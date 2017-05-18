Otomotiv sektörünün yeni nesil temsilcileri bir arada

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18 Mayıs 2017, 17:01

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, sektörde başarının odaklanma ve sosyal ağ gücünden geçtiğini söyledi.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından hayata geçirilen Platform Y, otomotiv tedarik sanayinin genç kuşak temsilcilerinin "sosyal ağ bilincini artırma" misyonuyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Platform Y Kocaeli Buluşması'nda TAYSAD Başkanı Alper Kanca, sektörde başarının odaklanma ve sosyal ağ gücünden geçtiğini hatırlattı.

Platform Y toplantısı kapsamında konuşma yapan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, şöyle konuştu: “Seneye 40’ıncı yılına girecek olan TAYSAD şimdiye kadar birçok misyonu yerine getirmiş önemli bir dernek olmayı başardı. Üyelerine katma değer yaratmasının yanı sıra ihracat odaklı strateji ve söylemlerle ülke ekonomisinde de etkin bir role sahip oldu. Böylesine önemli bir yapının korunması, güçlenmesi ve sürdürülebilirliği bizlerin yegane amacı. Bu amaca hizmet edeceğine inandığımız yeni bir yapı kurduk: Platform Y. Bu yapı sayesinde otomotiv tedarik sektörünün genç temsilcilerini de sektöre katkı sunma noktasında aktif hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sektörde yeniliklere öncülük etmek ve Türk otomotiv tedarik sanayini dünya lideri sektör konumuna yükseltmek için genç nesille birlikte topyekûn hareket etmek zorundayız.”

“Genç kuşak hızlı ve sonuç odaklı hareket ediyor”

Dünyanın, gün geçtikçe daha çok sosyal ağ odaklı olmaya başladığının altını çizen TAYSAD Başkanı Kanca, “Başarı tamamen odaklanma ve sosyal ağ meselesi. Biz de TAYSAD olarak söz konusu değişime ayak uydurmak ve mevcut ağımızı geliştirmek için üye firmalarımızın genç temsilcileri ile biraraya gelerek Platform Y isimli bir yapı kurduk. Yeni nesillerin, bizden daha hızlı ve sonuç odaklı hareket etmesi, gelecekte sektörümüzün bugünkünden çok daha iyi bir seviyeye ulaşacağı konusundaki umudumuzu artırıyor” diye konuştu.

“Doğal oryantasyon sürecini daha planlı hale getirmeyi amaçladık”

“Platform Y ile birlikte yeni nesillerin birlikteliğine, gelişimine ve paylaşımına katkıda bulunmak istiyoruz” diyen Platform Y Komite üyelerinden Ertan Demirdüzen, çalıştığı şirketlerin geleceğine yön verecek, bunun için gerek yönetimsel gerekse sosyal yönlerden gelişime açık genç yöneticileri Platform Y’de yer almaya davet etti.

Platform Y Komite üyesi Yakup Birinci ise, bu proje ile geçmişte büyüklerin genç kuşak temsilcileri dernek yaşantısına alıştırmak ve onların nezaretinde süreçlere tanık olunmasını sağlamak amacıyla yapmış oldukları doğal oryantasyon sürecini, daha planlı bir şekilde yürütmek istediklerini dile getirdi.

Bir diğer Platform Y Komite üyesi Özge Özen Kural, yeni nesil yöneticilerin TAYSAD bünyesinde oluşacak sosyal ağ ile hem kendi şirketlerine fayda sağlayacaklarına hem de dernek çatısı altında projeler üreterek, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik refah düzeyinin arttırılmasında rol alacaklarına vurgu yaptı.

Platform Y, önümüzdeki dönemde İzmir-Alaçatı’da ve Bursa-Uludağ’da düzenleyeceği buluşmalarla faaliyetlerine hız kazandıracak.

