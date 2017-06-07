MAN, orijinal yedek parça ve aksesuarlarda garanti süresini iki yıla çıkardı

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07 Haziran 2017, 18:24

İki yıllık garanti, MAN Yetkili Servisleri'nde monte edilmiş MAN orijinal yedek parça ve aksesuarlarla birlikte gerçekleştirilen onarımları da kapsıyor.



MAN orijinal yedek parçalar, aksesuarlar ve ilgili işçiliklerde garanti süresi iki yıla çıktı. İki yıla uzatılan garanti, MAN Yetkili Servis merkezlerince onarımın parçası olarak takılmış her MAN orijinal yedek parça ve aksesuarlarının yanı sıra, Mayıs 2017 itibari ile MAN Yetkili Servis merkezlerinde yapılan tüm onarım işlerini de kapsıyor. Yeni garanti süresi yedek parçaların takılmasıyla ilgili tüm servis işleri de dahil ediliyor.

MAN’ın ileri teknolojiye sahip yüksek kalite, performans ve benzersiz tasarruf avantajları sunan araçları ile olduğu kadar tüm Türkiye’de yaygın Satış Sonrası Hizmetler ağı ile de yaşam boyu iş ortakları olan müşterilerine işlerini daha da kolaylaştıracak bir dizi projeler yürüttüklerini belirten MAN Kamyon ve Ticaret A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu, “Bu kapsamda servislerimizde yapılan onarımlarda ve satışlardaki orijinal yedek parça, aksesuarlarda garanti süremizi Mayıs 2017 itibari ile bir yıldan iki yıla çıkardık. MAN Yetkili Servis Merkezleri’ndeki ilgili bakım, onarım ve montaj işçiliklerini de kapsayan iki yıllık bu garanti uzatımı ile birlikte yaşam boyu iş ortaklarımıza çok önemli bir avantaj daha sağladık” açıklamasında bulundu.

Ayrıca MAN ve NEOPLAN marka yeni nesil Euro 6C araçların da artık bakım zamanlarının, araca entegre bakım bilgisayarları üzerinden otomatik olarak bildirildiğini belirten Şinasi Ekincioğlu, bu yeni teknoloji ile donatılmış araçlarda, araç kullanım yeri ve zorluğuna göre daha uzun ve en ideal bakım zamanlamasının sunulduğuna da dikkat çekti.

MAN Satış Sonrası Hizmetler’de yüksek hizmet kalitesi kesintisiz takipte

MAN AG bünyesinde Avrupa çapında yapılan müşteri memnuniyeti ölçümlerinde Türkiye’nin, en iyi üç ülke arasında bulunduğuna da dikkat çeken Şinasi Ekincioğlu, “Bu başarının sürdürülebilirliğini korumak için MAN Yetkili Servis merkezlerindeki yüksek hizmet kalitesi de kesintisiz takip ediliyor. Servislerimize giren tüm müşterilerimizle bir hafta içinde irtibata geçerek süreçleri takip ediyoruz. Bununla birlikte geciken herhangi bir hizmet de takibimiz altında. Başvuruya gerek kalmaksızın uzayan süreçlere Teknik Hizmetler Müdürlüğümüz üzerinden doğrudan müdahale ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımız; servis hizmetlerimizin hızını ve kalitesini artırarak, araçlarımızın benzersiz yaşam boyu maliyetini daha da iyileştirmek; araçlarımızı satın alan müşterilerimizi, hem alırken, hem kullanırken, hem de 2. elde satarken çok daha karlı duruma geçirmek için” dedi.