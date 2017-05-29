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Yenilenen Renault Captur Türkiye'de

Yenilenen Renault Captur Türkiye'de

Tarih 29 Mayıs 2017, 17:37

Renault'un yenilenen şehirli crossover modeli Captur, Türkiye'de bugünden itibaren satışta olacak.

Avrupa'nın en çok satan şehirli crossover modeli Renault Captur, daha çarpıcı bir stil ve yeni teknolojilerle yeniden tasarlanarak yarından itibaren Türkiye'de satışa sunuluyor.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin yenilenen şehirli crossover modeli Captur, Türkiye'de 29 Mayıs 2017'den itibaren 81 bin 450 liradan başlayan fiyatlarla satışta olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "B segmenti Türkiye'de binek otomobil pazarından yüzde 30 pay alıyor. B SUV, segmentten yüzde 9 pay alıyor. B SUV tek başına ise binek otomobil pazarında yüzde 3 paya sahip. Captur segmentinin başarlı modelleri arasında yer alıyor. 2016 yılını 3 bin 783 satış adedi ile kendi segmentinde 2'inci sırada tamamladı. Yenilenen tasarımı ve özellikleri ile Captur Türkiye pazarında başarısını sürdürecektir. Kadjar, Koleos ve Captur ile 2017 yılında Renault, SUV serisini tamamlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

 

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