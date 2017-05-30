Brisa'ya yeni Genel Müdür

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30 Mayıs 2017, 19:32

Brisa'da üst düzey bir atama gerçekleşti. Brisa Genel Müdürlüğü pozisyonuna Cevdet Alemdar getirildi.

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortaklığında 30. yılına ilerleyen, Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik sektörü lideri olan Brisa’da üst düzey bir atama gerçekleşti. Brisa Genel Müdürlüğü pozisyonuna Cevdet Alemdar getirildi.

Çalışma hayatının ilk yıllarından itibaren Sabancı Holding grup şirketlerinde görev alarak, başarılı çalışmalara imza atan Cevdet Alemdar, hem uluslararası liderlik deneyimi hem de lastik endüstrisine yönelik tecrübesini harmanlayacağı Brisa Genel Müdürlük pozisyonunu devraldı.

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cevdet Alemdar, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'nden aldı. Sabancı Holding bünyesine 1993 yılında katılan Cevdet Alemdar, sırasıyla Beksa, Sakosa, Dusa, Kordsa ve Temsa İş Makinaları’nda görev aldı.

Bu süre içinde Türkiye’de inşaat ve üretim sektörlerine yönelik tel ürünleri yatırımları, Brezilya, Tayland ve Çin’de Kordsa’nın lastik endüstrisine yönelik yurt dışındaki iştiraklerinin fabrika genel müdürlükleri, Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin satış ve pazarlama liderliklerini yaptı.

Kordsa’nın Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak teknik tekstil ve lastik alanında Ar-Ge, inovasyon alanında çalıştı. 2013 yılından itibaren, Temsa İş Makinaları’nın Komatsu iş makinaları üzerine Volvo Kamyon distribütörlüğünü de alarak büyümesi sırasında liderlik yaptı.

