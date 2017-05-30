Iveco İtalya, G7 Zirvesi'nin sürdürülebilir ulaşım ortağı oldu

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30 Mayıs 2017, 17:56

IVECO BUS, 26-27 Mayıs tarihlerinde Sicilya'daki Taormina kentinde gerçekleşen 43. G7 Zirvesi'ndeki ulaşım filosuna adını yazdırdı.

IVECO ve IVECO BUS, İtalya ev sahipliğinde gerçekleşen Taormina’daki G7 Zirvesi’nin sürdürülebilir ulaşım partnerleri oldu.

IVECO'nunaçıklamasına göre, firma, etkinlikte delegasyonların ulaşımı için ikisi doğalgazlı biri elektrikli olmak üzere üç Daily Minibüs sağladı. Tüm araçlar etkinlik başlamadan önce Taormina’da zirveye katılacak delegasyonların, bakanların, görevlilerin ve personellerin ulaşımı için hazır bulundu. Söz konusu araçlar Haziran’da Bolonya’da gerçekleşecek olan Çevre Zirvesi ve Eylül’de Torino’da gerçekleşecek Teknoloji ve Endüstri Zirvesi başta olmak üzere G7 Zirvesi ile ilişkili Ekim’e kadar sürecek bir dizi etkinlikte daha kullanılacak.

IVECO ve IVECO BUS’ın sürdürülebilirliğe ve yenilikçilikle yeni teknolojilere yoğun bir şekilde odaklanması, onları sürdürülebilir hareketlilikte düşük çevresel etkili, yüksek teknolojili, daha güvenli araçlar üretmede yenilikçilik yolunda ideal ortaklar yapıyor.

İlk araç Elektrikli Daily Tourys, yalnızca IVECO BUS’ın sürdürülebilir enerji ilkesini değil, markanın mükemmelliğini de temsil ediyor. Daily Tourys, yakın zamanda prestijli Avrupa Uluslararası Minibüs Ödüllerinde “Uluslararası Yılın Minibüsü 2017” ödülünün sahibi oldu.

Elektrikli versiyonu “sıfır salınımlı” olan araç, 7,1 metre uzunluğunda, 16 koltuğa sahip; çevre dostu, sessiz ve konforlu “shuttle” hizmetleri için mükemmel. Önceki nesil Daily Electric ile karşılaştırıldığında yeni modelin menzili 3 pille 160 kilometreye çıkmış durumda. Bu, verimlilikte %25 artış demek. Buna ek olarak yeni nesil araçlar 100 kiloluk ek yük kapasitesi ve %20 daha uzun pil ömrü sunuyor.

İki adet Daily Minibüs “Doğal Güç” ise sürdürülebilir Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) teknolojisini barındırıyor. Dizel eşdeğerleri ile aynı performans ve aynı tepki hızına sahip olan araçta her göreve uygun 136 beygir gücünde, 350 Nm ile sınıfında en iyi torka sahip, 3 litrelik motor bulunmakta. Doğal gaz teknolojisi; günümüzde olgunlaşmış, hesaplı, ekonomik olarak erişilebilir; özellikle kent merkezlerindeki hava kirliliği sorununa ve karbondioksit salınımlarını azaltma çabalarına cevap niteliği taşıyan bir teknoloji.