Goodyear, Lüksemburg'ta yeni Lastik Test Laboratuvarı açtı

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03 Haziran 2017, 14:17

Goodyear, Lüksemburg'da açtığı yeni lastik test laboratuarında otomobil, kamyonet ve ticari kamyonet lastiklerinin test edilmesi için en son teknolojiden yararlanıyor.



Goodyear, Lüksemburg'taki İnovasyon Merkezi’nde son teknolojiyle donatılmış yeni Lastik Test Laboratuvarı’nı hizmete sundu. Tesis; otomobil, kamyonet ve ticari kamyonet lastiklerinin test edilmesi için son teknoloji ile donatıldı.

Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Jean-Claude KIHN, açılış töreninde yaptığı konuşmada: “Daha katma değerli lastiklere olan talep artmaya devam eden sektörümüzde, Goodyear olarak en yenilikçi lastikleri üretmeye odaklandık. Yapmış olduğumuz bu yeni yatırım, tüketicilerimizin kapsamlı taleplerini karşılamamızı sağlayacak” dedi.

Goodyear’ın yeni laboratuvarı üç temel test faaliyeti gerçekleştirmek üzere donatıldı. Geliştirilen tüm yeni lastiklerin belirli performans kriterlerini başarılı bir şekilde geçmesinin ön koşulu olan lastik geliştirme performans ölçümleri bu laboratuvarda yürütülecek. Yeni laboratuvarda aynı zamanda çeşitli küresel ve uluslararası standartlarla lastik uyumluluğunu ölçmek ve üretim performansını ve kalite kontrolünü takip etmek üzere ruhsatlandırma ve onay testleri de yapılacak.

Laboratuvar açılışına Goodyear EMEA Başkanı Kihn'in ve diğer Goodyear yöneticilerinin yanı sıra Colmar-Berg Belediye Başkanı Gast Jacobs da katıldı ve konuşmasında “Goodyear’ın Lüksemburg'ta inovasyon, araştırma ve geliştirme konularında köklü bir tarihi var. Colmar-Berg başta olmak üzere Lüksemburg'ta ekonomiye çeşitlilik katan Goodyear'ın desteklerinden ötürü çok mutluyuz” dedi.

Goodyear EMEA Bölgesi Ürün Geliştirmeden Sorumlu Başkan Vekili ve aynı zamanda Goodyear'ın Lüksemburg'ta bulunan İnovasyon Merkezi'nin Genel Müdürü Carlos CIPOLLITTI, “Yeni laboratuardaki yenilikçi teknoloji ve ekipmanlar, laboratuarımızda lastikleri test etme kabiliyetimizi daha da güçlendiriyor. Bu da, ürün geliştirme süresini hızlandıracabileceğimiz ve müşterilerimize yeni ve inovatif lastiklerimizi her zamankinden daha hızlı bir şekilde sunabileceğiz anlamına geliyor” diye konuştu.