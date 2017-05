Çobantur da Krone kervanına katıldı

Anasayfa » Piyasa

27 Mayıs 2017, 15:17

Krone ile 50 adetlik Profi Liner Huckepack (HP) anlaşması yapan Çobantur Boltas, Krone'yi kalitesi, sağlamlığı ve satış sonrası güvencesi nedeniyle tercih etti.

Türkiye’deki yatırımları ve satış sonrası hizmetleriyle adından söz ettiren Alman treyler üreticisi Krone, ülke genelindeki teslimatlarına da devam ediyor. Her geçen gün Türkiye treyler pazarındaki konumunu güçlendiren Krone, en önemli lojistik şirketlerinin de ilk tercihi olma yolunda ilerliyor. Türkiye’nin sayılı lojistik şirketlerinden Çobantur Boltas da, Krone ile 50 adetlik Profi Liner Huckepack (HP) anlaşması yaptı.

50 adet Profi Liner HP siparişlerinin 25 adetini teslim alan Çobantur Boltas’ın Filo Direktörü Cumhur Erzurumoğlu, Krone’yi tercih etmelerinin nedenini sağlamlık, kalite ve satış sonrası güven diye özetledi. Krone ailesinin en yetenekli üyelerinden biri olan Profi Liner Huckepack (HP), tren taşımacılığına uyumlu gerçek bir nakliye uzmanı olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul’da Çobantur Boltas’ın tesislerinde gerçekleşen teslimat törenine Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, Krone Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Cenk Rona ve Çobantur Boltas Filo Direktörü Cumhur Erzurumoğlu katıldı. Krone’nin uluslararası alanda kendini ispat etmiş bir marka olduğuna dikkat çeken Erzurumoğlu, “Krone’nin ülkemize olan güven ve inancını da burada oluşturdukları yapılanmayla görebiliyoruz. Bu sebeple Krone ile çalışmaya başlamış olmak bizi heyecanlandırıyor. Krone yetkililerine bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz Çobantur Boltas olarak filomuzu oluştururken her zaman bazı kriterlere çok önem verdik. Bunlardan en önemlileri, kalite ve sağlamlık. Krone de, bu kriterlerimizi fazlasıyla karşılıyor. Üstüne bir de gerçekten göz ardı edemeyeceğimiz ikinci el değeri ve satış sonrası hizmeti yapılanmasını da görünce Krone’yi tercih etmemek için hiçbir neden göremedik. Bu işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

32 yetkili servisle hizmet veriyoruz

Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar da, “Çobantur Boltas gibi sektörün öncülerinden olan bir firmayla işbirliği yapmaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz. Krone olarak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalışan Türk lojistik firmalarına elimizden gelen desteği vermek için çalışıyoruz. Onlara her daim yakında olabilmek ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için hem araçlarımızın kalitesi ve sağlamlığı, hem kullanıcılarımızın araçlarımızı rahat ve pratik bir şekilde kullanabilmeleri, hem de satış sonrasında yaşayacakları her türlü konuya çözüm bulabilmek için yurt genelinde bir ağ oluşturduk. Şu anda Türkiye genelinde 32 yetkili servisimizle hizmet veriyoruz. Amacımız müşterilerimizi her daim memnun edebilmek” ifadelerini kullandı.