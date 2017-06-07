Yeni Renault Koleos Türkiye'de satışta

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07 Haziran 2017, 18:33

Yeni Koleos Türkiye'de 8 Haziran 2017'den itibaren 162 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.



Yeni Koleos tasarımı, konforu ve ileri teknolojiye sahip donanımları ile D-segmenti bir SUV’dan beklenen tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Kadjar, yenilenen Captur’un ardından Yeni Koleos’un pazara sunulması ile Renault SUV serisi tamamlanıyor.

Güçlü ve kaslı çizgilere sahip tasarımı ile Yeni Koleos 4x2 ve 4x4 seçenekleri ile 210 mm zemin yüksekliği sayesinde her türlü arazide sürüş kabiliyeti sunuyor.

Isıtma ve havalandırma özelliğine sahip koltukları, sınıfının en iyisi olan 289 mm’lik arka diz mesafesi ile Yeni Koleos, konforlu bir iç mekana sahip. Eller serbest bagaj kapağı ve arka koltuklara kadar uzanan panoramik açılır tavan Yeni Koleos ile yolculuğu keyifli ve konforlu hale getiriyor.

Renault’nun yeni marka kimliğinin imzası olan far tasarımına sahip Yeni Koleos’ta Full-LED ‘Pure Vision’ teknolojisi yer alıyor. Tasarımı ile dikkat çekmesinin yanı sıra halojen farlara oranla yüzde 20 daha güçlü olma özelliği ile güvenliği de arttırıyor.

Yeni Koleos Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, ESC gibi kapsamlı sürüşe yardımcı sistemi (ADAS) bünyesinde barındırıyor.

R-LINK 2 multimedya sistemi sürüş yardımcıları, eller serbest telefon, navigasyon gibi fonksiyonları koordine ediyor. 7 ve 8,7 inçlik ekran seçenekleri ile konfor ve güvenliğe de katkıda bulunuyor. Tamamen yenilenen tasarımı ile Koleos, D segmenti otomobillerle özdeşleştirilmiş zarafet ve özellikleri güçlü bir SUV ile birleştiriyor.

Türkiye’de Yeni Koleos Touch ve Icon olmak üzere 2 ekipman seviyesi ve 2 dizel motor seçeneği (1.6dCi 130bg X-tronic otomatik 4x2 / 2.0dCi 175bg X-tronic 4x4 otomatik) ile pazara sunuluyor.

Yeni Koleos Türkiye’de 8 Haziran 2017’den itibaren 162.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

