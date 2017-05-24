IVECO BUS, Astana'ya Expo 2017 için 210 otobüs tedarik ediyor

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24 Mayıs 2017, 16:39

IVECO BUS, Kazakistan'ın Astana kentine tedarik edilecek 210 adet Urbanway ve Urbanway Hybrid kentiçi otobüsünden oluşan anlaşmanın ilk teslimatını tamamladı.

IVECO BUS, Kazakistan’ın başkentinin şehiriçi toplu ulaşım şirketi olan Astana LRT LLP’ye 210 adet Urbanway Euro VI ve Urbanway Hibrit 12 metrelik ve 18 metrelik otobüsler teslim etti. Teslimat, 15 Mayıs’ta Kostanay, Kazakistan’da yapılan resmi bir törenle gerçekleştirildi. Törene Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Bakhytzhan Sagintayev, CNH Industrial Orta Asya için Ülke Yöneticisi; Rusya, Beyaz Rusya ve Orta Asya Hükümet ve Kurumsal İlişkilerinden sorumlu Valfré di Bonzo; Allur Şirketler Grubu Başkanı Lavrentyev ve SaryarkaAvtoProm LLP CEO’su Semeybayev katıldı.

En geniş Sıkıştırılmış Doğal Gazlı (CNG), hibrit ve elektrikli otobüs yelpazesi ile seçenek yakıtlı toplu taşımacılık pazarında Avrupa önderi konumunda bulunan IVECO BUS, bu niteliği ile sürdürülebilir enerji gelişimini, enerji güvenliğini ve verimliliğini artırmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını desteklemeyi hedefleyen stratejileri, programları ve teknolojileri keşfetmeyi odak noktasına koyan Expo 2017’nin ev sahibi Astana için ideal bir ortak oluyor.

210 adet Urbanway otobüs, kentte şu anda hizmet veren 358 adetlik Citelis Euro 5 filosuna katılacak ve Astana’da haziran ve eylül ayları arasında gerçekleştirilecek Expo 2017 sırasında verimli ve sürdürülebilir hareketlilik sağlamak için hizmet vermeye başlayacaklar. Daha sonrasında ise kentin toplu taşımacılık sistemine katılacaklar. Bu kontratın tamamlanması, IVECO BUS’ı Astana’da hizmet veren 570 otobüsle Kazak pazarında önder konuma taşıyacak.

Kentler için en ideal ortak

Konuyla ilgili bir açıklama yapan IVECO BUS Başkanı Sylvain Blaise, “Astana kentinin toplu taşımacılık filosuna IVECO BUS araçları tedarik etmek için yaptığımız bu ikinci anlaşma, kentsel kirliliği azaltmak için kentlerin gereksinimlerini karşılama yeteneğimizi gösteriyor. Kentsel kirlilik bugün tüm dünyada kamu yöneticilerinin en önemli ilgi alanlarından biri haline geldi. IVECO BUS, halkının sağlığına ve çevresine saygı gösteren modern ve verimli toplu taşımacılık sistemleri geliştirmeyi amaçlayan kentler için en ideal ortak olduğunu kanıtladı.” dedi.

Urbanway Hybrid otobüsler, geleneksel otobüslere göre yüzde 30’a kadar daha az yakıt tüketiyor. Dizel otobüslere kıyasla karbondioksit yayımlarını yüzde 33 nitrojen oksit yayımlarını ise yüzde 40 oranında azaltıyor. Bu da her yıl standart bir otobüs için 25 ton daha az, körüklü bir otobüs içinse 37 ton daha az karbondioksidin havaya karışması anlamına geliyor.

Urbanway Hybrid otobüsler, Euro 6 ölçütünde içten yanmalı motoru ve son nesil lityum-iyon aküleri bir araya getiren elektrikli tahrik sistemine sahip. Akıllı bir güç yönetim sistemi hareket halindeyken yakıt tüketimini ve yayımları optimize ederken, frenleme sırasında ortaya çıkan enerjiyi depoluyor. Bu otobüsün özelliklerinden biri de duraklara yanaşırken ve duraklardan kalkarken yüzde 100 elektrikli işletime izin veren “Arrive&Go” işlevi. Jeneratörün geçici olarak devreden çıkması titreşim ve gürültü kirliliği seviyesini yüzde 50’den fazla azaltıyor. Sonuç, otobüs duraklarına tamamen sessiz ve yayımsız bir yanaşma ve kalkış oluyor.

IVECO BUS’ın hibrit teknolojisi, Madrid, Milano ve Paris gibi kentlerin toplu taşımacılık sistemlerinde başarısını kanıtlarken, markanın Avrupa sürdürülebilir otobüs pazarında önder konuma ulaşmasını sağlıyor.

IVECO BUS’ın Urbanway otobüsleri, EGR kullanmadan Euro 6 ölçütlerini karşılayan HI-SCR teknolojisiyle donatılıyor. Alçak tabanlı bu otobüslerde kullanılan yeni IVECO Tector 7 ve IVECO Cursor 9 motorlar, yakıt tüketimini düşürürken dayanıklılık ve düşük ölü ağırlık özelliklerini bir araya getiriyor.

Astana kentine teslim edilecek 210 adet Urbanway otobüs, IVECO BUS’ın Fransa’daki Annonay fabrikasında üretiliyor; ancak son montaj işlemleri IVECO BUS’ın ortağı ve distribütörü SaryarkaAutoProm (SAP)’ın Kostanay tesislerinde yerel olarak gerçekleştiriliyor. SAP, aynı zamanda Astana’nın güncel filosundaki IVECO BUS araçlara teknik ve servis hizmeti desteği de veriyor.