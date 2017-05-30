TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yönetici Haberleri

Brisa'ya yeni Genel Müdür

Brisa'ya yeni Genel Müdür

Tarih 30 Mayıs 2017, 19:32

Brisa'da üst düzey bir atama gerçekleşti. Brisa Genel Müdürlüğü pozisyonuna Cevdet Alemdar getirildi.

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortaklığında 30. yılına ilerleyen, Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik sektörü lideri olan Brisa’da üst düzey bir atama gerçekleşti. Brisa Genel Müdürlüğü pozisyonuna Cevdet Alemdar getirildi.

Çalışma hayatının ilk yıllarından itibaren Sabancı Holding grup şirketlerinde görev alarak, başarılı çalışmalara imza atan Cevdet Alemdar, hem uluslararası liderlik deneyimi hem de lastik endüstrisine yönelik tecrübesini harmanlayacağı Brisa Genel Müdürlük pozisyonunu devraldı.

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cevdet Alemdar, işletme yüksek lisans derecesini (MBA) 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'nden aldı. Sabancı Holding bünyesine 1993 yılında katılan Cevdet Alemdar, sırasıyla Beksa, Sakosa, Dusa, Kordsa ve Temsa İş Makinaları’nda görev aldı.

Bu süre içinde Türkiye’de inşaat ve üretim sektörlerine yönelik tel ürünleri yatırımları, Brezilya, Tayland ve Çin’de Kordsa’nın lastik endüstrisine yönelik yurt dışındaki iştiraklerinin fabrika genel müdürlükleri, Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin satış ve pazarlama liderliklerini yaptı.

Kordsa’nın Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak teknik tekstil ve lastik alanında Ar-Ge, inovasyon alanında çalıştı. 2013 yılından itibaren, Temsa İş Makinaları’nın Komatsu iş makinaları üzerine Volvo Kamyon distribütörlüğünü de alarak büyümesi sırasında liderlik yaptı.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetici Haberleri

Continental Türkiye Kamyon Lastikleri Satış Müdürlüğü'ne yeni atama

 Continental Türkiye Kamyon Lastikleri Satış Müdürlüğü'ne yeni atama Almanya'da ContiPressureCheck Satış Müdürlüğü görevini üstlenen Hartwig Kühn, Continental Türkiye Kamyon Lastik...

Assan Hanil'de İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne yeni isim

 Assan Hanil'de İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne yeni isim Assan Hanil Otomotiv'de Genel Müdürlüğe bağlı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Bora Alptekin getirildi.
USTYAPI SAYI 83 PDF

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dünyayı iyi izle, iç pazarı koru ve geliştir!

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x