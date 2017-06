MAN Roadshow, 36 günlük Türkiye turunu tamamladı

Anasayfa » Ağır Ticari

03 Haziran 2017, 14:12

Yeni nesil TG serisi MAN kamyon ve çekicilerinin tanıtıldığı MAN Roadshow, 16 noktada gerçekleştirdiği etkinliklerle, bu teknoloji şölenini tüm Türkiye'ye de taşıdı.



MAN’ın TGS, TGX ve TGL serisi araçlarının birebir tanıtıldığı ve test edildiği geleneksel MAN Roadshow, 24 Nisan’da Ankara’da başladığı 2017 rotasını, 29 Mayıs’ta yine Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikle tamamladı.

Kamyon ve çekicide MAN Roadshow bereketi

Dünyanın üretim ve mühendislik devi MAN’ın yüksek standartları ve ileri teknolojisi ile her açıdan çok önemli avantajlar sunduğuna dikkat çeken MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “MAN, Euro6C ile, geleneksel olarak sunduğu bu avantajları yeni zirvelerine taşıdı. Daha yüksek performans, daha yüksek sürüş konforu, daha uzun bakım aralıkları, işletme maliyetleri ve yakıtta daha yüksek tasarruf oranları gibi her alanda çok önemli gelişmeler gerçekleştirdi. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Roadshow ile de MAN’ın bu teknoloji şölenini, Türkiye’nin tüm bölgelerine taşıdık, araçlarımızı birebir tanıttık.. Yeni nesil MAN kamyon ve çekicileri, üstün nitelikleri ile gittikleri her noktada yoğun ilgi ve beğeni topladı” dedi.

Kamyon ve çekici satışlarında Roadshow bereketi yaşadıklarını da belirten Serkan Sara, “MAN Roadshow döneminde toplamda 205 adet kamyon ve çekici satışı gerçekleştirildi, 181 araç da teslim edildi” açıklamasında bulundu.

MAN Roadshow, adeta teknoloji şölenine dönüştü

Türkiye’nin tüm bölgelerinde yer alan 14 ili ve 16 merkezi kapsayan MAN Roadshow’da, 2017 model TGS 18.420 4X2 BLS-TS (Özünlü damper dorse), TGS 18.420 4X2 BLS (Krone tenteli treyler), TGX 18.460 4X2 BLS (Krone tenteli treyler), TGS 41.360 8X4 BB Mikser (İmer mikser), TGS 41.500 8X4 BB Damper (Özünlü damper) ve TGL 12.180 araçlar tanıtıldı. Saat 12.00’de başlayan ve akşam saatlerine kadar süren Roadshow, yapılan teknik sunumlar, araç başında bilgilendirmeler ve test sürüşleri ile adeta MAN’ın teknoloji şölenine dönüştü.

Yeni nesil MAN TG serisi kamyon ve çekiciler, üstün nitelikleri ile sınıflarının yeni zirvesi olacak

MAN Roadshow’da, çeyrek bin yılı aşan köklü geçmişi ile dünyanın üretim ve mühendislik devi MAN’ın yeni nesil TG serisi kamyon ve çekicilerinde kaydedilen geliştirmeler öne çıkıyor. Yeni nesil TG serisinde, motordan kabine, aktarma organlarından ileri sürüş sistemlerine kadar birçok alanda standartlar, alışılagelmiş sektör normlarının çok üzerine çıkartıldı. MAN kamyon ve çekicileri, önceki modelleri ile de; dayanıklılık, kalite, konfor, teknoloji, düşük yakıt tüketimi ve işletme maliyetleri, zorlu koşullarda dahi taviz vermediği üstün performansı gibi birçok özellikleri ile zaten sektörde öne çıkıyor, haklı bir talep ve takdir görüyor, sınıflarında zirveyi oluşturuyorlardı. Şimdi her alanda yapılan geliştirmelerle MAN’ın yeni nesil TG serisi kamyon ve çekicileri, seleflerinin yarattığı bu farkta arayı çok daha açtılar, sınıflarının yeni zirvelerini oluşturdular.

Yeni nesil TG serisi ile performans, konfor arttı, yakıt tüketimi, bakım maliyetleri ve emisyon düştü

Euro 6 normlarının temelini oluşturan Common Rail teknolojisindeki tecrübesi ve uzmanlığı ile MAN, yeni nesil motorlarında bir çok açıdan geliştirmeler yaptı. Bu geliştirmelerle; bir yandan daha yüksek güç ve performansa ulaşırken, diğer yandan da benzersiz bir yaktı tasarrufu ve düşük emisyon değerlerine ulaşıldı. Yeni nesil TG serisi kamyon ve çekicilerde kullanılan Euro 6C motorlarda, bir önceki selefine göre 20 hp’ye kadar daha fazla güç ve 200 Nm’ye kadar daha yüksek tork sunuluyor. Çelik piston kullanılan yeni nesil motorlarda sunulan bu daha yüksek performansa karşın, harcanan yakıt ve bakım maliyetlerinde de çok ciddi düşüşler elde edildi. Üstelik yapılan tüm bu geliştirmelerle, bakım aralıkları ve araç ömrü de uzatıldı. Bunlarla birlikte yeni nesil şanzımanla; hem yakıt tasarrufu desteklendi, hem de sürüş konforu ve performansı daha da arttırıldı. MAN’ın yeni nesil TG serisi kamyon ve çekicilerinin tasarımlarında yapılan optimal ve etkileyici geliştirmelerle birlikte, kabin içi de yenilendi. Yeni nesil koltuklardan, 5” ya da 7” MAN Premium Multimedya’ya, yenilenmiş kokpitten ileri teknolojiye kadar kabin içinde yapılan birçok geliştirme ile sürüş konforu en üst seviyeye çıkartıldı. Yeni nesil MAN araçlarında, ileri sürüş teknolojileri MAN Telematics, EfficientCruise ve EfficientRoll avantajları ile de her açıdan en ideal sürüş de sağlanıyor.

MAN Roadshow’un bu yılki rotası ise şöyle gerçekleşti:

24 Nisan Pazartesi Ankara, 26 Nisan Çarşamba Konya, 27 Nisan Perşembe Denizli, 28 Nisan Cuma Antalya, 2 Mayıs Salı İzmir, 4 Mayıs Perşembe Balıkesir, 5 Mayıs Cuma Bursa, 8 Mayıs Pazartesi Eskişehir, 10 Mayıs Çarşamba İstanbul Anadolu, 11 Mayıs Perşembe İstanbul Avrupa, 15 Mayıs Pazartesi Tekirdağ [Çorlu], 17 Mayıs Çarşamba Bursa, 22 Mayıs Pazartesi Samsun, 24 Mayıs Çarşamba Trabzon, 26 Mayıs Cuma Artvin (Hopa), 29 Mayıs Pazartesi Ankara.