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Filoların tercihi yine Krone oldu

Filoların tercihi yine Krone oldu

Tarih 06 Haziran 2017, 17:47

Krone, Mayıs ayında her biri farklı bölgelerde ve farklı sektörlerde taşımacılık yapan lojistik şirketlerine toplamda 67 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Türkiye’deki yatırımlarını sürekli büyüten Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone, ülke genelindeki teslimatlarına da aralıksız devam ediyor. Her biri farklı bölgelerde ve farklı sektörlerde taşımacılık yapan lojistik şirketlerine toplamda 67 araç teslimatı gerçekleştiren Krone Türkiye, Türk nakliyecisinin her geçen gün daha da güvendiği bir marka olma yolunda ilerliyor.
Krone, son olarak her biri farklı bölgelerde ve farklı sektörlerde taşımacılık yapan lojistik şirketlerine toplamda 67 araç teslimatı gerçekleştirdi. Türk nakliyecisinin ihtiyaçlarına bire bir uygun şekilde üretilip teslimatları yapılan treylerlerin en önde gelen özellikleri ise; sağlamlıkları, uzun ömürlü yapıları ve ikinci el değerleri oldu.
Günaydın, 50 adet Mega Liner aldı
Mayıs ayında gerçekleştirilen bu teslimatlarda; Günaydın Lojistik, 50 adet Mega Liner Huckepack; Akkoç Logistics, 4 adet Profi Liner Ultra; Aydınlar Nakliyat, 4 adet Profi Liner; Asaaa Logistics, 2 adet Profi Liner; Böcek Nakliyat, 2 adet Profi Liner; Canbey Uluslararası Nakliyat, 2 adet Mega Liner; Seray Uluslararası Nakliyat, 2 adet Profi Liner ve Akar Nakliyat da 1 adet Profi Liner teslim aldı.

 

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