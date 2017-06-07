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Kıraç Turizm'in tercihi Isuzu Novolux oldu

Kıraç Turizm'in tercihi Isuzu Novolux oldu

Tarih 07 Haziran 2017, 18:45

Antalya'nın en büyük turizm firmalarından Kıraç Turizm, konforu, gücü ve dayanıklılığıyla ün yapan Isuzu Novolux otobüslerini tercih etti.

Turizm sektörünün kalbinin attığı Antalya bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Kıraç Turizm, araç filosunu 10 yeni Isuzu Novolux ile güçlendirdi.
Anadolu Isuzu Antalya Yetkili Araç Satış Bayisi Esay tarafından gerçekleştirilen teslimatta, gelişmekte olan turizm sektörü için Kıraç Turizm ve Esay Bayi arasında ilave 20 Isuzu Novolux için de temaslarda bulunuldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yolcu taşımacılığında yoğunluk yaşanmasını bekleyen Kıraç Turizm adına teslimat töreninde firma sahibi Mehmet Kıraç, Anadolu Isuzu Bayi Kanalı Yöneticisi Ferhat Sancaklı, Anadolu Isuzu Bayi Kanalı Sorumlusu Emin Günışık, Anadolu Isuzu Antalya Bayi Esay Otomotiv Genel Müdürü Erkan Göyük ve Genel Müdür Yardımcısı Utku Taşkın hazır bulundu.
Yolcu taşımacılığındaki lüks ve konfor kombinasyonu; Isuzu NovoLux
Kıraç Turizm’in 10 adet satın aldığı ve 20 adet için de Anadolu Isuzu’yla görüştüğü NovoLux otobüsleri özellikle yolcularına daha konforlu bir seyahat vaat edenlerin tercihi oluyor. Kullanıcısına uzun vadede büyük faydalar sağlayan NovoLux otobüsleri, Euro 6 normlarında 190 beygirlik motor gücüyle dikkat çekiyor. NovoLux modelinde ABS ve ASR fren sistemi standart olarak sunulurken, günümüzde lüks binek araçlarda güvenlik açısından vazgeçilmez bir ekipman olan Immobilizer da Novo serisi tüm küçük otobüslerde standart olarak sunuluyor. Dünyanın en çok üretilen ve en uzun ömürlü dizel motoruna sahip olan NovoLux, artan periyodik bakım aralıklarının yanı sıra düşük yakıt tüketimiyle de ön plana çıkıyor.
Türkiye genelinde yaygın yetkili servis ağı ve satış bayileriyle hizmet veren Anadolu Isuzu, özellikle turizmin yoğun olduğu şehirlerde verdiği güven ve hizmetle kurumsal markaların bir numaralı tercihi oluyor.

 

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