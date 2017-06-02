Anadolu Isuzu, FIAA 2017 Madrid Fuarı'na katıldı

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02 Haziran 2017, 16:53

Anadolu Isuzu, Madrid'te düzenlenen FIAA 2017 Uluslararası Otobüs ve Ticari Araç Fuarında Visigo, Turquoise ve Novo Ultra modellerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.





Anadolu Isuzu, Madrid’te 23-26 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen FIAA 2017 Uluslararası Otobüs ve Ticari Araç Fuarına servis ve turizm taşımacılığına yönelik üç otobüs modeli ile katıldı. Sektörün dünyadaki en büyük üretici firmalarını bir araya getiren FIAA 2017 Fuarında, Anadolu Isuzu; Visigo, Turquoise ve Novo Ultra modellerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ve İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu’nun ev sahipliği yaptığı Isuzu standında yabancı medya mensuplarının yüksek katılımı ile gerçekleştirilen bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşma yapan Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, Anadolu Isuzu’nun istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi için gerekli olan “Global Vizyon” hakkında “Anadolu Isuzu olarak büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandığımız yurtdışı pazarları için global bir vizyon belirledik. Önceleri limitli ürün ve bölgelerle yürüttüğümüz yurtdışı pazar faaliyetlerimizi, geniş bir perspektife kavuşturacak daha global bir strateji ile yeniledik. Batı Avrupa pazarlarındaki etkinliğimizi, 2015 yılında düzenlenen Belçika Busworld Fuarı kapsamında, ECW Uluslararası jürisi tarafından Citiport’un Avrupa’nın en ergonomik ve konforlu otobüsü ödülünü almasıyla daha da arttırdık. Afrika ile Ortadoğu’da yepyeni pazarlara yöneldik. Faaliyette bulunduğumuz yurtdışı pazar sayısı bugün itibariyle 30’un üzerinde, 2020 yılı hedefimiz ise 60’a yakın ülkeye ulaşmak” şeklinde konuştu.

2004-2014 yılları arasında üst üste on bir yıl midibüs ihracat liderliği unvanını elde eden Anadolu Isuzu, bir yıllık aradan sonra 2016 yılında da midibüs ihracat pazarında yüzde 53 pazar payı elde ederek tekrar midibüs ihracat şampiyonu oldu. Bu unvanla Anadolu Isuzu, FIAA 2017 Fuarında yabancı basının ilgi odağıydı.