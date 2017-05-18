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Kordsa kompozit teknolojilerini gençlerle buluşturdu

Kordsa kompozit teknolojilerini gençlerle buluşturdu

Tarih 18 Mayıs 2017, 16:55

Kordsa, gençleri teknolojiye teşvik etmek için, desteklediği Yıldız Teknik Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi projelerini gençlerle buluşturdu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, gençlerin kompozit teknolojileri ile buluşması ve teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve mühendisliğe teşvik edebilmesi için sponsor olarak desteklediği üniversite projelerini, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ile buluşturdu.

Üniversite tasarım takımlarının ürettiği araçların karbon malzeme sponsorluğunu üstlenen Kordsa, kompozit teknolojileri ile güçlendirilmiş araçların üretimine destek vermişti. Kordsa’nın kompozit teknolojileri ile güçlendirilen araçlar Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ta bir ay süreyle sergileniyor.
Trakya Üniversitesi Tasarım Proje Topluluğu’nun, Kordsa Platinyum sponsorluk desteği ile ürettiği Pehlivan-02 ve Pehlivan ElekTrak araçları daha önce yarışlara da katılmış ödüllü araçlar. Gövdesi karbon fiber kompozitten üretilen doğa dostu “Pehlivan ElekTrak”, hafif ve sağlam yapısıyla 45 dakikada tam şarj kapasitesine ulaşıyor ve 75 kuruşluk elektrik harcayarak 100 kilometre yol alabiliyor. Pehlivan Team, geçtiğimiz sene Edirne'den yola çıkarak Balkanlar turunu tamamlamıştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makine Teknolojileri Kulübü bünyesinde Formula Student yarışmasına katılmak amacıyla kurulan YTU Racing takımı ise Kordsa sponsorluğunda tek kişilik açık tekerli bir formula aracının tasarımını ve üretimini gerçekleştirmişti. Ekip geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen Formula Student İngiltere (Silverstone) ve Formula Student Almanya (Hockenheim) yarışmalarına katılıp başarılı bir sıralama ile tüm etapları tamamladı.

 

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