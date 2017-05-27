Yeni Megane R.S. Monaco Grand Prix'de ilk gösterim

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27 Mayıs 2017, 15:32

Yeni Megane R.S.'in ilk gösterimi, Renault F1 pilotu Nico Hülkenberg'in pilotajında ünlü Monaco Grand Prix pistinde gerçekleştiriliyor.

Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak olan ve 2018'in ilk çeyreğinde ticarileştirilecek Yeni Megane R.S. manuel veya EDC otomatik vites kutusu olmak üzere ilk kez iki farklı versiyon olarak sunuluyor.

Monaco Formula1 Grand Prix yarışı, Renault pilotu Nico Hülkenberg’in direksiyonunda olacağı Yeni Megane R.S.'in ilk gösterimine sahne oluyor. Renault Sport’un yeni görsel kimliğinden esinlenen sarı ve siyah renkleri, yeni modelin iddialı ve son derece sportif hatlarını vurguluyor. Renault Sports Cars Genel Müdürü Patrice Ratti: “Yeni bir modelin ilk gösterimi için Renault'nun F1'e katılımının 40. yıldönümünden daha güçllü ve sembolik bir fırsat düşünemiyorum.” dedi.

F1 pilotu Nico Hülkenberg heyecanını şöyle ifade etti: “Renault Sport, otomobilin performansında muhteşem bir iş çıkarmış. Yeni Megane R.S.'i geliştirme sürecinde test etme fırsatı bulmuş ve daha ilk denemede şasisinin mükemmelliğinden büyülenmiştim. Bu otomobili bugün Monaco'nun efsanevi pistinde kullanmak olağanüstü bir keyif!”.

Orijinal Megane R.S.'in 2004'teki lansmanından bu yana, modelin misyonu her zaman motor sporları tutkusunu yansıtmak ve yarış teknolojisini herkes için ulaşılabilir kılmaktı. Renault Sport ekibi, bir kez daha F1 teknolojisini geliştirerek sıra dışı bir aerodinamizm, güvenilirlik, yol tutuş ve yüksek performansı Megane R.S.’te kullanarak sınırları zorladı.

Patrice Ratti, “Amacımız Yeni Megane R.S.'i kompakt spor otomobillerin yeni referansı haline getirmek. Müşterilerimizden gelen talebe cevap verebilmek için ise manuel ve EDC otomatik vites olmak üzere iki farklı seçenek sunuyoruz.” diye ekledi.

Yeni Megane R.S., Eylül 2017’de 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'ndaki prömiyeri sonrası, 2018'in ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

