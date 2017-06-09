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Vivalines, filosunu Mercedes'le genişletti
09 Haziran 2017, 15:26
Mercedes-Benz, Vivalines şirketine 14 adet 2+1 Tourismo ve 20 adet Vito teslim etti
Ünal Şirketler Grubu şirketlerinden Vivalines, Mercedes-Benz Türk’ten 14 adet 2+1 Tourismo ve 20 adet Vito aldı.
Mercedes-Benz Türk’ün Hadımköy’deki merkezinde düzenlenen teslimat törenine Ünal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Otobüs Filo Satış Kısım Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonları Kısım Müdürü Murat Kızıltan ve Koluman Motorlu Araçlar İcra Kurulu Üyesi ve Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Saltık katıldı.
Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Alper Kurt teslimat töreninde yaptığı konuşmada, Ünal Şirketler Grubu’na Mercedes-Benz Türk’ü tercih ettikleri için teşekkür etti.
Ünal Şirketler Grubu’nun Vivalines projesinin otobüs sektörüne yeni bir soluk getirdiğini belirten Alper Kurt, otobüslerin Premium segmentinde kullanılacak olmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.
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