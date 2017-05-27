Katmerciler, ürün portföyünü IDET'te sergileyecek

Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri için yenilikçi ve güçlü çözümler sunan Katmerciler, büyük beğeni kazanan savunma portföyünü uluslararası arenaya taşıyor. Katmerciler, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı ambulans ve gizli zırhlama teknolojisini de içeren geniş savunma portföyüyle Çek Cumhuriyeti’ndeki IDET Savunma Fuarı'nda olacak.



31 Mayıs - 2 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, 30’u aşkın ülkeden şirketin katılımıyla gerçekleştirilecek. Çok sayıda ülkeden askeri delegasyon, heyet ve profesyonelleri ağırlayacak fuar, Katmerciler’in hızla genişleyen savunma portföyünün özellikle Avrupa ülkelerine tanıtımı için önemli bir fırsat sunuyor.

Savunma ve güvenlik sektörüne yönelik yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken Katmerciler, geniş ürün portföyüyle katıldığı savunma fuarlarında uluslararası sektörün ilgisini kazanmayı başaran bir şirket. Son olarak İstanbul’da düzenlenen IDEF Fuarında araçlarını tanıtan Katmerciler, büyük beğeni toplamıştı.

Katmerciler’in IDET’te tanıtacağı araçların önde geleni, segmentinin en güçlüsü olma özelliğine sahip, üstün nitelikleriyle dikkat çeken zırhlı muharebe aracı HIZIR olacak. Şirketin NATO standartlarında geliştirdiği zırhlı personel taşıma aracı KHAN, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), gizli zırhlama sistemi NEFER ve zırhlı ambulans, tanıtımda öne çıkacak diğer araçlar olacak.

Katmerciler’in tanıtımını yapacağı geniş savunma portföyü içerisinde ayrıca, koruma kalkanı, uzaktan kumandalı zırhlı paletli ekskavatör, zırhlı kazıcı yükleyici iş makinesi, uzaktan kontrollü çok namlulu gaz atar sistemi, uzaktan kumandalı zırhlı belden kırmalı yükleyici iş makinesi, zırhlı otobüs, zırhlı damper, zırhlı lowbed treyler, zırhlı su tankeri ve zırhlı ADR’li tanker bulunuyor.

Katmerciler, Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonla, fuarın P Pavyonunda, 111 nolu standında olacak.

