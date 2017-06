Lassa, 23 bin çiftçiyle buluştu

Brisa, öncü markalarından Lassa ile Türkiye’nin geleceğinde kritik bir rol üstlenen tarımın gelişimine katkı sunuyor. Lassa, 2013 yılında “Tarım Sağlamsa Gelecek Sağlam” adıyla başlattığı ve bu yıl “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” adıyla devam ettirdiği projesiyle hem tarım araçlarının emniyetli bir şekilde yol almasına ve tarım lastiklerinin doğru şekilde kullanılmasına öncülük ediyor hem de uzman ziraat mühendisleri ile çiftçileri iyi tarım uygulamaları konusunda bilinçlendiriyor.

Bu yıl 20 Mart-23 Mayıs tarihlerinde 23 il ve 158 köyde gerçekleştirilen proje ile Lassa, 3.258 çiftçiye Lassa Tarım Danışmanları aracılığıyla seminerler düzenlerken 3.220 çiftçiyi etkinlik alanında ağırladı. 11.000 km yol kat ederek traktör römorklarının yoldaki görünürlüğünü arttırmak amacıyla 4.649 reflektör montajı gerçekleştirdi.

Böylece Lassa, projenin başladığı ilk yıldan bu yana 23.000’e yakın çiftçiye dokundu, 17.000’den fazla reflektör montajı gerçekleştirdi ve 53.000 km yol ile 609 köy ziyaret etti.

Brisa’nın “sürdürülebilirliğin hayatın her alanında uygulanması” vizyonundan da hareketle Lassa’nın tarım sektörüne ekonomik, toplumsal ve çevresel değer sunmayı amaçladığına değinen Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel, şunları söyledi: “42 yıldır Anadolu topraklarına gerek ürünlerimiz ve hizmetlerimiz gerek toplumsal sorumluluk projelerimizle 360 derece değer katıyoruz. Tarımın ülkemizin geleceğinde oynadığı kritik rol ve tarım ekipmanları arasında lastiğin toprağa değen tek ürün olması dolayısıyla bu alana önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu doğrultuda mahsule en az zarar verecek şekilde ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz ve 5 yıllık ürün garantisi ile çiftçilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda tarım araçlarının emniyetli yol alabilmesi için reflektör montajı ve emniyetli sürüş farkındalığı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı uzman ekibimizle çiftçilere iyi tarım uygulamaları hakkında danışmanlık sunarak zenginleştirdik. Bu sayede çiftçiler daha verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir tarım modeli ile tanışıyor. Gittiğimiz her köyde aldığımız olumlu tepkiler ve yeniden uğradığımız köylerde artan bilinç ve farkındalıkla projemiz 4. yılında kendini kanıtladı. Bugün ulaştığımız her 4 çiftçiden biri tarım danışmanlarımızın yönlendirmesi ile tarlasında yenilik ve geliştirme yapıyor. Hedefimiz bu oranı çok daha ileriye taşımak. Diğer yandan çiftçilerin %100’ü reflektör kullanımına önem veriyor. Bu doğrultuda çiftçilerimizle birlikte toprağımıza değer katmaya devam edeceğiz.”