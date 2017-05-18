Oyak Renault'da 'Sen Varsan Engel Yok'

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18 Mayıs 2017, 17:12

Oyak Renault, iş hayatında engellerin kolaylıkla aşılacağını vurgulamak ve bu konuda farkındalık yaratmak üzere, 'Sen Varsan Engel Yok' mottosuyla Engelliler Haftasında Aile Gezisi'nden Temsili Askerlik'e tüm çalışanların katılabileceği bir dizi etklinlik düzenledi.





Oyak Renault, her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde ülkemiz de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede düzenlenen Dünya Engelliler Haftası kapsamında, iş hayatında engellerin olmayacağını vurgulamak ve farkındalık yaratmak üzere fabrika bünyesinde çok sayıda etkinlik düzenledi. Tüm çalışanlarının katılabileceği ve tam beş gün sürecek olan bu özel haftada; eğitici seminerlerden özel gezilere çok sayıda etkinlik aracılığıyla engelli bireylerin yaşam koşullarına dair farkındalık yaratılması amaçlandı.

Bu özel hafta boyunca Oyak Renault çalışanları; Bursa Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (NİŞ)’nde eğitim gören öğrencilerin el becerilerini sergilediği standı, Oyak Renault bünyesinde ziyaret ederek onların geleceğine katkıda bulundu. Halihazırda 100’den fazla engelli çalışanın istihdam edildiği Oyak Renault’da düzenlenen Aile Gezisi ile engelli çalışanlar aileleriyle birlikte işaret dili tercümanı eşliğinde fabrikayı ziyaret edebildi. Bursa Askerlik Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenlenen Temsili Askerlik Etkinlikleri ile askerliklikten muaf olan engelli çalışanlar bir gün askerlik yaparak bu görevi yerine getirmiş oldu. Yine bu hafta kapsamında gerçekleştirilen Omirilik Felçileri Derneği Semineri ile Oyak Renault çalışanları omirilik felci ve tedavisine ilişkin yeni bilgiler elde ederek farkındalık kazandı.

Engelli istihdamına katkı sağlamak önceliğimiz

Çok sayıda engelli çalışan istihdam eden ve bu alanda bu yıl ilki düzenlenen BENİB-BURSA Engelliler İstihdam Buluşması’nda Bursa’da engelli istihdamına yönelik gerçekleştirdiği katkılarından dolayı, “En Fazla Engelli İstihdam Eden Firma” ve “En Fazla Engelli Kontenjan Harici Engelli Çalıştıran Firma” olarak iki önemli kategoride ödül sahibi olan Oyak Renault, engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğu bilinciyle, onlara doğrudan iş imkanı sağlıyor. Oyak Renault engelli istihdamını artırırken engelli bireylerin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik başarılı projelere de imza atıyor. Oyak Renault bünyesinde istihdam edilen 100’den fazla engelli çalışan, işaret dili tercümanı eşliğinde pek çok alanda eğitim alırken, şirket bünyesinde aileleri ve yine engelli arkadaşlarını dahil edebildikleri çeşitli organizasyonlara ve başarı hikayelerinin aktarıldığı seminerlere katılma şansı elde ediyor.

