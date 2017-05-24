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TEMSA Ar-Ge Merkezi 'İyi Uygulama Örnekleri' arasında yer aldı
24 Mayıs 2017, 16:05
TEMSA, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen ARGE Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi'nde ''MD9 electriCITY'' projesiyle örnek merkezler arasında yer aldı.
TEMSA, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta 16-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi'ne katıldı. Açılış konuşmasını Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal’ın yaptığı zirvede Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin yöneticileri yer aldı. ''Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği'' kategorisinde ''MD9 electriCITY'' projesiyle zirveye katılan TEMSA, ''Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri'' kitabında yer almaya hak kazandı.
Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri içerisinde iyi uygulama örnekleri arasında yer almanın çok önemli bir başarı kriteri olduğunu ifade eden Temsa Ar-Ge Müdürü Mustafa Gürcan, “TEMSA’ nın zirvede tanıttığı ve üniversite-sanayi işbirliğine iyi bir örnek olarak sunumu gerçekleştirilen MD9 electriCITY projesi, Temsa’da yapılan ilk elektrikli otobüs projesidir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen üniversite–sanayi işbirliği neticesinde iki yönlü bir bilgi birikimi transferi gerçekleştirilmiştir” dedi. Gürcan, şöyle devam etti: “Üniversite-sanayi işbirliği açısından etkili bir örnek oluşturan proje ile işbirliklerin yeni teknolojilerin hayata geçirilmesinde ne kadar önemli bir etken olduğu gösterilmiştir. Çukurova Üniversitesi ve Temsa işbirliği sayesinde toplu taşımacılığın geleceği olan elektrikli otobüslerin ülkemizde geliştirilmesi için öncü niteliğinde ve bundan sonra geliştirilecek tüm projeler için başvuru kaynağı olarak yol gösterici olan bir proje başarı ile tamamlanmıştır.”
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