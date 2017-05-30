Yamalı İnşaat'ın tercihi Renault K XTREM kamyonları

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30 Mayıs 2017, 17:50

Yamalı İnşaat, inşaat ve maden sahalarındaki zorlu koşullar için 5 adet Renault K 520 P8X4 XTREM kamyon aldı.

Çanakkale merkezli Yamalı İnşaat, inşaat ve maden sektöründeki faaliyetlerinin zorlu koşullarına uygun yeni Renault K XTREM kamyonlarını teslim aldı. Güçlü makina parkına sahip olmak için yatırım yapan Yamalı İnşaat, 5 adet Renault K 520 P8X4 XTREM kamyon ile filosundaki ilk Renault Trucks kamyonların alımını gerçekleştirdi.

Yeni araçların teslimat törenine Yamalı İnşaat firma sahibi Rıdvan Akkaya ile ekibi adına Mustafa Yüceer katılırken Renault Trucks adına Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer ve Satış Sorumlusu İbrahim Çifci hazır bulundular.

Bölgede önemli birçok büyük projede yer alan Yamalı İnşaat, yol yapımı, temel kazısı, maden sahası ürün nakliyesi, dekopaj, inşaat ve alt yapı inşaatlarının kazı ve nakliyesi alanlarında pek çok projeyi başarıyla teslim etti. Yatırımlarını arttırırken araç parkını da güçlendiren Yamalı İnşaat adına araç alımları öncesinde uzun bir ön araştırma yaptıklarını belirten Rıdvan Akkaya, açıklamasında; “Araç alım sürecimizde hem pek çok araç üreticisi hem de sahada aktif olarak çalışan profesyonellerle görüşerek fikir aldık. Tabi ki sürücülerimizin beklentilerini de dinledik ve avantajlarını ön görerek Renault Trucks K XTREM kamyonları tercih ettik. Otomatik vites özelliğinin yanı sıra daha önce kullandığımız markalara kıyasla sunduğu yüksek motor gücü, daha az yakıt tüketimi, daha fazla tonaj avantajı ve makas kırma konusunda çektiğimiz sıkıntıları en aza indireceğine olan inancımız ile Renault K XTREM kamyonlarımızı teslim aldık. Detaylı incelemelerimiz ve geçmişe dayanan tecrübelerimize güvenerek uzun vadede performans, sağlamlık ve dayanıklılık konusunda Renault Trucks’ın önde olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Renault Trucks adına açıklamada bulunan Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer ise; “K XTREM kamyonları, özellikle taşocakları, inşaat sahaları gibi ağır şartlarda çalışan müşterilerimiz için geliştirildi. Renault Trucks K serisi araçlar, zorlu koşullarda faaliyet gösteren müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü donanım ve özelliği bir arada sunuyor. Ağır yük ve çalışma koşulları için tasarlanan bu araçlar, güçlendirilmiş şasisi ile en zorlu durumlarla başa çıkabilen otomatikleştirilmiş Optidriver Xtrem şanzımana sahip. Eminiz Yamalı İnşaat ve sürücüleri hem performans hem de operasyonel kazanımlar anlamında yeni Renault Trucks K XTREM kamyonları ile birçok başarıya imza atacak” diye belirtti.