Gürsel Turizm de 'Sultan'ı tercih etti

Anasayfa » Piyasa

07 Haziran 2017, 18:40

Otokar, Gürsel Turizm'in 20 adetlik Sultan Comfort teslimatını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Otokar, ticari araç teslimatında hız kesmiyor. Kısa süre önce 2017 yılının en büyük küçük otobüs teslimatını gerçekleştiren Otokar, tasarım ve teknik özellikleri ile Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de büyük beğeni toplayan Sultan ile Gürsel Turizm'in de tercihi oldu. Otokar, Türkiye’nin en büyük personel ve öğrenci servis firması Gürsel Turizm'in filosuna kattığı 20 adetlik Sultan Comfort'u düzenlenen törenle teslim etti.

Gürsel Turizm'in Kartal'daki tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz, Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Birant, Şirket Araçları Müdürü Umut Demircan, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, satışı gerçekleştiren Otokar Bayi Çavuşoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kerim Civelek, Genel Müdür Rüştü Başargan ve Satış Müdürü Fatih Demirel'in katılımı ile gerçekleşti.

Teslimat töreninde Gürsel Turizm ile uzun yıllardır sürdürülen güçlü işbirliğinin, büyük bir teslimat ile sürmesinden mutluluk duyduklarını belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, "Tasarımdan teknik özelliklerine kadar her ayrıntısıyla büyük beğeni toplayan Sultan ile her gün milyonlarca yolcu işine, evine, okuluna, sevdiklerine güvenle ulaşıyor. Elde ettiğimiz başarıyı uzun yıllar sürdürmek, kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamak, yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Ar-Ge yatırımına ve araçlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Gelişmiş ulaşım çözümleri, deneyimli kadrosu ile her gün 5 binin üzerinde aracı ile hizmet veren Gürsel Turizm'in bir kez daha Otokar'ı tercih etmesinden büyük bir mutluluk duyduk. Yeni Sultan Comfort'un Gürsel Turizm'e hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Sektördeki büyümesini yeni araç alımının yanı sıra nitelikli insan kaynağı ve teknoloji yatırımı ile gerçekleştiren Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Birant ise şunları kaydetti; “Otokar ile uzun yıllara dayanan bir işbirliğimiz var. Bizim için Otokar'ın ürettiği araçlar çok değerli. Otokar, Ar-Ge gücü, ürettiği güçlü ve dayanıklı araçlarıyla kullanıcısına en çok artıyı sunan şirket. Bununla ilgili aklımızda en ufak soru işareti yok. Satış sonrasında da olağanüstü destekleri var. Biz 'Ekonomi çok iyi gitmiyor' denilen her yıl yatırıma devam ettik. Bu yıl da yatırıma devam ettik, filomuza yeni araçlar kattık. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni yatırım fırsatları da buluruz. Bu konuda kendimize güveniyoruz.”