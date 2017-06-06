TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

Iveco, İsviçre Silahlı Kuvvetleri'ne 400 adet Euro 6 kamyon teslim edecek

Iveco, İsviçre Silahlı Kuvvetleri'ne 400 adet Euro 6 kamyon teslim edecek

Tarih 06 Haziran 2017, 17:56

Iveco, bu teslimatla beraber İsviçre Silahlı Kuvvetleri'nin ağır kamyon konusunda önemli bir ortağı haline geliyor.

Iveco Defense Vehicles (Iveco Savunma Araçları), İsviçre Silahlı Kuvvetleri’yle 2017-2021 arasında teslimi gerçekleşmek üzere 400 kamyonluk bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, 2 Mayıs 2017’de CNH Endüstriyel’in kardeş şirketi FPT Endüstriyel’in Arbon, İsviçre’deki Ar-Ge merkezinde imzalandı.

Bu siparişler 2016-2022 arasında özel kamyonlardan oluşan yeni bir filo kurulması çalışmasının bir parçası. Iveco Savunma Araçları’yla çerçeve sözleşme, iki yıllık pazar değerlendirmesi ve çeşitli şasilerle yapılan denemelerin ardından 2015’te imzalanmıştı.

İki taraf arasındaki bu üçüncü çerçeve sözleşme, 1996 ve 2006’daki anlaşmaları takip ediyor ve iki taraf arasındaki güvenilir bir ortaklık yapısını pekiştirirken, markanın ana tedarikçi rolünü de geliştiriyor.

Isviçre Ulusal Silahlanma Direktörü Martin Sonderegger, “Bu sözleşme, 30 yıllık işbirliğimiz içinde bir başka önemli mihenk taşı” yorumunu yaptı.

Iveco Savunma Araçları başkanı ve CEO’su Vincenzo Giannelli ise, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özel araçlar tasarlamak ve üretmek bizim için daima enteresan bir konu olmuştur. Bu son çerçeve sözleşme bize yeni nesil kamyonlarda yenilikler geliştirmek ve araştırma yapmak konusunda mükemmel bir fırsat sunuyor” dedi.

Teslimi gerçekleşecek araçlar önceki sözleşmelerdekiler de dâhil olmak üzere farklı ekipmanlara sahip 4x2, 4x4, 6x2, 6x6, 8x6 ve 8x8’lik, bazıları korumalı kabinli, Stralis ve Trakker’lardan oluşacak. Araçlardaki ileri teknoloji, sivil COTS’ların gelişmiş kullanımıyla beraber filoda ihtiyaç duyulan güvenlik ve operasyon kabiliyetini sağlayacak.

Iveco Savunma Araçları, İsviçre Silahlı Kuvvetleri’ne devamlı olarak proje yönetimi ve mühendislik hizmetleri konusunda Iveco İsviçre ile ortaklaşa destek sağlayacak.

Yeni araçlar, Iveco Savunma Araçları’nın geçtiğimiz beş yılda teslimini gerçekleştirdiği EEV nesli kamyonların arasına katılacak. İsviçre Silahlı Kuvvetlerindeki bu nesil, 1000’den fazlası son üç yılda başarılı bir şekilde operasyonlarda görev almış 1200 ağır kamyon barındırıyor.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Dünya

Goodyear, Lüksemburg'ta yeni Lastik Test Laboratuvarı açtı

 Goodyear, Lüksemburg'ta yeni Lastik Test Laboratuvarı açtı Goodyear, Lüksemburg'da açtığı yeni lastik test laboratuarında otomobil, kamyonet ve ticari kamyonet lastikleri...

Anadolu Isuzu, FIAA 2017 Madrid Fuarı'na katıldı

 Anadolu Isuzu, FIAA 2017 Madrid Fuarı'na katıldı Anadolu Isuzu, Madrid'te düzenlenen FIAA 2017 Uluslararası Otobüs ve Ticari Araç Fuarında Visigo, Turquoise ve ...
USTYAPI SAYI 83 PDF

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dünyayı iyi izle, iç pazarı koru ve geliştir!

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x