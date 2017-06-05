Hareket, çekici yatırımına devam ediyor

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05 Haziran 2017, 16:10

2017 model Mercedes Arocs 3363 LS 6x4 4 çeker 630 HP modelini araç parkına katan Hareket, 4 çeker çekici sayısını 49'a, toplam çekici sayısını ise 68'e yükseltmiş oldu.

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye’nin lider kuruluşu Hareket, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 2017 model, 60 metre ana bom uzunluğuna, 130 ton kaldırma kapasitesine sahip Liebherr LTM 1130-5.1 mobil vinci makine parkına katarak mobil vinç sayısını 61’e yükselten Hareket, ayrıca çekici yatırımı da gerçekleştirdi.

2017 model Mercedes Arocs 3363 LS 6x4 4 çeker 630 HP modelini araç parkına katan Hareket, 4 çeker çekici sayısını 49’a, toplam çekici sayısını ise 68’e yükseltmiş oldu. 630 beygir gücüne sahip, 3.000 Nm tork üreten, 15.6 lt hacimli Mercedes Arocs; 120 ton çekici, 9 tonluk ön aksı ve 13.4 tonluk cerli arka aksları ile dikkat çekiyor. Araç, kendi ağırlığı ve semi treylerin ağırlığı dahil toplam 120 ton yük çekme kapasitesine sahip.