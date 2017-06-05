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Karsan'ın CNG'li 'Buy America'sı görücüye çıktı

Karsan'ın CNG'li 'Buy America'sı görücüye çıktı

Tarih 05 Haziran 2017, 16:24

Karsan, Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirdiği 'Buy America' şartlarıyla uyumlu 'Karsan 40ft CNG' otobüsünü ilk kez Kanada'da düzenlenen UITP Dünya Küresel Toplu Taşımacılık Zirvesi'nde tanıttı.

Karsan, ihracat hedefleri doğrultusunda küresel adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, küresel toplu taşımacılığın zirvesi olarak bilinen UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılık Birliği) Dünya Küresel Toplu Taşımacılık Zirvesi’ne katılan Karsan, Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirdiği “40ft CNG” modelini ilk kez bu zirvede görücüye çıkardı.

‘Değişime Öncülük Et’ temasıyla Kanada’nın Montreal kentinde gerçekleşen ve toplu taşımacılığın geleceği olarak görülen dijitalleşme ile çevrecilik konularının ön plana çıktığı zirvede, “Karsan 40ft CNG” modeli büyük ilgi gördü. ABD’nin saygın kurumlardan olan Altoona Otobüs Araştırma ve Test Merkezi’nin testlerini başarıyla tamamlayan 12 metre uzunluğundaki “Karsan 40ft CNG” 2017 yılı içerisinde satışa hazır hale gelecek.
 
İlk kez Kanada’da tanıtılan Buy America modelini, Karsan'ın dünyanın birçok kentinde elde etmiş olduğu tecrübeyle CNG gibi çağın gereklerine uygun teknolojileri harmanladığı yenilikçi bir araç olarak tanımlayan Karsan İş Geliştirme ve Projeler Direktörü Levent Erdoğan, “Zirvenin zamanlaması, ABD merkezli bir üretici ile halen görüşme halinde olduğumuz ve uzun yıllara dayanan kentsel ulaşım bilgi birikimi ve deneyimimizi daha küresel bir ölçeğe taşımayı hedeflediğimiz bugünler için çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

“Minibüs evrensel bir çözüm olacak”

Karsan’ın kent içi taşımacılığa yönelik yenilikçi ve çevreci bakış açısını böylesine önemli bir zirvede dünyaya anlatmanın önemini de vurgulayan Levent Erdoğan, “Toplu taşımaya yönelik çevreci, ekonomik ve vizyoner yaklaşımımızı küresel profesyonellerden oluşan böylesine saygın bir kitleye gösteriyor olmak büyük bir onur. Öte yandan zirvede, düşük yoğunluklu saatlerde daha uygun maliyetli ve çevreci olduğunu kanıtlayan ve yüksek yoğunluklu saatlerde de yolcuların etkin şekilde ana arterlere ulaşım ihtiyaçlarını karşılama noktasında vazgeçilmez bir çözüm aracı olan minibüslerin olumlu yönlerini tartışma ve masaya yatırma imkânı da bulduk. Bir zamanlar gelişmekte olan kentlerin düşük maliyetli çözümü olan minibüsler, çok kısa bir süre içerisinde her geçen gün daha da artan ulaşım ihtiyaçlarına yönelik evrensel bir çözüm olacak. Bu kapsamda, Karsan, hem ürün hem hızmet olarak, Türkiye’den yerli marka yaratma yolunda somut adımlarını atmış oluyor” diye konuştu.

 

 

 

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