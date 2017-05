Kamil Koç, filosuna 40 Safir Plus ekledi

Anasayfa » Piyasa

23 Mayıs 2017, 18:01

TEMSA, Kamil Koç'a 40 adet 2+1 TEMSA Safir Plus VIP araç teslimatı daha gerçekleştirdi. Bu teslimatla Kamil Koç filosundaki TEMSA marka araç sayısı 208'e ulaştı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının 91 yıllık markası Kamil Koç, yolcularının güvenliği ve konforu için filosunu TEMSA ile büyütmeye devam ediyor. TEMSA, Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. filosuna son olarak 40 adet 2+1 TEMSA Safir Plus VIP araç daha teslim etti.

Araçların teslim töreni, TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, TEMSA Satış Müdürü Baybars Dağ, Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. Operasyon Direktörü Çağatay Kepek, Kamil Koç Filo Yönetim Müdürü Ömer Tunca, Kamil Koç Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Hakan Al ve çok sayıda davetli ve sektör temsilcisinin katılımıyla 23 Mayıs Salı günü Bursa Otogarı’nda gerçekleşti.

Teslim töreninde konuşan TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, “TEMSA olarak Kamil Koç’un uzun süredir çözüm ortağıyız. Bugün teslim ettiğimiz 40 adet 2+1 TEMSA Safir Plus VIP araçlarımızla birlikte Kamil Koç filosundaki TEMSA markalı öz mal araç sayısı 208 oldu. Yeni işbirliklerimizle bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Yeni araçlarımızın Kamil Koç’a hayırlı, uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum” dedi. Murat Anıl, 91 yıldır sektörde hep ilkleri yaşatan, diğer firmalara hep örnek olan Kamil Koç ile uzun yıllardır iş ortağı olmanın da mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Murat Anıl, “Kamil Koç’un 320 adetlik öz mal filosunun bugün 208 adetini TEMSA markalı araçlar oluşturuyor. Bize duydukları güven ve başarımıza sağladıkları katkıdan dolayı Kamil Koç’a çok teşekkür ederiz. Bu işbirliğinin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz” dedi.

TEMSA ile filomuz daha da güçlü hale geliyor



TEMSA ile işbirliğiyle otobüs filolarının daha da güçlendiklerini belirten Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. Operasyon Direktörü Çağatay Kepek ise şöyle konuştu: “91 yıllık geçmişimizde temel hareket noktamız, yolcularımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve onları güvenle istedikleri yere ulaşmalarını sağlamak olmuştur. Bu prensiple hareket eden firmamız uygulamaya aldığı yeniliklerle sektörüne liderlik etmeyi ve yön gösterici olmayı dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Amacımız sadece şirketimizin farklılaşması değil, sektörün de gelişmesi, hizmet kalitesinde ilerleme kaydetmesidir. Bu gelişimin olmazsa olmazı da yolcu otobüslerinin standartlarının yükseltilmesi, daha konforlu, daha güvenilir hale getirilmesi ve yolculuk süresinin daha kaliteli geçmesini sağlamaktır. Bu itibarla Kamil Koç her yıl oldukça yüklü bir bütçeyi araç filosunun yenilenmesine, teknolojik olarak gelişmiş araçların filoya kazandırılmasına ayırmaktadır. TEMSA ile Kamil Koç bu konuda uzun yıllardır süren stratejik bir işbirliği içerisinde olmuş ve deyim yerindeyse sektörün gelişiminde omuz omuz hareket etmiştir.”

Kamil Koç’un sektörün ortalama büyüme hızından 2 kat daha hızlı büyümeyi neredeyse her yıl hayata geçirmeyi başardığını söyleyen Çağatay Kepek, “Bu konuda TEMSA’nın işbirliğinin önemi yadsınamaz boyuttadır. Sezon öncesi teslim alacağımız 40 adet TEMSA Safir Plus marka araçlarımız ile birlikte filomuzdaki TEMSA markalı araç sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu süreçte göstermiş oldukları ilgi ve alaka için Sayın Murat Anıl nezdinde tüm TEMSA ailesine de teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.