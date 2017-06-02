Renault Trucks teslimatları sürüyor

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02 Haziran 2017, 11:42

Uzun yıllardır filosunda Renault Trucks araçlar bulunduran Sertrans, Euro 6 T 460 çekicilerle yoluna devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertrans Logistics’in filosundaki Renault Trucks araç sayısı 90 çekiciye yükseldi.

Sertrans’ın yeni araçlarının teslim törenine Sertrans’tan Genel Müdür Murat Cömert ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Aygün Gün ile Renault Trucks Türkiye’nin Genel Müdürü Sebastien Delepine ve Satış Müdürü Coşkun Saraç katıldılar.







Servis kontratı devrede



Daha fazla motor gücü, daha yüksek tork ve daha iyi bir ticari hız ile operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Cömert, “Renault Trucks ile iş birliğinin karlılığımıza önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz. 20 araçlık bu yeni alımımız, 'Renault Trucks Excellence Bakım Onarım Servis Kontratı' avantajlarını da kapsıyor. Başlangıç olarak ilk 3 yıllık operasyonlarımızı kapsayacak bu servis kontratı sayesinde, optimum yönetim maliyeti elde etmeyi ve karşılaşılabilecek olası riskleri sıfıra indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni 20 adet Euro 6 Renault Trucks 4x2 çekici, İstanbul Hadımköy’deki Sertrans Logistics merkezinde törenle teslim edildi. Törene; Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine ve Sertrans Logistics’in iştiraklerinden Transer Logistics Genel Müdürü Murat Cömert katıldı.Renault Trucks Türkiye’nin 2017 ile birlikte genel müdürlüğünü üstlenen Sebastien Delepine, törende Renault Trucks’ın Türkiye pazarına verdiği özel önemin sürdüğünü belirterek, “Tüm taşıma ihtiyaçlarına cevap veren ürün ve hizmet yelpazemiz, deneyimli satış ve satış sonrası hizmet ağımız ve uzun yıllar işbirliği yaptığımız, büyümelerine, gelişmelerine katkıda bulunduğumuz değerli müşterilerimizle yol almaya devam ediyoruz” dedi.Sebastien Delepine; ayrıca sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da alanında pek çok yeniliği lojistik sektörüne kazandıran çok önemli bir firma olan Sertrans’ın uzun zamandır Renault Trucks ile filosunu güçlendirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Renault Trucks olarak hem satış, hem de satış sonrası desteğimizle her zaman Sertrans’ın yanında durmaya çalışıyoruz. Sertrans’ın Euro 6 standartlarındaki yeni araçlarıyla hem performans hem de işletme maliyetleri yönünden daha da fazla verim alacaklarına inanıyoruz. Eminiz ki karşılıklı güven üzerine kurulmuş iş birliğimiz daha uzun yıllar devam edecek.”Sertrans Logistics’in yeni filo yatırımıyla ilgili bilgi veren Cömert, “2016'da 70 adet Renault Trucks T serisi çekicilerimizi teslim almıştık. Uzun yıllar Renault araçlarımızla hizmet sunduğumuzdan Renault çekicileri çok iyi tanıdığımız gibi farklı araçlarla kıyaslama şansımız da oldu. Renault T serisi, yakıt tasarrufu ile performans ve konfor arasında mükemmel bir denge sunuyor. Rakiplerine göre daha ekonomik yakıt tüketimi sağlarken düşük işletme maliyetleri, yaygın servis ağı ve yol yardım hizmetleriyle birlikte düzenli sürücü eğitimleri gibi desteklerle performansından ödün vermiyor” dedi.