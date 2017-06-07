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Ekol, İspanya'da büyümeye devam ediyor

Ekol, İspanya'da büyümeye devam ediyor

Tarih 07 Haziran 2017, 17:34

Ekol, Transport Logistic Münih Fuarı ardından 6-8 Haziran 2017 tarihleri arasında Barselona'da gerçekleşen 19. Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Fuarı SIL 2017'de yerini aldı.

Müşterilerinin intermodal taşımacılık çözümlerine erişebilmeleri amacıyla Ekol, 2014'te İspanya'yı ülke portföyüne dahil etti. Üç yıl gibi kısa bir sürede ülke genelinde 5 ofise ulaşan Ekol İspanya yıl sonunda bu sayıyı yediye çıkartmayı hedefliyor. Sektörde tecrübeli 100 kişinin istihdam edildiği Ekol İspanya, her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüyor. 2016'da 100 binden fazla grupaj taşıma gerçekleştiren Ekol İspanya, 2017'de 200 bini geçmeyi hedefliyor.  Ekol İspanya İber Yarımadası pazarındaki güçlü pozisyonunu günlük grupaj bağlantı ağını genişleterek pekiştirdi.

Ekol İspanya Ülke Müdürü Alfio Centocinque, “Avrupa'ya ve Avrupa'dan taşımacılıkta genelde karayolu ile, birçoğunu 48 saatten az sürede, 100'den fazla noktaya ulaşıyoruz. Bu kısa nakliye süresi sayesinde, İspanyol ithalatçıların ve ihracatçıların diğer ülkelerdeki büyüme ve gelişmelerine yardımcı oluyor ve daha iyi rekabet etmelerini sağlıyoruz" dedi. 

Ekol, taşımacılık hizmetlerinin çoğunluğunda kendi altyapısını, kendi kamyonlarını ve gemilerini kullanmaktadır. Kendi altyapıları sayesinde rekabet avantajı sunabildiklerine değinen Centocinque, “Kısa transit sürelerine ek olarak AYSHE isimli Ro-Ro gemimizle Türkiye ile Barcelona ve Madrid'i, Frankfurt ve Münih'ten bile daha yakın hale getirmekteyiz. Bu hizmet, çift sürücülü karayolu taşımacılığı yönteminden daha hızlı bir hizmet sunmakta ve limandan (İzmir/Alsancak) limana (Fransa/Sete) teslimatların 52 saat içinde yapılabilmesini sağlamaktayız” dedi.

 

 

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