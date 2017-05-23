Anasayfa » Ağır Ticari Hesaplı Hollandalı'nın damıtılmış kalitesi; Yeni DAF CF ve XF – Pure Excellence 23 Mayıs 2017, 13:37 Yeni DAF CF ve XF kamyon ve çekicilerin tanıtımı mayıs ayında Maastricht yakınlarında yapıldı. Yeni seri XF ve CF’lerin önceki modele göre %7 daha az yakıt tüketmesi, daha uzun bakım aralıkları, hafiflik ve sessizlik, kullanım konforu ve güvenlik özellikleri ile yeni standartlar oluşturdukları vurgulandı. DAF, tanıtımını yaptığı yeni nesil XF ve CF serisi kamyon ve çekicilerin seri üretimine Haziran 2017'de başlayacağını açıkladı. Avrupa Birliği'nin ekonomik kriterlerinin temellerinin oluşturulduğu, Hollanda, Belçika ve Almanya sınırlarının kesiştiği Maastricht yakınlarında yapılan tanıtımda, Paccar'ın MX11 ve MX13 motorlarıyla donatılmış araçlarla Avrupa’nın tüm ülkelerinden gelen gazeteciler deneme sürüşü yaparak yeni kamyon ve çekicilerin özellikleri ve performansını yol koşullarında gözlemlediler.

Önceki modele göre % 7 daha az yakıt tüketen, daha uzun bakım aralıklarına sahip, daha hafif ve daha sessiz, kullanım konforu ve güvenlik özellikleri geliştirilmiş yeni araçlarla ilgili olarak DAF yetkilileri de yeni kamyon ve çekicilerin araç sahipleri ile filo yöneticilerinin memnuniyetini arttıracağını ve sürücülerin hayallerini süsleyeceğini ifade ettiler.







Tüm Avrupa ülkelerinden ticari taşıt yayınlarının katıldığı tanıtımda, DAF üst düzey yönetimi ile birlikte DAF Türkiye organizasyonundan Gregor van der Mark de yer aldı.

Yeni DAF araçların geliştirilmesinde yakıt tasarrufu, güvenlik ve ergonomi için en ince ayrıntılar düşünülmüş, yeni ürünler en detaylı yakıt ve işletme verimliliği hesapları sonunda ortaya çıkmış.



Hollanda kökenli DAF, 20 yıl önce dünyanın en önemli kamyon üreticilerinden biri olan PACCAR grubuna katılması ile birlikte yapılan yatırımlarla sürekli bir gelişme, gücünü ve etkisini arttırma süreci başlattı. Avrupa ağır ticari araç pazarında özellikle çekicide DAF markalı ürünler pazar payını arttırmayı başardı. Bu gelişmede DAF’ın MX serisi motorları ve araç optimizasyonundaki başarısı etkili oldu. Bununla birlikte son yıllarda DAF, otobüs üreticileri başta olmak üzere yaptığı motor tedariğini ve dünya çapında satış ve satış sonrası hizmet ağını da geliştirdi. Eindhoven'de üretim ve motor geliştirme ve test merkezi, Belçika Westerlo'da kabin üretimi, Brezilya’da da yeni bir üretim tesisi kurdu.

Yeni XF ve CF'lerde motor geliştirme ve üretiminin önemli bir payı bulunuyor. Motorlarla birlikte yeni ürünlerin yeni TraXon şanzımanları, arka akslarda yeni dişli ve yağlama sistemi, süspansiyon ve egzoz sistemleri de araçların gelişmiş özellikleri üzerinde etkili. Ayrıca uzun yol kamyon ve çekicilerinde hava direncinin iyileştirilmesine yönelik yapılan geliştirmeler de düşük yakıt tüketimine ve ses oluşumuna katkı yapıyor.







XF ve CF'lerin yenilenmesi sırasında motor ve aktarma organları bir bütün olarak ele alınmış. Sistemi oluşturan motor, şanzıman ve arka aksların mekanik uyumunu yazılımlar destekliyor. Yazılımlarla sağlanan farklılaştırma imkanları, araçların farklı kullanım koşullarına adaptasyonunu da sağlıyor.



Yeni ürünlerdeki iyileştirmeler ve sağlanan avantajlar :



%7 daha düşük yakıt tüketimi

o PACCAR MX-11 ve MX-13 motor yenilikleri

o Yeni verimli TraXon otomatikleştirilmiş şanzıman

o Daha hızlı oranları olan, yeni, yüksek verimli arka dingiller

o Gelişmiş güç aktarma sistemi yazılım özellikleri

o Aerodinamik optimizasyonlar

Daha yüksek taşıma kapasitesi için 100 kg'a kadar daha hafif

o Yeni kompakt Egzoz Son İşlem Sistemi

Maksimum çalışma süresi

o 200.000 km'ye varan servis aralıkları

o Birinci sınıf kasa yapımcılarının dostu

En yüksek taşıma verimi için DAF Connect filo yönetim sistemi olarak özetleniyor.



Motorlar

DAF mühendisleri oluşturdukları çözümler ve motoru oluşturan birimlerdeki seçimleri ile dizel kullanıcıların taleplerine en uygun çözümleri sunmak için çalışmışlar. Bu çalışmanın temel hedefini; daha yüksek yakıt tasarrufu, düşük devirlerde daha fazla güç ve tork, zun bakım aralıkları, hafiflik, hacim ve ağırlıkta küçültmeler oluşturmuş.



Sınıfının en yüksek yakıt tasarrufunu sağladığı ifade edilen yeni MX 11 ve 13 motorların, ayrıca bu iki motor hacminde elde edilen güç ve tork aralıklarının eksiksiz bir bütün ve basamak oluşturduğu bildiriliyor.



DAF kaynakları gelştirme için yaptıkları çalışmaları "En düşük toplam maliyet için, her damla yakıttan en iyi performansı elde etmek amacıyla yapılabilecek her şey yapılmıştır ve bu DAF Transport Efficiency felsefesi ile tamamen uyum bir halde sunulmuştur" diyerek özetliyorlar. Verilen bilgiler şöyle:



En düşük yakıt tüketim değerlerini elde etmek için, en yüksek mekanik verimliliği sağlamak amacıyla, yeni yüksek verimli değişken devirli soğutma, direksiyon ve yağ pompaları kullanılmıştır.Yeni tahrik hatlarını geliştirirken dikkate alınan önemli ilkelerden biri, sınıfındaki en iyi yakıt tasarrufu sağlamak için motor devrini düşürmekti. Motorun devrini düşürmek için PACCAR MX-11 ve MX-13 motorların maksimum tork değeri büyük oranda düşürüldü ve 900 dev/dak'dan itibaren elde edilebiliyor. Ürün portföyünün en güçlü üyesi olan 390 kW/530 hp PACCAR MX-13 motor, 1000 dev/dak'da 2600 Nm tork üretiyor.



PACCAR MX motorları; hava yönetimi, yeni ve daha da verimli bir turbo şarj, yeni bir EGR sistemi ve yeni bir valf çalıştırma sistemi kullanarak daha da geliştirilmiştir. Daha yüksek sıkıştırma oranı ile yeni pistonlar, enjektörler ve enjeksiyon stratejileri olan yeni bir yanma sistemi geliştirilerek, ısıl verim artırılmıştır.





TraXon otomatik şanzımalar



En yeni nesil TraXon otomatikleştirilmiş şanzımanlar, yeni CF ve XF serisinde standart olarak sunuluyor. 12 vitesli model standart, 16 vitesli model isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Daha düşük sürtünme kayıpları, daha da hızlı vites büyütme kabiliyeti ve EcoRoll'un kapsamlı olarak kullanımı ile en düşük yakıt tüketimi elde ediliyor. Sessiz ve sarsıntısız çalışma ve hassas debriyaj çalışması da sürücü konforunu artırıyor. Şanzıman devir aralığının genişletilmesi, daha hızlı tahrik hatları kullanıldığında bile mükemmel manevra kabiliyeti sağlıyor.



Yüksek verimli arka dingil tasarımları

Arka dingil tasarımları daha da geliştirilmiş ve tahrik hattı özelliklerine bağlı olarak yalnızca 1000 - 1040 dev/dak'da 85 km/saat seyir hızlarında 2,05:1'e kadar devir düşürme imkânı var. Yeni nesil arka dingil diferansiyellerinde tamamen yeni bir mahruti dişli ve pinyon tasarımı var. Son derece düşük gürültü seviyeleri ile en yüksek dayanıklılık ve verimlilik amaçlanmış. En yeni teknolojilerin kullanıldığı taşlama işlemini içeren yeni üretim yöntemi, bunun elde edilmesinde büyük rol oynamış.

Arka dingillerde düşük viskoziteli yağlar ve daha düşük yağ seviyelerinin kullanılması ve düşük sürtünmeli poyra rulmanları da yüksek yakıt verimliliğine katkıda bulunuyor.



Gelişmiş güç aktarma sistemi yazılım özellikleri

Yeni CF ve XF tamamen yeni bir elektrik ve elektronik yapıya sahip. Özel bir tahrik hattı entegrasyonuna ayrılmış yeni bir araç kontrol ünitesi eklenmiş. Bu ünitede Dynamic Cruise (Dinamik Seyir) gibi gelişmiş EcoRoll ve Hız Sabitleyici işlevleri bulunmakta. Bu yeni özellik, hız sabitleyici sistemini farklı sürüş koşullarına göre uyarlıyor. Tahmini Hız Sabitleyici ve EcoRoll'un daha da entegre hale getirilmesi sayesinde PCC, artık yokuş yukarı çıkarken EcoRoll'u daha erken bir aşamada (her iki teknoloji de hız kaybına neden olacak sınırlı bir aralıkta) araç kütlesi ve hızının aracı tepenin üzerinden çıkarmaya yeteceğini hesapladığında (vites boştayken)) etkinleştirebiliyor.



Sektör lideri PACCAR motor freni performansı

Motor performansının yanı sıra PACCAR motor freninin performansı da geliştirildi. PACCAR MX-11 motorun maksimum frenleme gücü 320 kW’tan 340 kW'ya çıkarıldı. Dahası, 1000 ile 1500 dev/dak'daki frenleme kuvveti %20 arttı. MX-13'ün maksimum frenleme gücü 360 kW üzerinde ve önemli bir aralık olan 1200 - 1500 dev/dak arasında frenleme gücü %30'a kadar arttı. Düşük devirlerdeki etkileyici frenleme gücü sayesinde daha az vites değiştirmek gerekiyor ve sürücü konforu da PACCAR motor freninin performansından yararlanıyor.



Aerodinamik geliştirmeler

Mümkün olan en düşük yakıt tüketimini elde etmek için araç aerodinamik özellikleri CF ve XF'teki yeni güneşlik ile geliştirilmiş. Ayrıca yeni XF'te kamyon çevresinde, motor bölmesine kadar ve motor bölmesi de dâhil olmak üzere en iyi aerodinamik özellikleri sağlamak için ızgaranın arkasında tekerlek davlumbazı uzantıları ve akış kılavuzları var. Yeni ızgaradaki kapatma parçaları sürtünmeyi azaltıyor ve mümkün olan en iyi aerodinamik özelliği sağlamak için kabin ile şasi arasında yeni boşluk kapatma parçaları bulunuyor.









Daha yüksek taşıma kapasitesi için 100 kg'a kadar daha hafif

DAF yeni CF ve XF için tamamen yeni ve kompakt bir Egzoz Son İşlem Sistemi (EAS) geliştirmiş. Bu sistem diğer seçeneklerin yanı sıra daha büyük yakıt deposu hacimleri, kompresörler, takım kutuları veya vinç ayakları gibi özellikler için daha fazla şasi hacmi sağlıyor.



Gelişmiş alt katman teknolojisi, EAS ünitesinin toplam hacminin %40 azaltılmasını sağlamış. Bu da ters basınç, kül temizleme aralıkları veya DeNOx verimliliğinden ödün vermeden yapılıyor. Hatta kompakt kutu daha hızlı ısınarak motorun daha hızlı çalışabilmesini ve en verimli yakıt tüketim haritasının olduğu aralıkta daha sık çalışmasını sağlıyor.



EAS ünitelerinin kompakt yapısı sayesinde özel uygulamalar için DeNOx katalitik konvertör ve Dizel Partikül Filtresinin artık ayrılmasına gerek yok. Bu da mükemmel bir verimliliğe katkıda bulunuyor.



Yeni ultra kompakt EAS ünitesinin başka bir avantajı ise 50 kg daha hafif olması. Motor ve şasi ağırlık optimizasyonları gibi ek önlemler sayesinde yeni CF ve XF'in araç ağırlığı toplam 100 kg azaltılmış. Bu da 100 kg daha fazla yük kapasitesi ve/veya daha az yakıt tüketimi anlamına geliyor.







Yeni DAF CF ve XF'in servis aralıkları 150.000'den 200.000 kilometreye çıkarılabiliyor. Yeni EAS ünitesi, kompakt boyutları ve benzersiz özelliklere sahip. Bu özellikler sayesinde kül temizleme aralığı 500.000 kilometreye kadar uzayabiliyor, maksimum kullanım süresi sağlanabiliyor.



DAF Connect filo yönetim sistemi

DAF Connect, operatöre araçlarının ve sürücülerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlıyor ve isteğe bağlı olarak alınabilen bir yenilikçi filo yönetim sistemi. Aracın konumu, yakıt tüketimi, toplam kilometresi, filo kullanım oranı ve rölanti süresi hakkındaki bilgiler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen çevrimiçi panoda açık bir şekilde gösteriliyor.



Kullanıcı dostu pano, filodaki araçları ve sürücüleri karşılaştıran güncel ve eski verileri içeren kapsamlı yakıt raporları sunacak şekilde yapılandırılabiliyor. Gerçek Zamanlı Filo Görünümü özelliği, filonun konumu hakkında gereken tüm bilgileri sağlayarak araç ve sürücü için kat edilen mesafeler, rotalar ve sürüş süresi de dâhil olmak üzere en iyi planlamanın yapılmasını sağlıyor. Operatörler hız, rota, konum ve yakıt tüketimi gibi değerlerde sapma olduğunda otomatik tanımlanan uyarılar alarak filo performansını hemen artırabiliyor.



DAF Connect, araç kullanım oranını en iyi seviyeye getirirken işletim maliyetini düşürüyor ve lojistik verimliliği artırıyor. DAF Connect ayrıca taşıma operatörünün onarım ve bakım programlarını en verimli şekilde planlamasını ve DAF Connect'i kullanarak DAF tarafından verilen özel danışmanlık hizmetinden yararlanmasını da sağlıyor.







Çok uzun süreler araç kullanan sürücülerin dikkatlerinin dağılmaması, sevdikleri bir ortamda bulunma isteklerini yanıtlamaya yönelen ergonomik tasarım ve renkler ile kullanım sırasına göre yerleri değiştirilebilen bazı kumanda düğmeleri gibi özellikleri, DAF araçların sürücü dostu yanını oluşturuyor.





Sürücülere yeni kabin

Yeni CF ve XF kabinleri; çok gelişmiş erişim imkânları, geniş iç hacim (XF Super Space Cab 12,6 m3 üzerindeki toplam hacmi ile en ferah kabindir) konfor, kullanım kolaylığı ve güvenliği artıran yeni teknolojileri ile sürücü konforu sunmada cömert davranıyor. Bu imkanlar yeni bir havalandırma sistemi ile destekleniyor. DAF kaynakları ürün sürücüye sağlanan estetik ortamı şöyle sıralıyor:



· Yeni iç döşeme

· Yeni Sıcaklık ve Klima Kontrolü (HVAC)

· Yeni Exclusive Line

· Geliştirilmiş gösterge paneli ve pano yerleşimi

· Tak ve çalıştır tipte sürücü tercih anahtarları





Yeni akıllı sıcaklık ve klima kontrolü

Yeni DAF CF ve XF'te sürücünün son derece kolay bir şekilde çalıştırabileceği tamamen yeni, otomatik sıcaklık ve klima kontrol sistemi (HVAC) bulunuyor. Sistem ayrıca yüksek yakıt tasarrufu da sunuyor. Bunun nedeni, yeni akıllı kontrollü klima sisteminin maksimum soğuk ve sıcak havayı karıştırmak yerine yalnızca istenen sıcaklığa erişmek için gereken miktarda hava soğutarak daha az enerji tüketmesi. Gereksiz hava soğutmayı engellemek için evaporatör de akıllı bir şekilde kontrol ediliyor. Molalarda veya geceleri kabini ısıtmak için yeni tam otomatik HVAC kontrol sistemi motordan artan ısıyı kullanıyor, yakıt tasarrufunu artırıyor. Sistemler yeni sıcaklık ekranı olan yeni arka duvar panelini kullanarak da çalıştırılabiliyor.







DAF; yeni CF ve XF'teki çok sayıda yeniliği vurgulamak için aracın dışını hafif ve şık öğeler ile zenginleştirmiş. Bunlardan biri sürücüyü lüks iç mekânda karşılayan (XF) kapı basamağındaki kimlik plakası. Krom harfleri olan yeniden tasarlanmış DAF logolu yeni isim plakası, kamyonun kalitesini temsil ediyor. Tampon ve güneşlikteki süslemeler, ızgaradaki dekoratif şeritler ve yeni ızgara petekleri, XF'in dış görünüme zenginlik hissi katıyor.



Yeni Exclusive Line

Lüks ve konforun gelebileceği en son nokta, yeni CF ve XF için sunulan yeni Exclusive Line. En yüksek donanım seviyesi olan Exclusive Line konyak renkli gösterge panosu, kapı panelleri (XF) ve deri koltuklar, şık ve parlak havalandırma çıkışları ile öne çıkıyor. Lüks CF ve XF modellerinde deri direksiyon simidi standart olarak sunuluyor.







Yeni XF ve CF'lerin tanıtımda, yeni araçlarla ilgili bilgi almamızın yanı sıra trafiğe açık küçük yerleşim birimlerini, çift yönlü yolları ve otobanı kapsayan test güzergahında deneme sürüşü de gerçekleştirdik. Farklı motor güçleri ve yük koşullarında kullandığımız yeni DAF'ların sürücüsü ile gösterdeği mükemmel uyum, kumanda ve gösterge cihazlarının kolay anlaşılabiliriği, geniş görüş açıları teste katılan sürücüleri etkiledi. 900/ 1000 devirde motorların gösterdiği performans, TraXon şanzımanların vites değiştirme hızları, motor ve tüm aktarma organlarının bütünleşik çalışması, yol ve fren durumuna göre hızlı vites küçültmeler ve büyültmeler sürüşümüzün güvenli ve zevkli olmasını sağladı. DEB DAF Motor Freni de sürüşmüzün stresini azaltan, güvenimizi artıran bir başka önemli unsurdu. Türkçe konuşan ve ekrandaki yazıların Türkçe ile birlikte çeşitli dillerde olmasının, DAF'ın uluslararası kimliğinin bir parçası olduğunu gördük. CF serisinde gürültünün 72 dB seviyesine indirilmesi de bir başka dikkat çekici özellikti.





Gelişmiş sürücü bilgileri ve kullanım kolaylığı

Daha çağdaş ve çekici bir görünüm ile okuma kolaylığı için gösterge paneli yeni yazı tipi ile yeniden tasarlanmış. Sürücü Bilgi Paneli gibi işlevler geliştirilmiş ve sürücüye kalan sürüş ve dinlenme sürelerini göstermek için bir takograf sayacı var.



Bu özellik ve sürücünün isteğine göre yerleştirebildiği panodaki anahtarlar (MUX), konfor ve verimliliği artırıyor. MUX anahtarları aynı zamanda üstyapının çalışması ile ilgili ek işlevlerin veya soğutma cihazı ve vinç ayağı destekleri gibi bileşenlerin en iyi şekilde yerleştirilebilmesini de sağlıyor.



Sürücüler panonun orta kısmındaki yeni iç aydınlatma anahtarından yararlanıyor. Böylece DAF'ın mükemmel kayar masası ve benzersiz depolama alanı da etkilenmemiş oluyor. Yeni iç aydınlatma anahtarı "gece sürüşü" ve "dinlenme" modları için ışığı kısma imkânı ile kullanım kolaylığı sunuyor. Hızla ilgili tüm işlevler (hız sabitleyici, tahmini hız sabitleyici ve uyarlanabilir hız sabitleyici dâhil) artık direksiyonun sağ tarafında mükemmel ve mantıksal bir şekilde gruplar haline getirilmiş ve mükemmel bir insan-makine arabirimi elde edilmiş.





Üretim başlangıcı

Yeni CF ve XF 4x2 çekici ve kamyonlar, yeni hafif süspansiyonlu 6x2 çekici FTG, 18" jantlı FTP ve FAR 6x2 kamyonun seri üretimine haziran ayında başlanacağını belirten DAF Trucks Başkanı Preston Feight "Piyasadaki en iyi kamyonları daha da iyileştirdik. Yeni CF ve XF mevcut kamyonların mükemmel güvenilirliği, yakıt verimliliği ve sürücü konforu daha da artmıştır. DAF Transport Efficiency ilkemiz kapsamında müşterilerimize en düşük işletme maliyetleri ve daha fazla kullanım süresi sağlayarak aracın verimliliğini daha da artırmak için yine büyük adımlar attık. Yeni CF ve XF kusursuz mükemmelliği temsil etmektedir."



Piyasa koşulları ve DAF'ın gelişimi



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Hollanda kökenli DAF, 20 yıl önce dünyanın en önemli kamyon üreticilerinden biri olan PACCAR grubuna katılması ile birlikte yapılan yatırımlarla sürekli bir gelişme, gücünü ve etkisini arttırma süreci başlattı. Avrupa ağır ticari araç pazarında özellikle çekicide DAF markalı ürünler pazar payını arttırmayı başardı. Bu gelişmede DAF’ın MX serisi motorları ve araç optimizasyonundaki başarısı etkili oldu. Bununla birlikte son yıllarda DAF, otobüs üreticileri başta olmak üzere yaptığı motor tedariğini ve dünya çapında satış ve satış sonrası hizmet ağını da geliştirdi. Eindhoven'de üretim ve motor geliştirme ve test merkezi, Belçika Westerlo'da kabin üretimi, Brezilya’da da yeni bir üretim tesisi kurdu.Yeni XF ve CF'lerde motor geliştirme ve üretiminin önemli bir payı bulunuyor. Motorlarla birlikte yeni ürünlerin yeni TraXon şanzımanları, arka akslarda yeni dişli ve yağlama sistemi, süspansiyon ve egzoz sistemleri de araçların gelişmiş özellikleri üzerinde etkili. Ayrıca uzun yol kamyon ve çekicilerinde hava direncinin iyileştirilmesine yönelik yapılan geliştirmeler de düşük yakıt tüketimine ve ses oluşumuna katkı yapıyor.o PACCAR MX-11 ve MX-13 motor yeniliklerio Yeni verimli TraXon otomatikleştirilmiş şanzımano Daha hızlı oranları olan, yeni, yüksek verimli arka dingillero Gelişmiş güç aktarma sistemi yazılım özelliklerio Aerodinamik optimizasyonlaro Yeni kompakt Egzoz Son İşlem Sistemio 200.000 km'ye varan servis aralıklarıo Birinci sınıf kasa yapımcılarının dostuDAF mühendisleri oluşturdukları çözümler ve motoru oluşturan birimlerdeki seçimleri ile dizel kullanıcıların taleplerine en uygun çözümleri sunmak için çalışmışlar. Bu çalışmanın temel hedefini; daha yüksek yakıt tasarrufu, düşük devirlerde daha fazla güç ve tork, zun bakım aralıkları, hafiflik, hacim ve ağırlıkta küçültmeler oluşturmuş.Sınıfının en yüksek yakıt tasarrufunu sağladığı ifade edilen yeni MX 11 ve 13 motorların, ayrıca bu iki motor hacminde elde edilen güç ve tork aralıklarının eksiksiz bir bütün ve basamak oluşturduğu bildiriliyor.DAF kaynakları gelştirme için yaptıkları çalışmaları "En düşük toplam maliyet için, her damla yakıttan en iyi performansı elde etmek amacıyla yapılabilecek her şey yapılmıştır ve bu DAF Transport Efficiency felsefesi ile tamamen uyum bir halde sunulmuştur" diyerek özetliyorlar. Verilen bilgiler şöyle:En düşük yakıt tüketim değerlerini elde etmek için, en yüksek mekanik verimliliği sağlamak amacıyla, yeni yüksek verimli değişken devirli soğutma, direksiyon ve yağ pompaları kullanılmıştır.Yeni tahrik hatlarını geliştirirken dikkate alınan önemli ilkelerden biri, sınıfındaki en iyi yakıt tasarrufu sağlamak için motor devrini düşürmekti. Motorun devrini düşürmek için PACCAR MX-11 ve MX-13 motorların maksimum tork değeri büyük oranda düşürüldü ve 900 dev/dak'dan itibaren elde edilebiliyor. Ürün portföyünün en güçlü üyesi olan 390 kW/530 hp PACCAR MX-13 motor, 1000 dev/dak'da 2600 Nm tork üretiyor.PACCAR MX motorları; hava yönetimi, yeni ve daha da verimli bir turbo şarj, yeni bir EGR sistemi ve yeni bir valf çalıştırma sistemi kullanarak daha da geliştirilmiştir. Daha yüksek sıkıştırma oranı ile yeni pistonlar, enjektörler ve enjeksiyon stratejileri olan yeni bir yanma sistemi geliştirilerek, ısıl verim artırılmıştır.En yeni nesil TraXon otomatikleştirilmiş şanzımanlar, yeni CF ve XF serisinde standart olarak sunuluyor. 12 vitesli model standart, 16 vitesli model isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Daha düşük sürtünme kayıpları, daha da hızlı vites büyütme kabiliyeti ve EcoRoll'un kapsamlı olarak kullanımı ile en düşük yakıt tüketimi elde ediliyor. Sessiz ve sarsıntısız çalışma ve hassas debriyaj çalışması da sürücü konforunu artırıyor. Şanzıman devir aralığının genişletilmesi, daha hızlı tahrik hatları kullanıldığında bile mükemmel manevra kabiliyeti sağlıyor.Arka dingil tasarımları daha da geliştirilmiş ve tahrik hattı özelliklerine bağlı olarak yalnızca 1000 - 1040 dev/dak'da 85 km/saat seyir hızlarında 2,05:1'e kadar devir düşürme imkânı var. Yeni nesil arka dingil diferansiyellerinde tamamen yeni bir mahruti dişli ve pinyon tasarımı var. Son derece düşük gürültü seviyeleri ile en yüksek dayanıklılık ve verimlilik amaçlanmış. En yeni teknolojilerin kullanıldığı taşlama işlemini içeren yeni üretim yöntemi, bunun elde edilmesinde büyük rol oynamış.Arka dingillerde düşük viskoziteli yağlar ve daha düşük yağ seviyelerinin kullanılması ve düşük sürtünmeli poyra rulmanları da yüksek yakıt verimliliğine katkıda bulunuyor.Yeni CF ve XF tamamen yeni bir elektrik ve elektronik yapıya sahip. Özel bir tahrik hattı entegrasyonuna ayrılmış yeni bir araç kontrol ünitesi eklenmiş. Bu ünitede Dynamic Cruise (Dinamik Seyir) gibi gelişmiş EcoRoll ve Hız Sabitleyici işlevleri bulunmakta. Bu yeni özellik, hız sabitleyici sistemini farklı sürüş koşullarına göre uyarlıyor. Tahmini Hız Sabitleyici ve EcoRoll'un daha da entegre hale getirilmesi sayesinde PCC, artık yokuş yukarı çıkarken EcoRoll'u daha erken bir aşamada (her iki teknoloji de hız kaybına neden olacak sınırlı bir aralıkta) araç kütlesi ve hızının aracı tepenin üzerinden çıkarmaya yeteceğini hesapladığında (vites boştayken)) etkinleştirebiliyor.Motor performansının yanı sıra PACCAR motor freninin performansı da geliştirildi. PACCAR MX-11 motorun maksimum frenleme gücü 320 kW’tan 340 kW'ya çıkarıldı. Dahası, 1000 ile 1500 dev/dak'daki frenleme kuvveti %20 arttı. MX-13'ün maksimum frenleme gücü 360 kW üzerinde ve önemli bir aralık olan 1200 - 1500 dev/dak arasında frenleme gücü %30'a kadar arttı. Düşük devirlerdeki etkileyici frenleme gücü sayesinde daha az vites değiştirmek gerekiyor ve sürücü konforu da PACCAR motor freninin performansından yararlanıyor.Mümkün olan en düşük yakıt tüketimini elde etmek için araç aerodinamik özellikleri CF ve XF'teki yeni güneşlik ile geliştirilmiş. Ayrıca yeni XF'te kamyon çevresinde, motor bölmesine kadar ve motor bölmesi de dâhil olmak üzere en iyi aerodinamik özellikleri sağlamak için ızgaranın arkasında tekerlek davlumbazı uzantıları ve akış kılavuzları var. Yeni ızgaradaki kapatma parçaları sürtünmeyi azaltıyor ve mümkün olan en iyi aerodinamik özelliği sağlamak için kabin ile şasi arasında yeni boşluk kapatma parçaları bulunuyor.DAF yeni CF ve XF için tamamen yeni ve kompakt bir Egzoz Son İşlem Sistemi (EAS) geliştirmiş. Bu sistem diğer seçeneklerin yanı sıra daha büyük yakıt deposu hacimleri, kompresörler, takım kutuları veya vinç ayakları gibi özellikler için daha fazla şasi hacmi sağlıyor.Gelişmiş alt katman teknolojisi, EAS ünitesinin toplam hacminin %40 azaltılmasını sağlamış. Bu da ters basınç, kül temizleme aralıkları veya DeNOx verimliliğinden ödün vermeden yapılıyor. Hatta kompakt kutu daha hızlı ısınarak motorun daha hızlı çalışabilmesini ve en verimli yakıt tüketim haritasının olduğu aralıkta daha sık çalışmasını sağlıyor.EAS ünitelerinin kompakt yapısı sayesinde özel uygulamalar için DeNOx katalitik konvertör ve Dizel Partikül Filtresinin artık ayrılmasına gerek yok. Bu da mükemmel bir verimliliğe katkıda bulunuyor.Yeni ultra kompakt EAS ünitesinin başka bir avantajı ise 50 kg daha hafif olması. Motor ve şasi ağırlık optimizasyonları gibi ek önlemler sayesinde yeni CF ve XF'in araç ağırlığı toplam 100 kg azaltılmış. Bu da 100 kg daha fazla yük kapasitesi ve/veya daha az yakıt tüketimi anlamına geliyor.DAF Connect, operatöre araçlarının ve sürücülerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlıyor ve isteğe bağlı olarak alınabilen bir yenilikçi filo yönetim sistemi. Aracın konumu, yakıt tüketimi, toplam kilometresi, filo kullanım oranı ve rölanti süresi hakkındaki bilgiler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen çevrimiçi panoda açık bir şekilde gösteriliyor.Kullanıcı dostu pano, filodaki araçları ve sürücüleri karşılaştıran güncel ve eski verileri içeren kapsamlı yakıt raporları sunacak şekilde yapılandırılabiliyor. Gerçek Zamanlı Filo Görünümü özelliği, filonun konumu hakkında gereken tüm bilgileri sağlayarak araç ve sürücü için kat edilen mesafeler, rotalar ve sürüş süresi de dâhil olmak üzere en iyi planlamanın yapılmasını sağlıyor. Operatörler hız, rota, konum ve yakıt tüketimi gibi değerlerde sapma olduğunda otomatik tanımlanan uyarılar alarak filo performansını hemen artırabiliyor.DAF Connect, araç kullanım oranını en iyi seviyeye getirirken işletim maliyetini düşürüyor ve lojistik verimliliği artırıyor. DAF Connect ayrıca taşıma operatörünün onarım ve bakım programlarını en verimli şekilde planlamasını ve DAF Connect'i kullanarak DAF tarafından verilen özel danışmanlık hizmetinden yararlanmasını da sağlıyor.Yeni CF ve XF kabinleri; çok gelişmiş erişim imkânları, geniş iç hacim (XF Super Space Cab 12,6 m3 üzerindeki toplam hacmi ile en ferah kabindir) konfor, kullanım kolaylığı ve güvenliği artıran yeni teknolojileri ile sürücü konforu sunmada cömert davranıyor. Bu imkanlar yeni bir havalandırma sistemi ile destekleniyor. DAF kaynakları ürün sürücüye sağlanan estetik ortamı şöyle sıralıyor:· Yeni iç döşeme· Yeni Sıcaklık ve Klima Kontrolü (HVAC)· Yeni Exclusive Line· Geliştirilmiş gösterge paneli ve pano yerleşimi· Tak ve çalıştır tipte sürücü tercih anahtarlarıYeni DAF CF ve XF'te sürücünün son derece kolay bir şekilde çalıştırabileceği tamamen yeni, otomatik sıcaklık ve klima kontrol sistemi (HVAC) bulunuyor. Sistem ayrıca yüksek yakıt tasarrufu da sunuyor. Bunun nedeni, yeni akıllı kontrollü klima sisteminin maksimum soğuk ve sıcak havayı karıştırmak yerine yalnızca istenen sıcaklığa erişmek için gereken miktarda hava soğutarak daha az enerji tüketmesi. Gereksiz hava soğutmayı engellemek için evaporatör de akıllı bir şekilde kontrol ediliyor. Molalarda veya geceleri kabini ısıtmak için yeni tam otomatik HVAC kontrol sistemi motordan artan ısıyı kullanıyor, yakıt tasarrufunu artırıyor. Sistemler yeni sıcaklık ekranı olan yeni arka duvar panelini kullanarak da çalıştırılabiliyor.DAF; yeni CF ve XF'teki çok sayıda yeniliği vurgulamak için aracın dışını hafif ve şık öğeler ile zenginleştirmiş. Bunlardan biri sürücüyü lüks iç mekânda karşılayan (XF) kapı basamağındaki kimlik plakası. Krom harfleri olan yeniden tasarlanmış DAF logolu yeni isim plakası, kamyonun kalitesini temsil ediyor. Tampon ve güneşlikteki süslemeler, ızgaradaki dekoratif şeritler ve yeni ızgara petekleri, XF'in dış görünüme zenginlik hissi katıyor.Lüks ve konforun gelebileceği en son nokta, yeni CF ve XF için sunulan yeni Exclusive Line. En yüksek donanım seviyesi olan Exclusive Line konyak renkli gösterge panosu, kapı panelleri (XF) ve deri koltuklar, şık ve parlak havalandırma çıkışları ile öne çıkıyor. Lüks CF ve XF modellerinde deri direksiyon simidi standart olarak sunuluyor.Daha çağdaş ve çekici bir görünüm ile okuma kolaylığı için gösterge paneli yeni yazı tipi ile yeniden tasarlanmış. Sürücü Bilgi Paneli gibi işlevler geliştirilmiş ve sürücüye kalan sürüş ve dinlenme sürelerini göstermek için bir takograf sayacı var.Bu özellik ve sürücünün isteğine göre yerleştirebildiği panodaki anahtarlar (MUX), konfor ve verimliliği artırıyor. MUX anahtarları aynı zamanda üstyapının çalışması ile ilgili ek işlevlerin veya soğutma cihazı ve vinç ayağı destekleri gibi bileşenlerin en iyi şekilde yerleştirilebilmesini de sağlıyor.Sürücüler panonun orta kısmındaki yeni iç aydınlatma anahtarından yararlanıyor. Böylece DAF'ın mükemmel kayar masası ve benzersiz depolama alanı da etkilenmemiş oluyor. Yeni iç aydınlatma anahtarı "gece sürüşü" ve "dinlenme" modları için ışığı kısma imkânı ile kullanım kolaylığı sunuyor. Hızla ilgili tüm işlevler (hız sabitleyici, tahmini hız sabitleyici ve uyarlanabilir hız sabitleyici dâhil) artık direksiyonun sağ tarafında mükemmel ve mantıksal bir şekilde gruplar haline getirilmiş ve mükemmel bir insan-makine arabirimi elde edilmiş.Yeni CF ve XF 4x2 çekici ve kamyonlar, yeni hafif süspansiyonlu 6x2 çekici FTG, 18" jantlı FTP ve FAR 6x2 kamyonun seri üretimine haziran ayında başlanacağını belirten"Piyasadaki en iyi kamyonları daha da iyileştirdik. Yeni CF ve XF mevcut kamyonların mükemmel güvenilirliği, yakıt verimliliği ve sürücü konforu daha da artmıştır. DAF Transport Efficiency ilkemiz kapsamında müşterilerimize en düşük işletme maliyetleri ve daha fazla kullanım süresi sağlayarak aracın verimliliğini daha da artırmak için yine büyük adımlar attık. Yeni CF ve XF kusursuz mükemmelliği temsil etmektedir."___________________________________________________________________________ Tavsiye Et Ağır Ticari Ford Trucks'ın 'Yolunuza Sağlık' hizmeti ile güvendesiniz Ford Trucks, hem kendilerinin hem de aile fertlerinin sağlığıyla ilgili acil durumlarda ve danışmak istedikleri her...

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