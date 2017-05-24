TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

TEMSA Ar-Ge Merkezi 'İyi Uygulama Örnekleri' arasında yer aldı

TEMSA Ar-Ge Merkezi 'İyi Uygulama Örnekleri' arasında yer aldı

Tarih 24 Mayıs 2017, 16:05

TEMSA, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen ARGE Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi'nde ''MD9 electriCITY'' projesiyle örnek merkezler arasında yer aldı.

TEMSA, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta 16-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi'ne katıldı. Açılış konuşmasını Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal’ın yaptığı zirvede Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin yöneticileri yer aldı. ''Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği'' kategorisinde ''MD9 electriCITY'' projesiyle zirveye katılan TEMSA, ''Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri'' kitabında yer almaya hak kazandı.

Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri içerisinde iyi uygulama örnekleri arasında yer almanın çok önemli bir başarı kriteri olduğunu ifade eden Temsa Ar-Ge Müdürü Mustafa Gürcan, “TEMSA’ nın zirvede tanıttığı ve üniversite-sanayi işbirliğine iyi bir örnek olarak sunumu gerçekleştirilen MD9 electriCITY projesi, Temsa’da yapılan ilk elektrikli otobüs projesidir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen üniversite–sanayi işbirliği neticesinde iki yönlü bir bilgi birikimi transferi gerçekleştirilmiştir” dedi. Gürcan, şöyle devam etti: “Üniversite-sanayi işbirliği açısından etkili bir örnek oluşturan proje ile işbirliklerin yeni teknolojilerin hayata geçirilmesinde ne kadar önemli bir etken olduğu gösterilmiştir. Çukurova Üniversitesi ve Temsa işbirliği sayesinde toplu taşımacılığın geleceği olan elektrikli otobüslerin ülkemizde geliştirilmesi için öncü niteliğinde ve bundan sonra geliştirilecek tüm projeler için başvuru kaynağı olarak yol gösterici olan bir proje başarı ile tamamlanmıştır.”

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Tırsan, yabancı misafirlerine üretim gücünü anlatmaya devam ediyor

 Tırsan, yabancı misafirlerine üretim gücünü anlatmaya devam ediyor Kässbohrer İsrail Bayisi Automotive Industries T.R Ltd. müşterileri, Tırsan Adapazarı fabrikasını gezerek üretim sü...

Oyak Renault'da 'Sen Varsan Engel Yok'

 Oyak Renault'da 'Sen Varsan Engel Yok' Oyak Renault, iş hayatında engellerin kolaylıkla aşılacağını vurgulamak ve bu konuda farkındalık yaratmak üzere, &#...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Var olmayı sürdürmek

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x