|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Filoların tercihi yine Krone oldu
06 Haziran 2017, 17:47
Krone, Mayıs ayında her biri farklı bölgelerde ve farklı sektörlerde taşımacılık yapan lojistik şirketlerine toplamda 67 araç teslimatı gerçekleştirdi.
Türkiye’deki yatırımlarını sürekli büyüten Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone, ülke genelindeki teslimatlarına da aralıksız devam ediyor. Her biri farklı bölgelerde ve farklı sektörlerde taşımacılık yapan lojistik şirketlerine toplamda 67 araç teslimatı gerçekleştiren Krone Türkiye, Türk nakliyecisinin her geçen gün daha da güvendiği bir marka olma yolunda ilerliyor.
Krone, son olarak her biri farklı bölgelerde ve farklı sektörlerde taşımacılık yapan lojistik şirketlerine toplamda 67 araç teslimatı gerçekleştirdi. Türk nakliyecisinin ihtiyaçlarına bire bir uygun şekilde üretilip teslimatları yapılan treylerlerin en önde gelen özellikleri ise; sağlamlıkları, uzun ömürlü yapıları ve ikinci el değerleri oldu.
Günaydın, 50 adet Mega Liner aldı
Mayıs ayında gerçekleştirilen bu teslimatlarda; Günaydın Lojistik, 50 adet Mega Liner Huckepack; Akkoç Logistics, 4 adet Profi Liner Ultra; Aydınlar Nakliyat, 4 adet Profi Liner; Asaaa Logistics, 2 adet Profi Liner; Böcek Nakliyat, 2 adet Profi Liner; Canbey Uluslararası Nakliyat, 2 adet Mega Liner; Seray Uluslararası Nakliyat, 2 adet Profi Liner ve Akar Nakliyat da 1 adet Profi Liner teslim aldı.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x