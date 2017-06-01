Gürsel Turizm, 30 adet TEMSA Prestij SX aldı

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01 Haziran 2017, 17:46

TEMSA, öğrenci ve personel taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Gürsel Turizm'e 30 adet Prestij SX araç teslim etti.

Personel ve öğrenci taşımacılığının önde gelen firmalarından Gürsel Turizm, filosuna 30 adet TEMSA Prestij SX aldı. 1 Haziran Perşembe günü Sabancı Center’da yapılan araç teslim törenine, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Pazarlama ve Yurtdışı Satış Direktörü Kadri Özgüneş, Yurtiçi Satış Müdürü Baybars Dağ ve Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant katıldı.

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, araç teslim töreninde yaptığı konuşmada iki lider markanın işbirliğine tanık olunduğunu belirterek, “Gürsel Turizm personel ve öğrenci taşımacılığının lider şirketleri arasında yer alıyor. TEMSA da otobüs pazarının lider markası. Gerçekleşen teslimat ile Gürsel Turizm’in filosuna 30 TEMSA Prestij SX aracımız daha katıldı. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu işbirliğinden çok mutluyuz ve çok daha uzun yıllar işbirliklerimizi sürdürmekte kararlıyız” dedi.

TEMSA Prestij SX ürünlerinin 27 kişilik midibüs pazarının lider aracı olduğuna dikkat çeken Dinçer Çelik, 2015 ve 2016 yılında TEMSA Prestij’in taşımacıların en çok tercih ettiği araç olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu yıl da başarımızı devam ettireceğiz. 2017’nin geçen yıla göre daha iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. TEMSA Prestij SX aracımızı açık ara lider yapan etkenlerin arasında düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı ve sürüş konforu bulunuyor. TEMSA Prestij SX araçlarımız yüksek manevra yeteneğiyle zorlu koşullara uyum sağlarken, yaygın servis ağıyla kullanım avantajı sağlıyor. Binlerce kişiyi okuluna ve işyerine ulaştıran Gürsel Turizm’e TEMSA Prestij SX araçlarına duydukları güvenden ötürü çok teşekkür ederim. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz 30 adet TEMSA Prestij SX’in Gürsel Turizm’e hayırlı olmasını diliyor ve bu ortaklığın uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum.”

TEMSA müşterilerine kazandırıyor

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant da törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Zorlu geçen 2016’nın ardından bu yıl tüm yolcu taşımacıları için hızlı başladı. Hem şehirlerarasında hem de kent içinde personel ve okul taşımasında geçen yıla göre çok önemli bir hareketlilik var. Bu da bizi yeni yatırımlara yöneltti. Yatırım tercihinde de uzun yıllardır işbirliği yaptığımız hem ürünlerinden hem de satış sonrası hizmetlerinden büyük memnuniyet duyduğumuz TEMSA markasına yöneldik. Bugün 30 TEMSA Prestij SX aracı filomuza katıyoruz. TEMSA bugüne kadar hem bize kazandırdı, hem de kazandı. TEMSA Prestij SX araçların alırken de satarken de kazandırması bizim gibi işletmeci firmalar için çok önemli.

Pazar daralıyor, rekabet artıyor, bu rekabette bizi öne çıkaracak araçlara ihtiyacımız var. Filomuzu büyütmeye müşterilerimize en iyi hizmeti, en iyi araçlarla sunmaya devam edeceğiz. TEMSA yönetimine de bu işbirliği sürecinde gösterdikleri ilgi ve destekler içinde teşekkür ediyorum. Bu işbirliği hem ülkemize hem de iki markaya hayırlı, uğurlu olsun.”