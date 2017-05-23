Antalya'da mermer sektörünün tercihi Iveco

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23 Mayıs 2017, 19:29

CGM Mermer, Iveco Trakker 6x4 500 beygir çift çeker kamyonla gücünü arttırdı.

Günlas Otomotiv’in temsil etmiş olduğu IVECO markası Antalya ve bölgesinde mermer sektörünün tercihi olmaya devam ediyor. Bölgenin önemli mermer firmalarından olan CGM Mermer firması bünyesine katmış olduğu Iveco Trakker 6x4 500 beygir çift çeker kamyonla şantiyedeki gücünü arttırdı.

Sağlamlık ve sorunsuzluğu ile zor şartların ilk tercihlerinden olan Iveco Trakker yeni otomatik şanzımanı ve Euro6’ya SCR teknolojisi ile geçmesinden kaynaklı zor sahalarda maksimum fayda sağlama üzerine yapılandırılmış bir ürün olduğunu kanıtladı.

Yapılan teslimat töreninde CGM Mermer firmasının Genel Müdürü Süleyman Kantar, Şirket Müdürü Deniz Gümüşlü ve CGM Mermer Saha Müdürü Serdar Gökçe, Günlas Otomotiv Ağır Vasıta Satış Müdürü Önder Gezmez’den araçlarını teslim aldılar.

Teslimat töreninde konuşan Serdar Gökçe şu açıklamayı yaptı: ''Mermer sektöründe bulunmamızdan kaynaklı sağlam, dayanıklı ve sorunsuz ekipmanlara ihtiyacımız bulunmaktadır. Şantiye sahasında bu tip ekipmanlar hem operasyonunun hızlılığı hemde verimli çalışmamızda büyük rol oynamaktadır. Yapmış olduğumuz araştırmada bu tip özellikleri barındıran Iveco markasıyla yolumuza devam etme kararı aldık. Çevremizde bir çok şantiyede Iveco markası kendini zaten ispatlamış durumda. O yüzden karar verirken çok da zorlanmadık açıkçası.''

Iveco Ağır Vasıta Satış Müdürü Önder Gezmez de, CGM firmasınının Iveco markasını tercih etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, yatırımlarının hayırlı olmasını temenni etti.