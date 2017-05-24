Mercedes-Benz Türk, yetkili bayileri ile bir araya geldi

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24 Mayıs 2017, 19:51

Mercedes-Benz Türk yetkili bayileri, düzenlenen bayi toplantısında bir araya gelerek hafif ticari araçlar ürün grubu bazında yapılan çalışmaları ve sektör ile şirket performansını değerlendirdi.



Mercedes-Benz Türk’ün yetkili bayileri, 23 – 24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen bayi toplantısı ile bir araya geldi. Müşteri odaklı yaklaşımı, servis anlaşmaları ve satış sonrası sunduğu kaliteli hizmetleriyle çalışmalarını sürdüren Mercedes-Benz Türk bayi teşkilatı, düzenlenen bu geniş katılımlı bayi toplantısı ile sektörün nabzını tutuyor.

Bayi toplantısında Mercedes-Benz Türk Hafif Ticar Araçlar’ın Türkiye pazarındaki faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda Mercedes-Benz Türk, Hafif Ticari Araç Grubu’nun güncel satış ve satış sonrası performansı konusunda bayilerini bilgilendirdi. Toplantıya katılan bayi yöneticileri, satış müdürleri, birinci ve ikinci el bayi satış danışmanları, Türkiye ve dünya genelinde sektördeki gelişmeler ve Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar’ın uzun vadeli stratejisi ile geleceğe yönelik hedef ve programları hakkında da bilgilendirildiler. Geleceğe yönelik motivasyon ve konsantrasyon arttırmayı hedefleyen bayi toplantısına Türkiye’nin dört bir yanından toplamda 208 kişi katıldı.

Mercedes-Benz Türk hafif ticari araç yöneticileri, toplantı sırasında 2017 yılı sonuna kadar hafif ticari araç pazarındaki gücünü artırıp pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi, müşteri ve pazar beklentileri doğrultusunda ürünlerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler. Bayi, çalışan ve tedarikçi işbirliği ile başarılı bir yıl geçirmeyi beklediklerini belirten katılımcılar, birebir iletişimle görüşme sağladıkları müşterilerin memnuniyetini en üst seviyede tutma konusunda da kararlılıklarını belirttiler.

Hafif Ticari Araç ekiplerini bir kez daha bir araya getiren bayi toplantısı, Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz’in tüm Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerine gösterdikleri üstün performans ve başarıdan dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletmesi ile sona erdi.