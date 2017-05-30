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Yeniköy Hafriyat, Ford Trucks ile güçlendi

Yeniköy Hafriyat, Ford Trucks ile güçlendi

Tarih 30 Mayıs 2017, 19:41

Yeniköy Hafriyat, İstanbul'daki büyük çaplı projelerde kullanmak üzere 15 adet Ford Trucks 4142D inşaat kamyonunu filosuna dahil etti.

Yeniköy Hafriyat, araç filosunu 15 adet Ford Trucks modeliyle genişletti. 15 adet Ford Trucks 4142D inşaat kamyonunu filosuna dahil eden Yeniköy Hafriyat, araçları İstanbul’daki büyük çaplı projelerde kullanacak.

Araçlar düzenlenen plaket teslim töreniyle birlikte Yeniköy Hafriyat’a teslim edilirken, törene Yeniköy Hafriyat firması kurucuları Kamuran Toker ve Timur Çevik, Gaziantepli Kardeşler Satış Pazarlama Müdürü Ertuğrul Emre Uçar, Ford Trucks Bölge Satış Müdürü Erşan Ersözlü ve Gaziantepli Kardeşler Satış Danışmanı Kadir Bayfidan katıldı.

Ford Trucks İnşaat Serisi en ağır şantiye şartlarına göre tasarlandı

Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer alan Ecotorq motor sayesinde rampada ve zorlu yollarda üstün çekiş gücüyle sürücülere konfor getiriyor. İnşaat Serisinde önceki nesilde sunulan 360 PS güç, yeni nesilde 420PS’e kadar yükseliyor ve %55’lik tork artışı ile 2150Nm seviyesindeki tork değeri ile en zor inşaat koşullarında yüksek performans sunuluyor. Özellikle dekopaj kullanımında karşılaşılan şantiyelerin dik yokuşlu çalışma şartlarında yüksek tork ile yokuşları tırmanırken yeni 400 KW gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Daha zorlu şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan 600KW gücündeki Intarder seçeneği ile toplam 1000 KW’lık frenleme kabiliyeti sayesinde en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yükler güvenli bir şekilde yol alabiliyor.

Ford Trucks inşaat serisindeki otomatik şanzıman opsiyonu ise ağır şantiye ortamları için en uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve verimlilikte sınıfının lider özelliklerine sahip. Sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking (Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her türlü kullanım şartında sürücülerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. 22% lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında yapılacak manevra sayısı önemli oranda azaltılarak; dar şantiye sahaları sürücüler için her türlü manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına dönüştürülüyor.

 

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