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Bir milyonuncu 911, üretim hattından çıkıyor

Bir milyonuncu 911, üretim hattından çıkıyor

Tarih 21 Mayıs 2017, 17:26

Porsche markasının bir simgesi haline gelen 911 modelinin 1 milyonuncusu üretim hattından indi.

Günlük kullanım için örnek niteliğinde bir spor otomobil olan ve gerek yüzü, gerekse de ruhuyla Porsche markasının bir simgesi haline gelen 911 modelinin 1 milyonuncusu üretim hattından indi.

Zuffenhausen'daki fabrikada üretilen bir milyonuncu model, 1963 yılında pazara ilk sunulan orijinal 911'ini takip eden birçok ayrıcalıklı özellikle birlikte, özel "İrlanda Yeşili" rengiyle bir Carrera S oldu.

Porsche ürün gamının stratejik olarak en önemli modellerinden biri olmayı sürdüren roadster model, aynı zamanda markanın dünyadaki en karlı otomobil üreticileri arasındaki konumunu korumasına da büyük bir katkı sağlıyor.

Tam anlamıyla bir efsane

Yeni bir sınıf yaratarak premium spor otomobil segmentinin zirvesinde yer alan Porsche 911, sadece 2016 yılında, dünyanın dört bir yanına 32 bin 365 adet gönderildi. Gerid kalan yıllara rağmen ayrıcalığını korumayı başaran ve en çok arzulanan koleksiyon parçalarından biri haline gelen 911'in bu anlamda bir efsane. Bugüne kadar üretilen 911 modellerin yüzde 70'inden fazlası hala yollarda.

Motorsporlarındaki başarısıyla büyüdü

Otomotiv dünyasının efsane modelleri arasında yer alan 911, bulunduğu yere özellikle motorsporlarındaki sayısız başarısıyla ulaştı. Başka hiçbir spor otomobil, başarının formülünü hem yarış pistleri hem de yol için tasarlanan 911 kadar temsil edemiyor. Porsche markasının bugüne kadar yarışlarda elde ettiği 30 bini aşkın zaferin neredeyse yarısından fazlasına, bu ikonik otomobille ulaşıldı.

Temeline sadık

Porsche'nin eşsiz bir özelliği, orijinal 911'in temel konseptinden hiç ayrılmamış olması. 911'in teknolojisini geliştirmeye ve bu spor otomobili kusursuz hale getirmek için sürekli çalışan Porsche’nin başarısındaki önemli bir faktör de Zuffenhausen'daki şirket merkezinde yer alan ve tüm 911 modellerinin üretildiği üretim tesisi. Bugün, 911, 718 Boxster ve 718 Cayman olmak üzere tüm iki kapılı modeller ve türevleri, tek bir üretim hattından çıkıyor.

 

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