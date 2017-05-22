Tosun Ticaret, araç parkını genişletiyor

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22 Mayıs 2017, 18:23

Tosun Ticaret, Renault Trucks çekicilerin ağırlıklı olduğu filosuna son olarak yeni 10 adet Renault T 460 EURO 6 çekici kattı.

Merkezi Antalya’da bulunan Tosun Ticaret, yurt içi taşımacılık ve dağıtım görevleri için yeni yatırımları ile araç parkını genişletiyor. 63 araçlık çekici filosuna sahip olan Tosun Ticaret, yeni teslim aldığı 10 adet Renault T 460 EURO 6 çekicileri ile toplam 50 adet Renault aracın sahibi oldu.

Assar Otomotiv merkezinde yapılan tören ile Tosun Ticaret’in yeni araçları Assar Otomotiv Satış Müdürü Süleyman Pir ve satış uzmanı Kıvanç Kutlu tarafından firma sahipleri İsmail Tosun ve Soner Tosun’a teslim edildi.

Tosun Ticaret firma sahibi İsmail Tosun teslimat töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Yakaladığımız başarıda Renault Trucks çekicilerimizin payı büyük. Bu nedenle yolumuza Renault Trucks ile devam ediyoruz. Yıllık ortalama kat ettiğimiz mesafe, araç başına 120.000 km. Yani tüm filomuz, yılda yaklaşık 8 milyon km yapıyor. Bu durumda yakıt ve bakım-onarım giderleri en önemli işletim maliyetleri oluyor. Filomuzun yakıt verilerini ve sürüş dinamiklerini Optifuel Infomax ile takip ediyoruz. Görüyoruz ki Renault çekicilerimiz, yakıt tasarrufu yönünden filomuzda bulunan diğer araçlarımızdan öne çıkıyor.”

Filolarında ağırlıklı olarak Renault Trucks çekicilerin bulunduğunun altını çizen Soner Tosun ise konuşmasında şunları söyledi: “İlk olarak 2014 yılında Renault Trucks ile tanışmış, sonrasında ise 2015 yılında 15 adet EURO 5 Renault Trucks T460 ile yeni kabin heyecanını yaşamıştık. 2016’da ise EURO 6’ya yine Renault Trucks T460 ile adım attık ve 2017’de devam ediyoruz. Sektörümüz gereği yakıt ekonomisi ve sorunsuz araçlar ile yola devam etmek bizim için ön planda. Renault T serisi araçların yakıt ekonomisi haricinde, güçlü tasarımı, sağlamlığı, kabin konforu ile şoförün rahatlığı, kalite anlayışı ve yüksek teknolojik özelliklerini çok iyi biliyoruz. 60.000 km’de bir sadece yağ ve filtre değişimi yapılan periyodik bakımlar ile araçlarımız sorunsuz şekilde yollarına devam ediyor. Bu sebeple tereddüt etmeden yine Renault çekici alımı gerçekleştirdik. Ayrıca, As-Sar Otomotiv’in satış öncesi, satış ve satış sonrası hizmetleri, müşteri odaklı çalışmaları ve anlayışlı yaklaşımları bizler için çok önemli. Kendileri ile çalışmaktan çok memnunuz.”

Renault Trucks adına açıklama yapan Assar Otomotiv Satış Müdürü Süleyman Pir; “2016 yılından itibaren sadece EURO 6 araçları sunuyoruz. Birçok müşterimiz Euro 6 normuna geçerken yine Renault Trucks çekicileri tercih ediyor. Tosun Ticaret de bu anlamda uzun soluklu iş birliğimizin devam ettiği müşterilerimiz arasında yer alıyor. Tosun Ticaret, araç filosunu en son modeller ile yenilemeye özen gösterirken işletim maliyetlerini ve sağlamlığı gözetiyor. Bu doğrultuda araçlarından memnuniyetleri ve yine Renault Trucks çekicileri tercih etmeleri bizi de gururlandırıyor” diye konuştu.