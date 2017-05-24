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Brisa, lastik sektöründe yeni bir kategori oluşturdu

Brisa, lastik sektöründe yeni bir kategori oluşturdu

Tarih 24 Mayıs 2017, 16:15

Brisa, Türkiye'ye sunduğu Bridgestone Driveguard serisi ile sektörde yeni bir kategori oluşturdu. Bridgestone Driveguard yeni nesil RFT (patlasa da gidebilen) lastik olarak tanımlanıyor.

Brisa, 2017 yılında yenilikçi ürünleriyle sektördeki varlığını güçlendirmeye odaklandı. Şirket, sektörde yeni bir kategori oluşturan Bridgestone Driveguard lastiklerini de pazara sundu.

Brisa’nın son teknoloji ürünü lastikler üretme anlamında da liderliği üstlendiğini belirten Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel, “Brisa olarak müşterilerimize odaklanarak, istedikleri ürünlere ve performansa sahip olmaları için geliştirme süreçlerimizi yönetiyoruz. Bridgestone Driveguard ise sunduğu teknoloji ile pazarda yeni bir kategori oluşturarak inovasyon anlamında çığır açan bir ürün. Yeni ürünümüzü binek araç sahiplerine emniyet ve performans sağlama kararlılığımızla pazara sunarken, bu ürüne en uygun koşullar ve esneklikle sahip olmaları için de ürünün yerli üretimi için hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Bridgestone Driveguard ile RFT teknolojisi artık tüm binek araçlarda

Bridgestone Driveguard’ı ilk nesil RFT teknolojisinden ayıran özellik, TPMS (lastik basınç izleme sistemi) olan tüm binek araçlarda kullanılabilecek olması. TPMS 2014 yılından itibaren ülkemizde yasal bir zorunluluk. Bridgestone Driveguard, RFT(patlasa da yol alabilen) teknolojisinin, lastik basınç izleme sistemine(TPMS) sahip, jantı 15” ve üzerinde tüm binek araçlarda kullanılmasını sağlıyor. Dolayısıyla Bridgestone Driveguard serisi ile yeni nesil RFT teknolojisi yaygınlaşıyor ve herkesin hizmetine sunuluyor.

Bridgestone Driveguard, yaz ve kış lastiği olarak kullanmak isteyen binek araç sahiplerine farklı desenlerde ve 15-18 jant aralığında 19 farklı ebatta sunuluyor. Driveguard serisi, patlasa da yol alabilen olarak bilinen RFT teknolojisini üst ve orta segmentte çok geniş bir yelpazedeki binek araç grubuna sunuyor.

Bridgestone Driveguard teknolojisi, sürücülerin, lastik hasarı durumunda kontrolü sağlamaları için yenilikçi ve güçlendirilmiş bir yanak kullanıyor. Islak zemin ve yuvarlanma direncinden ödün vermeksizin hem konfor hem de performans sunuyor.

 Bridgestone Driveguard ile lastik patlama stresi sona eriyor

Yapılan bir araştırmaya göre, sürücülerin %40’ı son 4 yılda lastik patlaması veya hasarı yaşadığını belirtirken, bu sorunların %23’ü gece saatlerinde ve %50’si şehir merkezlerine uzak yerlerde gerçekleşiyor. Bridgestone Driveguard, sahip olduğu patlasa da gidebilme özelliğiyle sürücülerin yaşadığı bu sorunlara son veriyor. Lastik patlasa da 80 km hızla 80 km boyunca sürüş keyfinin emniyet ve konforla kesintisiz olarak devam etmesini sağlıyor

 

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