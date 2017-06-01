Özgözde Otomotiv'den 2 firmaya 11 adet araç

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01 Haziran 2017, 17:37

Özgözde Otomotiv, Çankırılı Kuşçuoğlu Unlu Mamüller'e (Çıtır Ekmek) 4 adet Daily, Ankaralı Zan Grup'a da 4 adet Eurocargo ve 3 adet de Daily teslim etti.





Iveco’nun Ankara yetkili satıcısı Özgözde Otomotiv, iki firmaya toplam 11 adet araç teslim etti. Özgözde Otomotiv, Çankırı’nın en büyük fırın firması olan Kuşcuoğlu Unlu Mamüller A.Ş.’ye 4 adet Iveco Daily, Ankara’nın köklü firmalarından Zan Grup’a da 4 adet Eurocargo ve 3 adet Daily sattı.

Çankırı’nın en büyük fırın firması Kuşçuoğlu Unlu Mamüller A.Ş. genişleyen dağıtım ağını filosuna kattığı 4 adet Iveco Daily ile güçlendirdi. 25 yıldır Çankırı ve çevresinde ekmek dağıtımı yapan firma, 66 adet olan toplam araç sayısını aldığı 4 adet Iveco Daily ile 70’e çıkarttı. Çıtır Ekmek tesislerinde düzenlenen teslimat törenine Kuşcuoğlu Unlu Mamüller A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Kuşcu ve Özgözde Otomotiv Satış Şefi Volkan Güntürkün katıldı.

Kuşcuoğlu Unlu Mamüller A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Kuşcu, teslimat töreninde yaptığı açıklamada, 1993 yılında Çankırı’da açtıkları ekmek ve unlu mamuller fırını ile faaliyetlerine başladıklarını söyledi. 2008’de toplam 1000 metrekare alana sahip Çıtır Ekmek fabrikasını kurduklarını hatırlatan Adnan Kuşcu, şöyle konuştu: “Fabrikamız en yüksek hijyen ve kalite standartlarında günde ortalama 50 bin ekmek üretimi yapıyorduk. Bugün ise yufka ve bazlama üretimini de bünyemize dahil ettik ve üretim alanını 2 bin metrekareye çıkarttık. Fabrikamızda günde 90 bin adet ekmek üretiyoruz. Filomuzda bulunan 70 adet aracımızla ürettiğimiz ekmek ve unlu mamullerin dağıtımını Çankırı’nın her noktasına ve çevresine yapıyoruz. Tesisimiz; kamu kurum ve kuruluşlara, hastanelere, fabrikalara, yemek ve catering firmalarına, marketlere ve market zincirlerine unlu mamul ve ekmek üretimi yapıyor ve bua landa Çankırı'daki en komplike tesisi olma özelliğine sahip. Aldığımız 4 adet Iveco Daily ile filomuz daha da güçlendi. Iveco marka araçların yakıt tüketiminden ve toplam işletme maliyetinde son derece memnunuz. Desteklerinden dolayı Iveco ana bayisi Özgözde Otomotiv’e çok teşekkür ediyor ve işbirliğimzin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyoruz.”

Araçları Hayat Su’nun dağıtımında kullanacak

Öte yandan Özgözde Otomotiv Zan Grup’a da 4 adet Eurocargo ve 3 adet 18 m3 hacimli Daily Panelvan teslim etti. Ankara’nın köklü firmalarından Zan Grup, filosuna kattığı yeni Iveco Eurocargo ve Daily araçları Hayat Su’nun dağıtımında kullanacak.

