulamaların tüm Ar-Ge merkezleriyle paylaşılması olan zirvede Anadolu Isuzu “Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu” konulu bir sunum yaptı.

Isuzu Garaj takımının kurulması ile oluşturulmaya başlanan kurum içi girişimcilik ve inovasyon bakış açısını, şirket geneline yayarak kültür haline getirmek ve müşteri sorunlarına yönelik girişimci bakış açısı ile katma değeri yüksek çözümler üretmek, uygulamanın ana temasını oluşturuyordu. Proje kapsamında Isuzu Garaj ile yapılan çalıştaylar sonucunda 208 fikir üretildi, bu fikirlerin 10 tanesi seçildi ve sonucunda 5 proje çalışılmak üzere oluşturuldu. Projeler iş modellerinden, 5 yıllık finansal analizlerine kadar birçok aşamada değerlendirilmek üzere üst yönetime sunuldu. Geliştirilen projeler için üst yönetimden toplamda 30 bin TL tohum yatırım desteği alınırken 4 somut proje ile beş yılda toplam 250 Milyon TL ciro beklentisi gerçekleşiyor. Ayrıca gerçekleşecek projeler yeni istihdam alanları yaratarak, ülke ekonomisine de yarar sağlarken yeni nesil kurum içi girişimciler yaratarak mevcut sorunları yerli çözümler ile sonlandırmaya imkan tanıyor.

