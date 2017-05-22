Adıyaman Ünal'a 8 adet Maraton VIP

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22 Mayıs 2017, 18:10

TEMSA, Adıyaman Ünal Turizm'e 8 adet 2+1 Maraton VIP satışı gerçekleştirdi.

Şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığında 2+1 otobüs yatırımında TEMSA ürünleri öncelikli tercih sebebi olmaya devam ediyor. TEMSA, Adıyaman Ünal Turizm’e 8 adet 2+1 Maraton VIP satışı gerçekleştirdi.

TEMSA ’nın 2+1 segmentinde konforu, teknolojik özellikleri ve yakıt tasarrufuyla yolcu taşımacılığında öncelikli tercih sebebi olan Maraton araçlarının teslim töreni Adana shoowromunda gerçekleşti. Araç teslim törenine Adıyaman Ünal Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Sönmüş, Adıyaman Ünal Turizm Genel Müdürü Cengiz Koca, Firma ortağı ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Taş, Bireysel Otobüsçü Bekir Aktoprak, Firma yetkilisi Cumali Akpolat, Mutlu Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sahibi Kadir Mutlu, TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl ve Satış Müdürü Baybars Dağ, Bölge Satış Yöneticisi Fırat Bakır, Yurtiçi Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Süleyman Yurt, Ar-Ge Grup Müdürü Osman Dündar katıldı.



2+1 yatırımlarımız devam edecek

Adıyaman Ünal Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Sönmüş, törende “TEMSA ile güzel bir iş birliğimiz var. TEMSA araçların 2+1 koltuklu konforundan yolcumuz çok memnun. Üretilen araçlardaki kalite ve randımanın iyi olmasının da tercihimizin TEMSA yönünde olmasını sağlıyor” dedi.

Şu anda 40 ili Adıyaman ile buluşturduğuna dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Sönmüş, 8 adetlik 2+1 Maraton VIP yatırımı ile müşterilerine daha konforlu seyahat imkanı verecekleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Yolcuların seyahatlerinde artık özellikle 2+1 koltuklara sahip otobüsleri tercih ettiğini belirten Sönmüş, “Yolcular yazıhanede bankoya yanaşıp, bilet alırken aracın 2+1 olup olmadığını soruyor. Yolcu hem konforunu hem de cebini düşünüyor, biz de bu doğrultu da 2+1 otobüs yatırımlarımıza devam ediyoruz.” dedi.

TEMSA ’yı tercih ederken, 2+1 yatırımında piyasadaki ihtiyaçlara en uygun yatırımın TEMSA olduğunu belirten Sönmüş, koltuk sayısı, bagaj kapasitesi ile ihtiyaçlarımıza cevap veriyor. Piyasada 2+1 ‘de tercih edilen marka TEMSA Maraton VIP oldu. Kaptanlarımızdan yolcularımıza herkes Maraton konforunu seviyor. Yakıt tüketiminde de TEMSA araçları farkını her zaman gösteriyor.

Adıyaman Ünal’a 8 Maraton VIP hayırlı olsun

TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl da Adıyaman Ünal Turizm’e seçimlerini TEMSA ’dan yana yapmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Seçimlerini son iki yıldır TEMSA yönünde yapıyorlar. Yolcular seyahat sürecinde 2+1 koltuklu aracı tercih ediyor. Yolcu, konforlu koltuk, sağlıklı bir klima, multi medya sistemleri olsun istiyor. Bunlar TEMSA Maraton’da layıkıyla mevcut. İşletmeci az yaksın, ilk yatırım maliyeti uygun olsun, servisi bol, yedek parçası bol olsun istiyor. TEMSA ’nın bunun alt yapısını son 5 yılda çok çok iyi oturttuğunu görüyoruz. Bütün bunlar birleştiğinde başarı her geçen sene büyüyor. Biz tüm yatırımcılarımızın satış sonrası sürecinde de yanındayız.” dedi.

