CMS'den İzmir'e dev yatırım

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21 Mayıs 2017, 17:44

CMS Jant, İzmir'e 310 milyon TL'lik yatırım yapmaya hazırlanıyor. 600 kişiye istihdam olanağı yaratacak yeni fabrikada yılda 2,5 milyon adet jant üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.





CMS, İzmir’e 310 milyon TL’lik yatırım yapacak. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mevcut jant üretim tesisinin yanına yeni bir fabrika inşa edecek şirket, 600 kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacak. 38 bin 385 metre kare alan üzerine kurulacak yeni tesis yılda 2,5 milyon adet jant üretim yapacak. Fabrikanın yapımına başlanmış ve 2018 ilk yarısında kadar da tamamlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulanan CMS Jant Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen, artan yurtiçi ve yurtdışı talep üzerine yeni yatırım kararı aldıklarını söyledi. CMS’nin İzmir’deki mevcut üretim tesisinde yıllık 9 milyon adet jant üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Bertuğ Ösen, yeni tesisin de yardımıyla her yıl ortalama yüzde 10’un üzerinde kapasite artışı yakalamayı hedeflediklerini ve 2022 yılında 12 milyon adet jant üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

2016 yılında 7 milyon jant ihraç etti

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerine jant ürettiklerini vurgulayan Ösen şunları söyledi: “Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Seat, Skoda, Toyota, Ford, Fiat Grubu, Renault, Nissan, Honda, Dacia, Lexus ve Suzuki markalarına jant üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine 7 milyon adet jant ihraç ettik. 2016 ciromuz yurt içi satışlarla birlikte 1.2 milyon TL’ye ulaştı. Bu yıl hedefimiz 1.4 milyon TL ciroya ulaşmak. Geçtiğimiz yıl Başta Ar-Ge çalışmaları olmak üzere 66 milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu yılda 84 milyon TL’lik yatırım yapma planımız var.”

