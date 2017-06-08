TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler Bayi Konsey Toplantısı yapıldı

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08 Haziran 2017, 18:03

TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler'in Mayıs ayında gerçekleştirdiği 'Türkiye Bayi Konsey Toplantısı'nda, şirketin yeni stratejileri değerlendirildi.



Firmanın açıklamasına göre, TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. “Türkiye Bayi Konsey Toplantısı”na, Endüstriyel ve Ticari Lastikler Genel Müdürü Alp Günvaran, Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak’ın yanı sıra, diğer üst düzey yöneticiler ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 12 Ticari Lastik Yetkili Satıcısı katıldı. Toplantılar sırasında bayilerin şirket strateji ve programları ile ilgili görüşleri alındı.TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler Genel Müdürü Alp Günvaran toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Pirelli marka kamyon, otobüs, zirai ve OTR lastikleri üreten ve İzmit’te bulunan fabrikasıyla yaklaşık 2 bin kişiye istihdam yaratan TP Endüstriyel Lastikler şirketimiz, Aeolus ile gerçekleşmekte olan ortaklıkla birlikte artık Prometeon Tyre Group çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek. Şirketimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’de, ağır vasıta kullanıcılarına ve özellikle filolara yönelik hizmetlerine mükemmel bir şekilde devam edecek” dedi.Daha sonra TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Filo ve Kaplama Yönetim Şefi Bilgin Akpolat, Ürün Yönetimi Uzmanı Ömer Tunaz, Operatif ve Ticari Pazarlama Şefi Yaşar Yurtçu sunumlar yaparak şirketin stratejilerini, 2017 ve daha sonraki yıllara ilişkin hedeflerini değerlendirdiler. Toplantı süresince diğer yöneticiler ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 12 ticari lastikler Yetkili Satıcı, görüşleri ve önerileriyle toplantıya katkıda bulundular.Toplantıda filo yönetimi ve kaplama alanındaki konular da ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Filo yönetiminde dikkat çekici bir yenilik olarak “Fleet Mobile” organizasyonu değerlendirildi. Sözleşmeli filolara her koşulda hizmet götürmeyi amaçlayan “Fleet Mobile” şimdilik 10 araç ile hizmet vermeye başlıyor. Bu araçlar İstanbul Avrupa yakası, İstanbul Asya yakası, Kocaeli, İzmir, Konya, Samsun, Kayseri, Adana, Mersin ve Gaziantep bölgelerinde bulunacak. Önümüzdeki dönemde “Fleet Mobile” hizmeti, Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde genişletilecek.Lastik kaplama teknolojisi Novateck organizasyonunun da giderek genişlemesi hedefleniyor. Yeni Novateck organizasyonunun filolara yönelik departmanı, Ankara bölge, İzmir bölge, İstanbul Asya yakası, İstanbul Avrupa yakası ve Adana bölge olarak faaliyet gösterecek. Filolara yönelik hizmetlere ek olarak, şu anda Karadeniz, Akdeniz ve ülkemizin doğu bölgelerine kadar uzanan Novateck kaplama organizasyonumuzun da genişlemesi planlanıyor.“Türkiye Bayi Konsey Toplantısı”nda ayrıca, yeni ağır vasıta lastikleri, satış stratejileri, filo ziyaretleri, ekipman desteği, yapılması planlanan kampanyalar, bayi eğitimleri gibi konular da ele alındı. Gün boyu, belirli aralarla süren toplantı Boğaz’da hep birlikte yenilen yemek ile son buldu.