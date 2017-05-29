Audi, 2017'de de ödülleri topladı

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29 Mayıs 2017, 18:17

Audi modelleri 2017 yılının Mart-Mayıs aylarında teknoloji, tasarım ve performanslarıyla birçok prestijli ödüle layık görüldü.

Audi modelleri 2017 yılının Mart-Mayıs aylarında Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu bölgesinde teknoloji, tasarım ve performanslarıyla birçok prestijli ödüle layık görüldü.



Audi Q2 Almanya’da kadın sürücülerin bir numaralı tercihi oldu



Bild am Sonntag gazetesi ve pazar araştırması şirketi Innofact’ın gerçekleştirdiği araştırmada 18-69 yaşları arasındaki 4,189 kadın sürücü favori SUV’ sini seçti. Tasarım, fiyat ve sahip olma isteği gibi faktörlerin incelendiği araştırmanın sonuçları ise son derece net: Alman kadınların değerlendirmesine göre Audi Q2, 93 rakibi arasından sıyrılarak zirveye ulaştı. Audi Q2’nin Almanya’da yalnızca 8 ay önce piyasaya sürüldüğü de göz önüne alındığında, bu sonuç dört halkalı marka için büyük bir başarı niteliği taşıyor.



1983 Audi Sport quattro’ya Motor Klassik Ödüllerinde birincilik

Audi, 2017 Motor Klassik Ödüllerinde elde ettiği büyük başarıyı kutluyor. 1983 model Audi Sport Quattro, “1980’lerin Klasikleri” kategorisinde verilen oyların yüzde 27,2’sini alarak birinci oldu. Popüler klasik otomobil dergisinin düzenlediği oylamaya 22.000’in üzerinde okuyucu katıldı. Son derece sınırlı sayıda üretilen Audi Sport quattro modelinden piyasaya yalnızca 214 otomobil sunulmuştu.

Auto Bild Allrad okuyucu anketinden çifte zafer

Avrupa’nın en büyük dört çekişli araç dergisinin okuyucuları arasında düzenlenen ankette Audi iki zafer birden kazandı. Audi Q5 “30.000-50.000 Euro arası arazi aracı ve SUV” kategorisinde birinci olurken, Audi A6 Allroad ise “Dört Tekerlekten Çekişli Otomobil” kategorisinde liderliği elde etti. Ankette 10 kategoride 170 model yarıştı.

Ortadoğu bölgesinde dokuz ödül aldı

Audi, Ortadoğu satış bölgesindeki başarısını çok sayıda ödülle perçinledi: Audi S8 plus, Ortadoğu’da yayınlanan Wheels dergisi tarafından Yılın Lüks Sedan Otomobili seçildi. Audi R8, OKAZ PR Arabistan Ulusal Otomobil Ödülleri’nde “En İyi Süper Spor Otomobil” kategorisinde birinci oldu. Audi R8, Abu Dabi’de düzenlenen Ortadoğu Yılın Otomobili Ödüllerinde iki ödül birden kazanarak Yılın En İyi Otomobili ve Yılın Süper Otomobili unvanlarına layık görüldü. Aynı etkinlikte Audi’nin A4, TTS RS Q3 ve S8 plus modelleri de kendi kategorilerinde birinciliğe ulaşmayı başardı.

Audi A5 Coupé ve A5 Sportback’e çarpışma güvenliğinde beş yıldız

Audi’nin A5 Coupé ve A5 Sportback modelleri, üstün aktif ve pasif güvenlik ekipmanları sayesinde Avustralasya NCAP’nin düzenlediği çarpışma testlerinde en yüksek puan olan beş yıldıza layık görüldü. 1993 yılından beri Avustralya ve Yeni Zelanda bölgesinde çarpışma testleri gerçekleştiren enstitü, bugüne dek 590 binek otomobil ve hafif ticari aracı test etti.

Yılın Otomobili Audi A4



Audi A4 pek çok rakibi arasından sıyrılarak, teknoloji ve yaşam tarzı dergisi Stuff Singapore tarafından Yılın Otomobili seçildi. Dergi tarafından “trend belirleyici” olarak nitelendirilen A4’ün sürüş destek sistemleri ve özellikle de sıkışık trafik asistanı büyük beğeni topladı.

