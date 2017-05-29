Tırsan'dan yeni bir kasko destek çalışması

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29 Mayıs 2017, 18:25

Tırsan Finansman tarafından, kredilendirilen müşterilerine uygun maliyetli kasko imkanı sunulacak.





Lojistik sektörünün giderleri her geçen gün artıyor. Tırsan, sektörün gider kalemleri arasında yer alan kasko maliyetlerini azaltarak, müşterilerinin yatırımlarını ve yatırım değerini koruma altına almasına destek oluyor. Tırsan Finans tarafından kredi kullanan veya araç satın alan müşteriler, sorunsuz ve hızlı bir şekilde kasko hizmetinden yararlanabiliyor.

Firmanın açıklamasına göre, riskleri garanti altına almak için yapılan kasko poliçeleri; konusunda uzman, sektör sorunlarını, ihtiyaçlarını bilen ve sektöre özel çözümler geliştiren firmalar eliyle yapılmadığında daha büyük riskler doğurabiliyor. Yüksek kasko poliçe maliyetleri ödemek zorunda kalan nakliyeciler, hasar veya zarar ortaya çıktığında kasko poliçelerinin bunları karşılamadığını görüyorlar. Tırsan, müşterilerinin zor durumda kalmaması için güvenilir, sorunsuz, uzman ve uygun maliyetli kasko hizmeti ile sektöre destek oluyor. Müşteri ihtiyaçlarına göre oluşturulan poliçeler tüm hasar ve zararları karşılarken, araçlarda oluşan her türlü hasar da Tırsan’ın uzman Satış Sonrası Hizmetler ekibi tarafından en hızlı şekilde çözülüyor.

Tırsan Finans tarafından sunulan Kasko Poliçesi avantajları

Sektöründe uzman kişiler tarafından oluşturulan poliçeler nakliyecilerin her türlü ihtiyaç ve sorunlarını karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Tırsan Finans, kasko poliçelerini lojistik sektörünün ihtiyaçlarına göre oluşturulmasına destek oluyor.

 Kredi süresince (1 yıldan uzun süre ise ) yapılan poliçelerde poliçe tek seferde yapıldığı için farklı yıllarda hasar meydana gelse dahi poliçe tutarlarında ek bir artış istenmiyor.

 Kasko poliçesi kapsamında ilk yıl içerisinde aracın pert olması halinde sigortalının, yeniden araç alabilmesi için aynı özelliklere sahip yeni araç satış bedelinin tamamını ödüyor.

 Treylerin çekicisinden ayrı bulunduğu anlarda, meydana gelecek hırsızlık hasarları da (Treylerin tek başına çalınması) teminata dahil ediliyor.

 Deprem, sel ve terör teminatları yurtdışında da geçerli oluyor. Yükün treylere vereceği zararlar da teminat dahilinde bulunuyor. Hasarlı olan araçlar Tırsan servislerinde yapıldığı için firmalar araçlarını güvenle teslim alıyorlar.

 Tırsan Finansman A.Ş.’nin verdiği kredi vadesi ile kasko poliçesi süresi aynı tutuluyor.

