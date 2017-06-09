Yaşaroğlu Otomotiv TEMSA'nın İzmir bayisi oldu

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09 Haziran 2017, 15:57

TEMSA'nın İzmir'deki yetkili bayii Yaşaroğlu Otomotiv'in açılışında 5 firmaya 52 Prestij SX teslimatı da yapıldı.





TEMSA, yurt genelindeki yetkili bayi ağını güçlendirmeye devam ediyor. Ege Bölgesi’ndeki bayi ağına son olarak Yaşaroğlu Otomotiv’i de ekleyen TEMSA, İzmir’de daha da güçleniyor. İzmir’de 8 Haziran günü iftar yemeğiyle gerçekleşen açılış törenine Yaşaroğlu Otomotiv Genel Müdürü Yaşar Özkan, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Murat Anıl, TEMSA Yurtiçi Satış Müdürü Baybars Dağ, TEMSA Bölge Satış Yöneticisi İrfan Özsevim ve TEMSA Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan katıldı.

Otomotiv sektöründe 30 yıllık deneyime sahip Yaşaroğlu Otomotiv’le iş birliğinden duyduğu memnuniyeti aktaran TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “2016 yılında TEMSA Ankara Bayii’ni kuran Yaşaroğlu Otomotiv ile bugün İzmir bayiimizi açıyoruz. Ne mutlu bize ki Yaşaroğlu Otomotiv, TEMSA araçlarından duyduğu memnuniyeti Ankara’dan İzmir’e de taşıdı” dedi.

TEMSA’yı lider yapan unsurlar

TEMSA’yı pazar liderliğine taşıyan iki önemli unsur olduğuna dikkat çeken Dinçer Çelik, şunları söyledi: Bu unsurlardan birisi pazarın beklentilerine, ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunarak kaliteli araçlar üretebilme özelliği. Bir diğeri ise başarınızı sürekli hale getiren ve aslında her marka için en önemli unsur olan bayi ve yetkili servis ağı. Siz kaliteli bir ürün üretseniz de satış sonrası süreçte bunu desteklemiyorsanız, lider olma şansınız zaten olmaz. Bizi güçlü yapan lider yapan iki unsur bunlar. Bayilerimiz ve servislerimiz TEMSA ailesinin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Yaşaroğlu Otomotiv’in TEMSA ailesi arasında yerini almasından büyük mutluluk duyuyor ve başarılar diliyorum. İzmir’de Ant Oto’nun da TEMSA’ya çok önemli katkıları oldu. Ant Oto yönetimine de teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyorum. Burada iki bayi ile varlığımızı daha da güçlendirmemiz verdiğimiz önemi de gösteriyor aslında. Ege Bölgesi’nde bayilerimiz ve yetkili servislerimiz ile TEMSA, bayrağı önümüzdeki süreçte çok daha yukarılara taşıyacak. Buna inanıyorum.”

TEMSA ailesine katılmaktan mutluyuz

Yaşaroğlu Otomotiv Genel Müdürü Yaşar Özkan, otomotiv sektöründe 30 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, “İzmir’de uzun yıllar müşterilerimize otomotiv alanında hizmetler verdik. Bir süreç sonrasında yollarımız TEMSA ile kesişti. Müşteri beklentileri bizim onlara sunmak istediğimiz hizmet süreci ve TEMSA’nın müşteri anlayışı, kaliteli ürün gamı ile birbirimize çok uyum sağladığına inanınca işbirliği sürecini başlattık. İlk adımı da 2016 yılında Ankara’da attık. Daha sonra bunu İzmir’e taşıdık. Türkiye otobüs pazarının lider markası TEMSA ailesi içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarız TEMSA’nın büyüyen hedeflerine biz de bayi olarak katkı sağlarız” dedi.

5 firmaya 52 Prestij SX

Yaşaroğlu Otomotiv’in açılışında beş firmaya birden teslimat yapıldı. Pamukkale Turizm’e 25 adet TEMSA Prestij SX, MDE Turizm’e 6 adet TEMSA Prestij SX, Muğla Mumcular Kooperatifi’ne ise 6 adet TEMSA Prestij SX City, Ferhan Turizm’e 5 Prestij SX ve Özseçkin Turizm’e 10 Prestij SX teslimatını da gerçekleştirdi. Teslimat sırasında açıklamalarda bulunan TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “Prestij SX taşımacıların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sizlerin de katılımı ile Gürsel Turizm’e 30 Prestij teslim etmiştik. Bugün de Ege bölgesinin üç değerli şirketine 52 Prestij SX teslim ediyoruz. Bayiimizin açılışında teslimat yapmak ta ayrı bir mutluluk veriyor. Prestij SX araçlarımız firmalarımıza hayırlı, uğurlu olsun, bol kazançlar sağlasın” dedi.



