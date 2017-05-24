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Tırsan, yabancı misafirlerine üretim gücünü anlatmaya devam ediyor

Tırsan, yabancı misafirlerine üretim gücünü anlatmaya devam ediyor

Tarih 24 Mayıs 2017, 20:02

Kässbohrer İsrail Bayisi Automotive Industries T.R Ltd. müşterileri, Tırsan Adapazarı fabrikasını gezerek üretim süreçleri ve ürünler hakkında bilgi aldılar.

Tırsan, Adapazarı fabrikasında yurtdışından gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.  Kässbohrer markası ile 2017 yılının ilk dört ayında 40 yıldır Türkiye’de lider olduğu gibi İsrail’de de %15 pazar payı ile liderliğini sürdüren Tırsan,16-17 Mayıs tarihlerinde İsrail Bayisi Automotive Industries T.R Ltd.’den 13 misafirini dördüncü kez Tırsan Adapazarı Fabrikası’nda ağırladı.

Farklı ürün gruplarından oluşan treylerlerini 55’ten fazla ülkeye ihraç eden Tırsan’ın Adapazarı üretim tesislerini gezen ziyaretçiler, üretim ve yalın süreçler hakkında bilgi alırken, sergilenen K.SCX X, K.SRI, K.SLA 4, K.SHF S ve K.SSL 35 araçlarını incelediler. Ziyaretçiler yapmış oldukları fabrika gezisinden oldukça memnun kaldıklarını ve ürünler hakkında verilen detaylı bilgiler sayesinde müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla çözüm sunabildiklerinin altını çizdiler.

Tırsan, yapılan fabrika ziyaretlerinde yurtdışından gelen misafirlerinin Tırsan üretim süreçleri, yalın üretim ve Ar-Ge altyapısı hakkında detaylı bilgiler edinmesini amaçlamaktadır. Fabrikanın çalışma prensipleri ve sistemini öğrenen bayiler ise sistemin nasıl işlediğini bildikleri için müşterilerinden gelen araç siparişlerini bu bilgiler doğrultusunda veriyor.

 

 

 

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