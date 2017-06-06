Iveco, İsviçre Silahlı Kuvvetleri'ne 400 adet Euro 6 kamyon teslim edecek

Anasayfa » Dünya

06 Haziran 2017, 17:56

Iveco, bu teslimatla beraber İsviçre Silahlı Kuvvetleri'nin ağır kamyon konusunda önemli bir ortağı haline geliyor.

Iveco Defense Vehicles (Iveco Savunma Araçları), İsviçre Silahlı Kuvvetleri’yle 2017-2021 arasında teslimi gerçekleşmek üzere 400 kamyonluk bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, 2 Mayıs 2017’de CNH Endüstriyel’in kardeş şirketi FPT Endüstriyel’in Arbon, İsviçre’deki Ar-Ge merkezinde imzalandı.

Bu siparişler 2016-2022 arasında özel kamyonlardan oluşan yeni bir filo kurulması çalışmasının bir parçası. Iveco Savunma Araçları’yla çerçeve sözleşme, iki yıllık pazar değerlendirmesi ve çeşitli şasilerle yapılan denemelerin ardından 2015’te imzalanmıştı.

İki taraf arasındaki bu üçüncü çerçeve sözleşme, 1996 ve 2006’daki anlaşmaları takip ediyor ve iki taraf arasındaki güvenilir bir ortaklık yapısını pekiştirirken, markanın ana tedarikçi rolünü de geliştiriyor.

Isviçre Ulusal Silahlanma Direktörü Martin Sonderegger, “Bu sözleşme, 30 yıllık işbirliğimiz içinde bir başka önemli mihenk taşı” yorumunu yaptı.

Iveco Savunma Araçları başkanı ve CEO’su Vincenzo Giannelli ise, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özel araçlar tasarlamak ve üretmek bizim için daima enteresan bir konu olmuştur. Bu son çerçeve sözleşme bize yeni nesil kamyonlarda yenilikler geliştirmek ve araştırma yapmak konusunda mükemmel bir fırsat sunuyor” dedi.

Teslimi gerçekleşecek araçlar önceki sözleşmelerdekiler de dâhil olmak üzere farklı ekipmanlara sahip 4x2, 4x4, 6x2, 6x6, 8x6 ve 8x8’lik, bazıları korumalı kabinli, Stralis ve Trakker’lardan oluşacak. Araçlardaki ileri teknoloji, sivil COTS’ların gelişmiş kullanımıyla beraber filoda ihtiyaç duyulan güvenlik ve operasyon kabiliyetini sağlayacak.

Iveco Savunma Araçları, İsviçre Silahlı Kuvvetleri’ne devamlı olarak proje yönetimi ve mühendislik hizmetleri konusunda Iveco İsviçre ile ortaklaşa destek sağlayacak.

Yeni araçlar, Iveco Savunma Araçları’nın geçtiğimiz beş yılda teslimini gerçekleştirdiği EEV nesli kamyonların arasına katılacak. İsviçre Silahlı Kuvvetlerindeki bu nesil, 1000’den fazlası son üç yılda başarılı bir şekilde operasyonlarda görev almış 1200 ağır kamyon barındırıyor.