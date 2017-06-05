Lassa, 23 bin çiftçiyle buluştu

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05 Haziran 2017, 16:05

'Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak' projesi kapsamında Lassa, bu yıl da 23 ilde çiftçilere güvenli sürüş ve sürdürülebilir tarım alanında danışmanlık sundu.

Brisa, öncü markalarından Lassa ile Türkiye’nin geleceğinde kritik bir rol üstlenen tarımın gelişimine katkı sunuyor. Lassa, 2013 yılında “Tarım Sağlamsa Gelecek Sağlam” adıyla başlattığı ve bu yıl “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” adıyla devam ettirdiği projesiyle hem tarım araçlarının emniyetli bir şekilde yol almasına ve tarım lastiklerinin doğru şekilde kullanılmasına öncülük ediyor hem de uzman ziraat mühendisleri ile çiftçileri iyi tarım uygulamaları konusunda bilinçlendiriyor.

Bu yıl 20 Mart-23 Mayıs tarihlerinde 23 il ve 158 köyde gerçekleştirilen proje ile Lassa, 3.258 çiftçiye Lassa Tarım Danışmanları aracılığıyla seminerler düzenlerken 3.220 çiftçiyi etkinlik alanında ağırladı. 11.000 km yol kat ederek traktör römorklarının yoldaki görünürlüğünü arttırmak amacıyla 4.649 reflektör montajı gerçekleştirdi.

Böylece Lassa, projenin başladığı ilk yıldan bu yana 23.000’e yakın çiftçiye dokundu, 17.000’den fazla reflektör montajı gerçekleştirdi ve 53.000 km yol ile 609 köy ziyaret etti.

Brisa’nın “sürdürülebilirliğin hayatın her alanında uygulanması” vizyonundan da hareketle Lassa’nın tarım sektörüne ekonomik, toplumsal ve çevresel değer sunmayı amaçladığına değinen Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel, şunları söyledi: “42 yıldır Anadolu topraklarına gerek ürünlerimiz ve hizmetlerimiz gerek toplumsal sorumluluk projelerimizle 360 derece değer katıyoruz. Tarımın ülkemizin geleceğinde oynadığı kritik rol ve tarım ekipmanları arasında lastiğin toprağa değen tek ürün olması dolayısıyla bu alana önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu doğrultuda mahsule en az zarar verecek şekilde ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz ve 5 yıllık ürün garantisi ile çiftçilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda tarım araçlarının emniyetli yol alabilmesi için reflektör montajı ve emniyetli sürüş farkındalığı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı uzman ekibimizle çiftçilere iyi tarım uygulamaları hakkında danışmanlık sunarak zenginleştirdik. Bu sayede çiftçiler daha verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir tarım modeli ile tanışıyor. Gittiğimiz her köyde aldığımız olumlu tepkiler ve yeniden uğradığımız köylerde artan bilinç ve farkındalıkla projemiz 4. yılında kendini kanıtladı. Bugün ulaştığımız her 4 çiftçiden biri tarım danışmanlarımızın yönlendirmesi ile tarlasında yenilik ve geliştirme yapıyor. Hedefimiz bu oranı çok daha ileriye taşımak. Diğer yandan çiftçilerin %100’ü reflektör kullanımına önem veriyor. Bu doğrultuda çiftçilerimizle birlikte toprağımıza değer katmaya devam edeceğiz.” Brisa’nın “sürdürülebilirliğin hayatın her alanında uygulanması” vizyonundan da hareketle Lassa’nın tarım sektörüne ekonomik, toplumsal ve çevresel değer sunmayı amaçladığına değinen Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel, şunları söyledi: “42 yıldır Anadolu topraklarına gerek ürünlerimiz ve hizmetlerimiz gerek toplumsal sorumluluk projelerimizle 360 derece değer katıyoruz. Tarımın ülkemizin geleceğinde oynadığı kritik rol ve tarım ekipmanları arasında lastiğin toprağa değen tek ürün olması dolayısıyla bu alana önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu doğrultuda mahsule en az zarar verecek şekilde ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz ve 5 yıllık ürün garantisi ile çiftçilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda tarım araçlarının emniyetli yol alabilmesi için reflektör montajı ve emniyetli sürüş farkındalığı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı uzman ekibimizle çiftçilere iyi tarım uygulamaları hakkında danışmanlık sunarak zenginleştirdik. Bu sayede çiftçiler daha verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir tarım modeli ile tanışıyor. Gittiğimiz her köyde aldığımız olumlu tepkiler ve yeniden uğradığımız köylerde artan bilinç ve farkındalıkla projemiz 4. yılında kendini kanıtladı. Bugün ulaştığımız her 4 çiftçiden biri tarım danışmanlarımızın yönlendirmesi ile tarlasında yenilik ve geliştirme yapıyor. Hedefimiz bu oranı çok daha ileriye taşımak. Diğer yandan çiftçilerin %100’ü reflektör kullanımına önem veriyor. Bu doğrultuda çiftçilerimizle birlikte toprağımıza değer katmaya devam edeceğiz.”

“Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi kapsamında Lassa ziraat mühendisleri çiftçilere “İyi Tarım Uygulamaları”na yönelik eğitimler veriyor. Projenin her durağında çiftçilere, bölgelerinde yetişen ürün çeşitlerine uygun olarak, tarımda verimlilik uygulamaları ve tarım ekonomisi hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti sunuluyor. Ayrıca traktörlerin yoldaki görünürlüğünü arttırmak amacıyla ücretsiz reflektör montajı gerçekleştiriliyor ve tarım araçlarının verimli ve güvenli kullanımı için danışmanlık sağlanıyor.

“Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” yolculuğuna 20 Mart’ta Balıkesir’de başlayan Lassa ekipleri Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Afyon, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Yozgat, Çorum, Ankara, Eskişehir, Bursa, Edirne ve Kırklareli şehirlerindeki tarım alanlarını ziyaret etti.

Lassa, çiftçilerin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri sunuyor

Son 4 yıldır Türkiye’nin tarım alanlarını karış karış gezen Lassa ekipleri, çiftçilerin verimli ve sürdürülebilir yöntemler konusunda desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Tarım araçlarının birçoğunun kullanım amacına göre lastiklerinin yük taşımaya uygun olması ve özellikle zorlu koşullarda çalışan araçların lastiklerinin aşınma ömrünün uzun olması önem taşıyor. Ayrıca, çiftçinin birim alanda daha fazla üretim yapmasını sağlayacak şekilde verimliliğini arttırmak için toprak sıkıştırmasını minimumda tutan lastikleri tercih ediyor olması kritik bir husus olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda, çiftçilerin kısıtlı bütçeleri de göz önüne alınarak düşük yakıt tüketimi sağlayacak verimli lastikler tercih edilmesi öneriliyor.

Toprak ve ürün kalitesi açısından da doğru lastik kullanımı önem taşıyor. Lastik ve araç kullanımı bakımından yapılan önemli yanlış uygulamalardan biri zirai alanlarda açılan kanala uygun lastik ebadının seçilmemesinden dolayı ürünlerin ezilmesi olarak öne çıkıyor.

Brisa zor şartlarda performans göstermesi beklenen tarım lastiklerinin çok daha sağlam ve dayanıklı olması gerektiğinin bilinciyle üretim yapmaya devam ediyor. Tohumdan hasada kadar geçen sürede lastiğin arazide maruz kaldığı koşullara dayanıklı özel sırt kauçuğu ile Lassa lastikleri sağlamlık sergiliyor. Aynı zamanda Brisa’nın Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları doğrultusunda çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak yenilikler de sunuluyor. Marka bu kapsamda lastiğin kendini daha kolay temizleyebilmesini sağlayan çift açılı dişler gibi önemli yenilikleri çiftçilerle buluşturdu.

Brisa, tarım lastiklerinin dayanıklılığı ve uzun ömrü doğrultusunda çiftçilerin tarımsal çalışmalarını destekleyecek şekilde ürünlerini 5 yıl garanti ile sunuyor.

