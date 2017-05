Anasayfa » Ağır Ticari Hesapçı Hollandalı'nın damıtılmış kalitesi; Yeni DAF CF ve XF – Pure Excellence 23 Mayıs 2017, 13:37 DAF CF ve XF Kamyon ve çekicilerin tanıtımı Mayıs ayında Maastricht yakınlarında yapıldı. Yeni seri XF ve CF’lerin önceki modele göre %7 daha az yakıt tüketmesi, daha uzun bakım aralıkları, hafiflik ve sessizlik, kullanım konforu ve güvenlik özellikleri ile yeni standartlar oluşturdukları vurgulandı. DAF XF ve CF serisi kamyon ve çekicilerini tanıttı. Yeni nesil XF ve CF serisi araçların seri üretimi haziran 2017 de başlıyor. Kamyon ve çekicilerin tanıtımı Mayıs ayında avrupa birliğnin ekonomik kritirlerinin temellerinin oluşturulduğu Hollanda, Belçika ve Almanya sınırlarının kesiştiği Maastricht yakınlarında yapıldı. Yeni seri XF ve CF’lerin önceki modele göre % 7 daha az yakıt tüketmesi, daha uzun bakım aralıkları, hafiflik ve sessizlik, kullanım konforu ve güvenlik özellikleri ile yeni standartlar oluşturdukları vurgulandı. Tanıtım ile birlikte MX11 ve MX13 lt lik farlı motor gücündeki araçlarla Avrupa’nın tüm ülkelerinden gelen gazeteciler deneme sürüşü yaparak yeni kamyon ve çekicilerin özellikleri ve performansını yol koşullarında gözlemlediler... DAF yetkilileri yeni kamyon ve çekicilerin araç sahiplerini, filo yöneticilerinin memnuniyetini arttıracağını ve sürücülerin hayallerini süsleyeceğini vurguladılar...







DAF tüm Avrupa ülkelerinden ticari taşıt yayınlarının katıldığı tanıtımda Daf Türkiye organizasyonu Gregor van der Mark ve Daf üst düzey yöneticileri katıldılar. Yeni Dafların geliştirilmesinde yakıt tasarrufu, güvenlik ve ergonomi için en ince ayrıntılar düşünülmüş yeni ürünler en detaylı yakıt ve işletme verimliliği hesapları sonunda ortaya çıkmış.



Hollanda kökenli DAF 20 yıl önce Dünyanın en önemli kamyon üreticilerinden biri olan PACCAR gurubuna katılması ile birlikte yapılan yatırımlarla sürekli bir gelişme ve gücünü ve etkisini arttırma süreci başlattı. Avrupa ağır ticari araç pazarında özellikle çekicide DAF markalı ürünler pazar payını arttırmayı başardı. Bu gelişmede DAF’ın MX serisi motorlarının ve araç optimizasyonunudaki başarısı etkili oldu. Son yıllarda DAF otbüs üreticileri başta olmak üzere yaptığı motor tedariği ve dünya çapında satış ve satış sonrası hizmet ağını geliştirdi. Eindhoven üretim ve motor geliştirme ve test merkezi, Belçika Westerlo da kabin ve üretimi ve Brezilya’da yeni bir üretim tesisi kurdu. Yeni XF ve CF lerde motor geliştirme ve üretiminin önemli bir payı bulunuyor. Motorlarla birlikte yeni ürünlerde yeni kullanılan Traxson şanımanlar, arka akslarda yeni dişli ve yağlama sistemi, süspansiyon ve eksoz sistelerde etkili. Uzun yol kamyon ve çekicilerinde hava direncinin düşük yakıt tüketimine ve ses oluşumuna etkisinde de önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiş.







XF ve CF lerin yenilenmesi sırasında motor ve aktarma organları bir bütün olarak ele alınmış. Sistemi oluşturan motor şanzıman ve arka aksların mekanik uyumunu yazılımlar destekliyor. Yazılımlardaki farklılaştırma imkanları farklı kullanım koşullarına adaptasyon sağlıyor.



Yeni ürünlerdeki iyileştirmeler ve sağlanan avantajlar :



%7 daha düşük yakıt tüketimi

o PACCAR MX-11 ve MX-13 motor yenilikleri

o Yeni verimli TraXon otomatikleştirilmiş şanzıman

o Daha hızlı oranları olan, yeni, yüksek verimli arka dingiller

o Gelişmiş güç aktarma sistemi yazılım özellikleri

o Aerodinamik optimizasyonlar

Daha yüksek taşıma kapasitesi için 100 kg'a kadar daha hafif

o Yeni kompakt Egzoz Son İşlem Sistemi

Maksimum çalışma süresi

o 200.000 km'ye varan servis aralıkları

o Birinci sınıf kasa yapımcılarının dostu

En yüksek taşıma verimi için DAF Connect filo yönetim sistemi olarak özetleniyor.



Motorlar

DAF mühendisleri oluşturdukları çözümler ve motoru oluşturan birimlerdeki seçimleri ile dizel kullanıcıların taleplerine en uygun çözümleri oluşturmak için çalışmışlar. Bu çalışmanın temel hedefini; daha yüksek yakıt tasarrufu, düşük devirlerde daha fazla güç ve tork. Uzun bakım aralıkları, hafiflik ve hacim ve ağırlıkda küçültmeler oluşturmuş.



Yeni MX 11 ve 13 motorların tanıtımında yeni motorların özellikleri olarak, sınıfındaki en yüksek yakıt tasarrufu, ile birlikte, iki motor hacminde elde edilen güç ve tork aralıklarının eksisiz bir bütün ve basamak oluşturması sağlanmış.



Daf kaynakları gelştirme için yaptıkları çalışmaları "En düşük toplam maliyet için, her damla yakıttan en iyi performansı elde etmek amacıyla yapılabilecek her şey yapılmıştır ve bu DAF Transport Efficiency felsefesi ile tamamen uyum bir halde sunulmuştur." diyerek özetliyorlar. Verilen bilgiler tüm ürün özelliklerini kapsıyor.



En düşük yakıt tüketim değerlerini elde etmek için, en yüksek mekanik verimliliği sağlamak amacıyla, yeni yüksek verimli değişken devirli soğutma, direksiyon ve yağ pompaları kullanılmıştır.Yeni tahrik hatlarını geliştirirken dikkate alınan önemli ilkelerden biri, sınıfındaki en iyi yakıt tasarrufu sağlamak için motor devrini düşürmekti. Motorun devrini düşürmek için PACCAR MX-11 ve MX-13 motorların maksimum tork değeri büyük oranda düşürüldü ve 900 dev/dak'dan itibaren elde edilebiliyor. Ürün portföyünün en güçlü üyesi olan 390 kW/530 hp PACCAR MX-13 motor, 1000 dev/dak'da 2600 Nm tork üretiyor.



PACCAR MX motorları; hava yönetimi, yeni ve daha da verimli bir turbo şarj, yeni bir EGR sistemi ve yeni bir valf çalıştırma sistemi kullanarak daha da geliştirilmiştir. Daha yüksek sıkıştırma oranı ile yeni pistonlar, enjektörler ve enjeksiyon stratejileri olan yeni bir yanma sistemi geliştirilerek, ısıl verim artırılmıştır.





TraXon Otomatik şanzımalar



En yeni nesil TraXon otomatikleştirilmiş şanzımanlar, yeni CF ve XF serisinde standart olarak sunulur. 12 vitesli model standart ve 16 vitesli model isteğe bağlı olarak alınabilir. Daha düşük sürtünme kayıpları, daha da hızlı vites büyütme kabiliyeti ve EcoRoll'un kapsamlı olarak kullanımı ile en düşük yakıt tüketimi elde edilir. Sessiz ve sarsıntısız çalışma ve hassas debriyaj çalışması da sürücü konforunu artırır. Şanzıman devir aralığının genişletilmesi, daha hızlı tahrik hatları kullanıldığında bile mükemmel manevra kabiliyeti sağlar.



Yüksek verimli arka dingil tasarımları

Arka dingil tasarımları daha da geliştirilmiştir ve tahrik hattı özelliklerine bağlı olarak yalnızca 1000 - 1040 dev/dak'da 85 km/saat seyir hızlarında 2,05:1'e kadar devir düşürme imkânı vardır. Yeni nesil arka dingil diferansiyellerinde tamamen yeni bir mahruti dişli ve pinyon tasarımı vardır. Son derece düşük gürültü seviyeleri ile en yüksek dayanıklılık ve verimlilik amaçlanmıştır. En yeni teknolojilerin kullanıldığı taşlama işlemini içeren yeni üretim yöntemi, bunun elde edilmesinde büyük rol oynamıştır.



Arka dingillerde düşük viskoziteli yağlar ve daha düşük yağ seviyelerinin kullanılması ve düşük sürtünmeli poyra rulmanları da yüksek yakıt verimliliğine katkıda bulunmaktadır.



Gelişmiş güç aktarma sistemi yazılım özellikleri

Yeni CF ve XF tamamen yeni bir elektrik ve elektronik yapıya sahiptir. Özel bir tahrik hattı entegrasyonuna ayrılmış yeni bir araç kontrol ünitesi eklenmiştir. Bu ünitede Dynamic Cruise (Dinamik Seyir) gibi gelişmiş EcoRoll ve Hız Sabitleyici işlevleri bulunmaktadır. Bu yeni özellik, hız sabitleyici sistemini farklı sürüş koşullarına göre uyarlar. Tahmini Hız Sabitleyici ve EcoRoll'un daha da entegre hale getirilmesi sayesinde PCC, artık yokuş yukarı çıkarken EcoRoll'u daha erken bir aşamada (her iki teknoloji de hız kaybına neden olacak sınırlı bir aralıkta araç kütlesi ve hızının aracı tepenin üzerinden çıkarmaya yeteceğini hesapladığında (vites boştayken)) etkinleştirebiliyor.



Sektör lideri PACCAR Motor Freni performansı

Motor performansının yanı sıra, PACCAR motor freninin performansı da geliştirildi. PACCAR MX-11 motorun maksimum frenleme gücü 320 kW’tan 340 kW gibi çok büyük bir değere çıkarıldı. Dahası, 1000 ile 1500 dev/dak'daki frenleme kuvveti %20 artmıştır. MX-13'ün maksimum frenleme gücü 360 kW üzerindedir ve önemli bir aralık olan 1200 - 1500 dev/dak arasında frenleme gücü %30'a kadar artmıştır. Düşük devirlerdeki etkileyici frenleme gücü sayesinde daha az vites değiştirmek gerekir ve sürücü konforu da mükemmel PACCAR Motor Freninin performansından yararlanır.



Mümkün olan en düşük yakıt tüketimini elde etmek için araç aerodinamik özellikleri CF ve XF'teki yeni güneşlik ile geliştirilmiştir. Ayrıca yeni XF'te kamyon çevresinde, motor bölmesine kadar ve motor bölmesi de dâhil olmak üzere en iyi aerodinamik özellikleri sağlamak için ızgaranın arkasında tekerlek davlumbazı uzantıları ve akış kılavuzları vardır. Yeni ızgaradaki kapatma parçaları sürtünmeyi azaltır ve mümkün olan en iyi aerodinamik özelliği sağlamak için kabin ile şasi arasında yeni boşluk kapatma parçaları vardır.









Daha yüksek taşıma kapasitesi için 100 kg'a kadar daha hafif

DAF yeni CF ve XF için tamamen yeni ve kompakt bir Egzoz Son İşlem Sistemi (EAS) geliştirmiştir. Bu sistem diğer seçeneklerin yanı sıra daha büyük yakıt deposu hacimleri, kompresörler, takım kutuları veya vinç ayakları gibi özellikler için fazla şasi hacmi sağlamaktadır.



Gelişmiş alt katman teknolojisi, EAS ünitesinin toplam hacminin %40 azaltılmasını sağlamıştır. Bu da ters basınç, kül temizleme aralıkları veya DeNOx verimliliğinden ödün vermeden yapılır. Hatta kompakt kutu daha hızlı ısınarak motorun daha hızlı çalışabilmesini ve en verimli yakıt tüketim haritasının olduğu aralıkta daha sık çalışmasını sağlar.



EAS ünitelerinin kompakt yapısı sayesinde, özel uygulamalar için DeNOx katalitik konvertör ve Dizel Partikül Filtresinin artık ayrılmasına gerek yoktur. Bu da mükemmel bir verimliliğe katkıda bulunur.



Yeni ultra kompakt EAS ünitesinin başka bir avantajı ise 50 kg daha hafif olmasıdır. Motor ve şasi ağırlık optimizasyonları gibi ek önlemler sayesinde yeni CF ve XF'in araç ağırlığı toplam 100 kg azaltılmıştır. Bu da 100 kg daha fazla yük kapasitesi ve/veya daha az yakıt tüketimi anlamına gelir.







Yeni DAF CF ve XF'in servis aralıkları 150.000'den 200.000 kilometreye çıkarılabiliyor. Yeni EAS ünitesi, kompakt boyutları ve benzersiz özelliklere sahiptir. Bu özellikler sayesinde kül temizleme aralığı 500.000 kilometreye kadar uzayabiliyor, maksimum kullanım süresi sağlanabiliyor.



DAF Connect filo yönetim sistemi

DAF Connect, operatöre araçlarının ve sürücülerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlamaktadır ve isteğe bağlı olarak alınabilen bir yenilikçi filo yönetim sistemidir. Aracın konumu, yakıt tüketimi, toplam kilometresi, filo kullanım oranı ve rölanti süresi hakkındaki bilgiler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen çevrimiçi panoda açık bir şekilde gösterilir.



Kullanıcı dostu pano, filodaki araçları ve sürücüleri karşılaştıran güncel ve eski verileri içeren kapsamlı yakıt raporları sunacak şekilde yapılandırılabilir. Gerçek Zamanlı Filo Görünümü özelliği, filonun konumu hakkında gereken tüm bilgileri sağlayarak araç ve sürücü için kat edilen mesafeler, rotalar ve sürüş süresi de dâhil olmak üzere en iyi planlamanın yapılmasını sağlar. Operatörler hız, rota, konum ve yakıt tüketimi gibi değerlerde sapma olduğunda otomatik tanımlanan uyarılar alarak filo performansını hemen artırabilir.



DAF Connect, araç kullanım oranını en iyi seviyeye getirirken işletim maliyetini düşürür ve lojistik verimliliği artırır. DAF Connect ayrıca taşıma operatörünün onarım ve bakım programlarını en verimli şekilde planlamasını ve DAF Connect'i kullanarak DAF tarafından verilen özel danışmanlık hizmetinden yararlanmasını da sağlar.







Çok uzun süreler araç kullanan sürücülerin dikkatlerinin dağılmaması, sevdikleri bir ortamda bulunma isteklerini ergonomik tasarım, renkler sürücünün kullanım sırasına göre yerlerini değiştirebildiği bazı kumanda düğmeleri gibi özellikleri ile DAF'ın sürücü dostu yanı öne çıkıyor.





Sürücülere Yeni

Yeni CF ve XF çok gelişmiş erişim imkânları, geniş iç hacim (XF Super Space Cab 12,6 m3 üzerindeki toplam hacmi ile en ferah kabindir) konfor, kullanım kolaylığı,ve güvenliği artıran yeni teknolojileri ile sürücü konforusunmada cömert davranıyor. Bu imkanlar yeni bir havalandırma sistemi ile destekleniyor. Daf kaynakları ürün sürücüye sağlanan estetik ortamı



· Yeni iç döşeme

· Yeni Sıcaklık ve Klima Kontrolü (HVAC)

· Yeni Exclusive Line

· Geliştirilmiş gösterge paneli ve pano yerleşimi

· Tak ve çalıştır tipte sürücü tercih anahtarları





Yeni sıcaklık ve klima kontrolü

Yeni DAF CF ve XF'te sürücünün son derece kolay bir şekilde çalıştırabileceği tamamen yeni, otomatik sıcaklık ve klima kontrol sistemi (HVAC) bulunmaktadır. Sistem ayrıca en yüksek yakıt tasarrufunu da sunar. Bunun nedeni, yeni akıllı kontrollü klima sisteminin maksimum soğuk ve sıcak havayı karıştırmak yerine yalnızca istenen sıcaklığa erişmek için gereken miktarda hava soğutarak daha az enerji tüketmesidir. Gereksiz hava soğutmayı engellemek için evaporatör de akıllı bir şekilde kontrol edilir. Molalarda veya geceleri kabini ısıtmak için yeni tam otomatik HVAC kontrol sistemi motordan artan ısıyı kullanır, yakıt tasarrufunu artırır. En yüksek sürücü konforu için yeni sıcaklık ve klima kontrol sistemleri yeni sıcaklık ekranı olan yeni arka duvar panelini kullanarak da çalıştırılabilir.







DAF; yeni CF ve XF'teki çok sayıda yeniliği vurgulamak için aracın dışını hafif ve şık öğeler ile zenginleştirmiş. Bunlardan biri de sürücüyü lüks iç mekânda karşılayan (XF) kapı basamağındaki kimlik plakasıdır. Krom harfleri olan yeniden tasarlanmış DAF logolu yeni DAF isim plakası, kamyonun kalitesini temsil etmektedir. Tampon ve güneşlikteki süslemeler, ızgaradaki dekoratif şeritler ve yeni ızgara petekleri, XF'in dış görünüme zenginlik hissi katıyor.



Yeni Exclusive Line

Lüks ve konforun gelebileceği en son nokta, yeni CF ve XF için sunulan yeni Exclusive Line'dır. En yüksek donanım seviyesi olan Exclusive Line konyak renkli gösterge panosu, kapı panelleri (XF) ve deri koltuklar ile şık ve parlak havalandırma çıkışları ile öne çıkar. Lüks CF ve XF modellerinde deri direksiyon simidi standart olarak sunulur.







Yeni XF ve CF lerin tanıtım ve deneme sürüşünde yeni çekici ve kamyonlarla ilgili bilgi aldık. Trafiğe açık olan ve küçük yerleşim birimlerini, çift yönlü yolları ve otobanı kapsayan test güzergahında deneme sürüşü gerçekleştirdik. Farklı motor güçleri ve yük koşulları ile kullandığımız yeni DAF'ların sürücüsü ile gösterdeği mükemmel uyum, kumanda ve gösterge cihazlarının kolay anlaşılabiliriği, geniş görüş açıları ile teste katılan sürücüleri etkiledi. 900/ 1000 devirde motorların gösterdiği performans TraXon şanzımanların vites değiştirme hızları motor ve tüm aktarma organlarının bütünleşik çalışması yol ve firen durumuna göre hızlı vites küçültmeler ve büyültmeler sürüşümüzün güvenli ve zevkli olmasını sağladı. DEB (Daf Engine Break ) Daf Motor Freni de sürüşmüzün stresini azaltan, güvenimizi artıran bir başka önemli unsur. Türkçe konuşan ve ekrandaki yazıların türkçe ile birlikte çeşitli dillerde olması DAF'ın uluslararası kimliğinin bir parçası olduğunu gördük. CF serisinde ses seviyesinin 72 dB seviyesine indirilmesi de bir başka dikkat çekici özelliğini oluşturdu.





Gelişmiş Sürücü Bilgileri ve kullanım kolaylığı

Daha çağdaş ve çekici bir görünüm ile okuma kolaylığı için gösterge paneli yeni yazı tipi ile yeniden tasarlanmıştır. Sürücü Bilgi Paneli gibi işlevler geliştirilmiştir ve sürücüye kalan sürüş ve dinlenme sürelerini göstermek için bir takograf sayacı vardır.



Bu özellik ve sürücünün panodaki anahtarları isteğine göre yerleştirebilmesini sağlayan sürücü tarafından ayarlanabilir anahtarlar (MUX), konfor ve verimliliği artırır. MUX anahtarları aynı zamanda üstyapının çalışması ile ilgili ek işlevlerin veya soğutma cihazı ve vinç ayağı destekleri gibi bileşenlerin en iyi şekilde yerleştirilebilmesini sağlar.



Sürücüler panonun orta kısmındaki yeni iç aydınlatma anahtarından yararlanır. Böylece DAF'ın mükemmel kayar masası ve benzersiz depolama alanı da etkilenmemiş olur. Yeni iç aydınlatma anahtarı "gece sürüşü" ve "dinlenme" modları için ışığı kısma imkânı ile kullanım kolaylığı sunar. Hızla ilgili tüm işlevler (hız sabitleyici, tahmini hız sabitleyici ve uyarlanabilir hız sabitleyici dâhil) artık direksiyonun sağ tarafında mükemmel ve mantıksal bir şekilde gruplar haline getirilmiştir ve mükemmel bir insan-makine arabirimi elde edilmiştir.





Üretim Başlangıcı

Yeni CF ve XF 4x2 çekici ve kamyon yapılandırmaları, itici dingilli ve yeni hafif süspansiyonlu (- 29 kg) 6x2 çekici FTG, 18 inç jantlı ve itici dingilli FTP ve tek bağlantılı öndeki arka dingilli (FAR) 6x2 kamyonun üretimine 2017 yazında başlanacağı açıklandı . DAF Trucks Başkanı Preston Feight "Piyasadaki en iyi kamyonları daha da iyileştirdik" diyor. Şöyle devam ediyor: "Yeni CF ve XF mevcut kamyonların mükemmel güvenilirliğini, yakıt verimliliğini ve sürücü konforunu daha da artırmaktadır. DAF Transport Efficiency ilkemiz kapsamında müşterilerimize en düşük işletme maliyetleri ve daha fazla kullanım süresi sağlayarak aracın verimliliğini daha da artırmak için yine büyük adımlar attık. Yeni CF ve XF Kusursuz Mükemmelliği temsil etmektedir."



Piyasa koşulları ve DAF'ın gelişimi



___________________________________________________________________________







Hollanda kökenli DAF 20 yıl önce Dünyanın en önemli kamyon üreticilerinden biri olan PACCAR gurubuna katılması ile birlikte yapılan yatırımlarla sürekli bir gelişme ve gücünü ve etkisini arttırma süreci başlattı. Avrupa ağır ticari araç pazarında özellikle çekicide DAF markalı ürünler pazar payını arttırmayı başardı. Bu gelişmede DAF’ın MX serisi motorlarının ve araç optimizasyonunudaki başarısı etkili oldu. Son yıllarda DAF otbüs üreticileri başta olmak üzere yaptığı motor tedariği ve dünya çapında satış ve satış sonrası hizmet ağını geliştirdi. Eindhoven üretim ve motor geliştirme ve test merkezi, Belçika Westerlo da kabin ve üretimi ve Brezilya’da yeni bir üretim tesisi kurdu. Yeni XF ve CF lerde motor geliştirme ve üretiminin önemli bir payı bulunuyor. Motorlarla birlikte yeni ürünlerde yeni kullanılan Traxson şanımanlar, arka akslarda yeni dişli ve yağlama sistemi, süspansiyon ve eksoz sistelerde etkili. Uzun yol kamyon ve çekicilerinde hava direncinin düşük yakıt tüketimine ve ses oluşumuna etkisinde de önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiş.o PACCAR MX-11 ve MX-13 motor yeniliklerio Yeni verimli TraXon otomatikleştirilmiş şanzımano Daha hızlı oranları olan, yeni, yüksek verimli arka dingillero Gelişmiş güç aktarma sistemi yazılım özelliklerio Aerodinamik optimizasyonlaro Yeni kompakt Egzoz Son İşlem Sistemio 200.000 km'ye varan servis aralıklarıo Birinci sınıf kasa yapımcılarının dostuDAF mühendisleri oluşturdukları çözümler ve motoru oluşturan birimlerdeki seçimleri ile dizel kullanıcıların taleplerine en uygun çözümleri oluşturmak için çalışmışlar. Bu çalışmanın temel hedefini; daha yüksek yakıt tasarrufu, düşük devirlerde daha fazla güç ve tork. Uzun bakım aralıkları, hafiflik ve hacim ve ağırlıkda küçültmeler oluşturmuş.Yeni MX 11 ve 13 motorların tanıtımında yeni motorların özellikleri olarak, sınıfındaki en yüksek yakıt tasarrufu, ile birlikte, iki motor hacminde elde edilen güç ve tork aralıklarının eksisiz bir bütün ve basamak oluşturması sağlanmış.Daf kaynakları gelştirme için yaptıkları çalışmaları "En düşük toplam maliyet için, her damla yakıttan en iyi performansı elde etmek amacıyla yapılabilecek her şey yapılmıştır ve bu DAF Transport Efficiency felsefesi ile tamamen uyum bir halde sunulmuştur." diyerek özetliyorlar. Verilen bilgiler tüm ürün özelliklerini kapsıyor.En düşük yakıt tüketim değerlerini elde etmek için, en yüksek mekanik verimliliği sağlamak amacıyla, yeni yüksek verimli değişken devirli soğutma, direksiyon ve yağ pompaları kullanılmıştır.Yeni tahrik hatlarını geliştirirken dikkate alınan önemli ilkelerden biri, sınıfındaki en iyi yakıt tasarrufu sağlamak için motor devrini düşürmekti. Motorun devrini düşürmek için PACCAR MX-11 ve MX-13 motorların maksimum tork değeri büyük oranda düşürüldü ve 900 dev/dak'dan itibaren elde edilebiliyor. Ürün portföyünün en güçlü üyesi olan 390 kW/530 hp PACCAR MX-13 motor, 1000 dev/dak'da 2600 Nm tork üretiyor.PACCAR MX motorları; hava yönetimi, yeni ve daha da verimli bir turbo şarj, yeni bir EGR sistemi ve yeni bir valf çalıştırma sistemi kullanarak daha da geliştirilmiştir. Daha yüksek sıkıştırma oranı ile yeni pistonlar, enjektörler ve enjeksiyon stratejileri olan yeni bir yanma sistemi geliştirilerek, ısıl verim artırılmıştır.En yeni nesil TraXon otomatikleştirilmiş şanzımanlar, yeni CF ve XF serisinde standart olarak sunulur. 12 vitesli model standart ve 16 vitesli model isteğe bağlı olarak alınabilir. Daha düşük sürtünme kayıpları, daha da hızlı vites büyütme kabiliyeti ve EcoRoll'un kapsamlı olarak kullanımı ile en düşük yakıt tüketimi elde edilir. Sessiz ve sarsıntısız çalışma ve hassas debriyaj çalışması da sürücü konforunu artırır. Şanzıman devir aralığının genişletilmesi, daha hızlı tahrik hatları kullanıldığında bile mükemmel manevra kabiliyeti sağlar.Arka dingil tasarımları daha da geliştirilmiştir ve tahrik hattı özelliklerine bağlı olarak yalnızca 1000 - 1040 dev/dak'da 85 km/saat seyir hızlarında 2,05:1'e kadar devir düşürme imkânı vardır. Yeni nesil arka dingil diferansiyellerinde tamamen yeni bir mahruti dişli ve pinyon tasarımı vardır. Son derece düşük gürültü seviyeleri ile en yüksek dayanıklılık ve verimlilik amaçlanmıştır. En yeni teknolojilerin kullanıldığı taşlama işlemini içeren yeni üretim yöntemi, bunun elde edilmesinde büyük rol oynamıştır.Arka dingillerde düşük viskoziteli yağlar ve daha düşük yağ seviyelerinin kullanılması ve düşük sürtünmeli poyra rulmanları da yüksek yakıt verimliliğine katkıda bulunmaktadır.Yeni CF ve XF tamamen yeni bir elektrik ve elektronik yapıya sahiptir. Özel bir tahrik hattı entegrasyonuna ayrılmış yeni bir araç kontrol ünitesi eklenmiştir. Bu ünitede Dynamic Cruise (Dinamik Seyir) gibi gelişmiş EcoRoll ve Hız Sabitleyici işlevleri bulunmaktadır. Bu yeni özellik, hız sabitleyici sistemini farklı sürüş koşullarına göre uyarlar. Tahmini Hız Sabitleyici ve EcoRoll'un daha da entegre hale getirilmesi sayesinde PCC, artık yokuş yukarı çıkarken EcoRoll'u daha erken bir aşamada (her iki teknoloji de hız kaybına neden olacak sınırlı bir aralıkta araç kütlesi ve hızının aracı tepenin üzerinden çıkarmaya yeteceğini hesapladığında (vites boştayken)) etkinleştirebiliyor.Motor performansının yanı sıra, PACCAR motor freninin performansı da geliştirildi. PACCAR MX-11 motorun maksimum frenleme gücü 320 kW’tan 340 kW gibi çok büyük bir değere çıkarıldı. Dahası, 1000 ile 1500 dev/dak'daki frenleme kuvveti %20 artmıştır. MX-13'ün maksimum frenleme gücü 360 kW üzerindedir ve önemli bir aralık olan 1200 - 1500 dev/dak arasında frenleme gücü %30'a kadar artmıştır. Düşük devirlerdeki etkileyici frenleme gücü sayesinde daha az vites değiştirmek gerekir ve sürücü konforu da mükemmel PACCAR Motor Freninin performansından yararlanır.Mümkün olan en düşük yakıt tüketimini elde etmek için araç aerodinamik özellikleri CF ve XF'teki yeni güneşlik ile geliştirilmiştir. Ayrıca yeni XF'te kamyon çevresinde, motor bölmesine kadar ve motor bölmesi de dâhil olmak üzere en iyi aerodinamik özellikleri sağlamak için ızgaranın arkasında tekerlek davlumbazı uzantıları ve akış kılavuzları vardır. Yeni ızgaradaki kapatma parçaları sürtünmeyi azaltır ve mümkün olan en iyi aerodinamik özelliği sağlamak için kabin ile şasi arasında yeni boşluk kapatma parçaları vardır.DAF yeni CF ve XF için tamamen yeni ve kompakt bir Egzoz Son İşlem Sistemi (EAS) geliştirmiştir. Bu sistem diğer seçeneklerin yanı sıra daha büyük yakıt deposu hacimleri, kompresörler, takım kutuları veya vinç ayakları gibi özellikler için fazla şasi hacmi sağlamaktadır.Gelişmiş alt katman teknolojisi, EAS ünitesinin toplam hacminin %40 azaltılmasını sağlamıştır. Bu da ters basınç, kül temizleme aralıkları veya DeNOx verimliliğinden ödün vermeden yapılır. Hatta kompakt kutu daha hızlı ısınarak motorun daha hızlı çalışabilmesini ve en verimli yakıt tüketim haritasının olduğu aralıkta daha sık çalışmasını sağlar.EAS ünitelerinin kompakt yapısı sayesinde, özel uygulamalar için DeNOx katalitik konvertör ve Dizel Partikül Filtresinin artık ayrılmasına gerek yoktur. Bu da mükemmel bir verimliliğe katkıda bulunur.Yeni ultra kompakt EAS ünitesinin başka bir avantajı ise 50 kg daha hafif olmasıdır. Motor ve şasi ağırlık optimizasyonları gibi ek önlemler sayesinde yeni CF ve XF'in araç ağırlığı toplam 100 kg azaltılmıştır. Bu da 100 kg daha fazla yük kapasitesi ve/veya daha az yakıt tüketimi anlamına gelir.DAF Connect, operatöre araçlarının ve sürücülerinin performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlamaktadır ve isteğe bağlı olarak alınabilen bir yenilikçi filo yönetim sistemidir. Aracın konumu, yakıt tüketimi, toplam kilometresi, filo kullanım oranı ve rölanti süresi hakkındaki bilgiler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen çevrimiçi panoda açık bir şekilde gösterilir.Kullanıcı dostu pano, filodaki araçları ve sürücüleri karşılaştıran güncel ve eski verileri içeren kapsamlı yakıt raporları sunacak şekilde yapılandırılabilir. Gerçek Zamanlı Filo Görünümü özelliği, filonun konumu hakkında gereken tüm bilgileri sağlayarak araç ve sürücü için kat edilen mesafeler, rotalar ve sürüş süresi de dâhil olmak üzere en iyi planlamanın yapılmasını sağlar. Operatörler hız, rota, konum ve yakıt tüketimi gibi değerlerde sapma olduğunda otomatik tanımlanan uyarılar alarak filo performansını hemen artırabilir.DAF Connect, araç kullanım oranını en iyi seviyeye getirirken işletim maliyetini düşürür ve lojistik verimliliği artırır. DAF Connect ayrıca taşıma operatörünün onarım ve bakım programlarını en verimli şekilde planlamasını ve DAF Connect'i kullanarak DAF tarafından verilen özel danışmanlık hizmetinden yararlanmasını da sağlar.Yeni CF ve XF çok gelişmiş erişim imkânları, geniş iç hacim (XF Super Space Cab 12,6 m3 üzerindeki toplam hacmi ile en ferah kabindir) konfor, kullanım kolaylığı,ve güvenliği artıran yeni teknolojileri ile sürücü konforusunmada cömert davranıyor. Bu imkanlar yeni bir havalandırma sistemi ile destekleniyor. Daf kaynakları ürün sürücüye sağlanan estetik ortamı· Yeni iç döşeme· Yeni Sıcaklık ve Klima Kontrolü (HVAC)· Yeni Exclusive Line· Geliştirilmiş gösterge paneli ve pano yerleşimi· Tak ve çalıştır tipte sürücü tercih anahtarlarıYeni DAF CF ve XF'te sürücünün son derece kolay bir şekilde çalıştırabileceği tamamen yeni, otomatik sıcaklık ve klima kontrol sistemi (HVAC) bulunmaktadır. Sistem ayrıca en yüksek yakıt tasarrufunu da sunar. Bunun nedeni, yeni akıllı kontrollü klima sisteminin maksimum soğuk ve sıcak havayı karıştırmak yerine yalnızca istenen sıcaklığa erişmek için gereken miktarda hava soğutarak daha az enerji tüketmesidir. Gereksiz hava soğutmayı engellemek için evaporatör de akıllı bir şekilde kontrol edilir. Molalarda veya geceleri kabini ısıtmak için yeni tam otomatik HVAC kontrol sistemi motordan artan ısıyı kullanır, yakıt tasarrufunu artırır. En yüksek sürücü konforu için yeni sıcaklık ve klima kontrol sistemleri yeni sıcaklık ekranı olan yeni arka duvar panelini kullanarak da çalıştırılabilir.DAF; yeni CF ve XF'teki çok sayıda yeniliği vurgulamak için aracın dışını hafif ve şık öğeler ile zenginleştirmiş. Bunlardan biri de sürücüyü lüks iç mekânda karşılayan (XF) kapı basamağındaki kimlik plakasıdır. Krom harfleri olan yeniden tasarlanmış DAF logolu yeni DAF isim plakası, kamyonun kalitesini temsil etmektedir. Tampon ve güneşlikteki süslemeler, ızgaradaki dekoratif şeritler ve yeni ızgara petekleri, XF'in dış görünüme zenginlik hissi katıyor.Lüks ve konforun gelebileceği en son nokta, yeni CF ve XF için sunulan yeni Exclusive Line'dır. En yüksek donanım seviyesi olan Exclusive Line konyak renkli gösterge panosu, kapı panelleri (XF) ve deri koltuklar ile şık ve parlak havalandırma çıkışları ile öne çıkar. Lüks CF ve XF modellerinde deri direksiyon simidi standart olarak sunulur.Daha çağdaş ve çekici bir görünüm ile okuma kolaylığı için gösterge paneli yeni yazı tipi ile yeniden tasarlanmıştır. Sürücü Bilgi Paneli gibi işlevler geliştirilmiştir ve sürücüye kalan sürüş ve dinlenme sürelerini göstermek için bir takograf sayacı vardır.Bu özellik ve sürücünün panodaki anahtarları isteğine göre yerleştirebilmesini sağlayan sürücü tarafından ayarlanabilir anahtarlar (MUX), konfor ve verimliliği artırır. MUX anahtarları aynı zamanda üstyapının çalışması ile ilgili ek işlevlerin veya soğutma cihazı ve vinç ayağı destekleri gibi bileşenlerin en iyi şekilde yerleştirilebilmesini sağlar.Sürücüler panonun orta kısmındaki yeni iç aydınlatma anahtarından yararlanır. Böylece DAF'ın mükemmel kayar masası ve benzersiz depolama alanı da etkilenmemiş olur. Yeni iç aydınlatma anahtarı "gece sürüşü" ve "dinlenme" modları için ışığı kısma imkânı ile kullanım kolaylığı sunar. Hızla ilgili tüm işlevler (hız sabitleyici, tahmini hız sabitleyici ve uyarlanabilir hız sabitleyici dâhil) artık direksiyonun sağ tarafında mükemmel ve mantıksal bir şekilde gruplar haline getirilmiştir ve mükemmel bir insan-makine arabirimi elde edilmiştir.Yeni CF ve XF 4x2 çekici ve kamyon yapılandırmaları, itici dingilli ve yeni hafif süspansiyonlu (- 29 kg) 6x2 çekici FTG, 18 inç jantlı ve itici dingilli FTP ve tek bağlantılı öndeki arka dingilli (FAR) 6x2 kamyonun üretimine 2017 yazında başlanacağı açıklandı ."Piyasadaki en iyi kamyonları daha da iyileştirdik" diyor. Şöyle devam ediyor: "Yeni CF ve XF mevcut kamyonların mükemmel güvenilirliğini, yakıt verimliliğini ve sürücü konforunu daha da artırmaktadır. DAF Transport Efficiency ilkemiz kapsamında müşterilerimize en düşük işletme maliyetleri ve daha fazla kullanım süresi sağlayarak aracın verimliliğini daha da artırmak için yine büyük adımlar attık. Yeni CF ve XF Kusursuz Mükemmelliği temsil etmektedir."___________________________________________________________________________ Tavsiye Et Ağır Ticari Ford Trucks'ın 'Yolunuza Sağlık' hizmeti ile güvendesiniz Ford Trucks, hem kendilerinin hem de aile fertlerinin sağlığıyla ilgili acil durumlarda ve danışmak istedikleri her...

Renault Trucks, 800 bininci kamyonu banttan indirdi Renault Trucks'ın Bourg-en-Bresse'de bulunan üretim tesisinde 1964 yılından beri üretilen 800 bininci kamyo...

Temsa, Hadımköy Truck Center'ı açtı

Scania yeni serisini pazara sundu!

Mercedes-Benz Türk'ten ''Sıfır Gibi Motor''

SAF-HOLLAND'dan hafif ve dayanıklı yeni treyler ayağı

Ford Trucks Konvoyu yola çıkıyor

Renault Trucks'dan 3 birimlik doping

Tatra kamyonun tanıtımı Kastamonu'da yapıldı

Iveco Astra şantiyelerde fark yaratıyor

Otokar Atlas'ı güncelledi; Yeni Atlas'a yeni sürüş donanımları

RTEC 2017; Türk Takımlar, şampiyonluk için 2. etapta